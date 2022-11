iPhone 14 fällt endlich im Preis: Dieser Rabattcode macht's möglich!

Ihr habt bis zum Black Friday gewartet, um Euch das neueste iPhone zu kaufen? Dann findet Ihr den besten Preis für das iPhone 14 am Schnäppchentag bei eBay. Denn hier sorgt ein Rabattcode dafür, dass Ihr für das iPhone im Vergleich zur UVP über 100 Euro sparen könnt. Wir verraten Euch, wie die Aktion funktioniert.

Mit einem satten Aufschlag beim Preis sorgte Apple erst vor wenigen Wochen für Schlagzeilen. Für das neueste iPhone 14 ruft der Hersteller offiziell 999 Euro aus. Am Black Friday fallen die Kosten dank eines Rabattcodes auf nur 879 Euro. Hierbei handelt es sich um den bisher besten Preis für das neueste iPhone. Andere Händler verlangen noch mindestens 954 Euro.

Affiliate Angebot Apple iPhone 14 50 Euro sparen mit Rabattcode "CYBER22" Zur Geräte-Datenbank

Lohnt sich der Kauf des iPhone 14 für 879 Euro?

Seid Ihr Euch unsicher, ob es das neueste iPhone sein muss? Dann empfehle ich Euch meinen Testbericht zum iPhone 14. Wollt Ihr lieber schnell zuschlagen, gibt's natürlich auch hier eine kleine Einschätzung. Im Vergleich zum Vorgänger bietet das iPhone 14 nur wenig Vorteile. Optisch gab es bei Apple nur selten derart wenige Veränderungen. Und auch große Teile der Hardware sind gleich geblieben.

So arbeitet im iPhone 14 der Prozessor der Vorgängergeneration, dafür aber mit zusätzlichen Grafikkernen. Durch diese bietet Apple seinen Kinomodus in 4K an und führt einen neuen Action-Modus für stabilisierte Videos ein. Als Neuerungen soll das iPhone 14 ein wenig länger durchhalten – im Alltag war davon aber nicht viel zu spüren.