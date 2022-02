iPhone 14 Pro in Testproduktion: Steht das Design nun fest?

Das iPhone 14 gilt als eines der meist erwarteten Smartphones des Jahres 2022. Natürlich versuchen Leaker sich daran eine goldene Nase zu verdienen, indem sie Gerüchte in die Welt setzen. Nun scheint es aber handfeste Beweise zu geben, dass die Design-Phase des iPhone 14 Pro abgeschlossen ist.

Apple's iPhone 14 has recently entered into trial production, and it is rumored Luxshare has not yet obtained the new product trial production into mass production service orders (NPI), and will not be able to OEM the best-selling, high-unit price, higher profit high-end iPhone 14, and may only get the basic iPhone 14 orders this year, becoming the second supplier. -Taiwan Economic Times