Asus Zenfone 7 Pro ist da: Was für eine freudige Überraschung

Wir waren im vergangenen Jahr vom Asus Zenfone 6 angenehm überrascht. So ungewöhnlich dieses Design der Klappkamera auch war, es hat irgendwie funktioniert. Jetzt bringt Asus mit dem Zenfone 7 Pro einen Nachfolger auf den Markt. Das erste, was auffällt ... die Flip-Kamera ist wieder mit an Bord. Hier sind alle Details.