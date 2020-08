iPhone 12 Pro: Video macht Hoffnung auf totgeglaubte Features

In den Bildern und Video von Prosser ist außerdem das Äußere des angeblichen iPhone 12 Pro Max zu erkennen. Dies lässt nun Rückschlüsse auf den Notch zu. Die kleine Kerbe ist laut Prosser genauso groß wie beim iPhone 11, wirkt aber in dem Video und Fotos kleiner, da das Display des gezeigten Apple-Smartphones mit 6,7 Zoll insgesamt etwas größer ist.

Bilder von EverythingApplePro zeigen beispielsweise, dass nun mehr Platz für die Anzeige der AM-/PM-Informationen vorhanden ist:

Actual iPhone 12 Pro Max (PVT) notch shot with 120Hz settings. Same notch size, slightly more room for 'AM/PM' badge because of 6.7-in screen, battery icon is a bit different. Thanks to @MaxWinebach pic.twitter.com/Hq7yBNnXUV