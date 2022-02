Design vom iPhone 14: Klaut Apple beim Google Pixel 6?

Ein neues Gerücht zeigt mögliches Design des iPhone 14 Pro.

Der Kamerabuckel erinnert dabei stark an das Google Pixel 6.

Die Bilder zeigen zudem das mögliche Punch-Hole-Design.

Ob nun Gerüchte oder Leaks, die Tech-Welt liebt alle möglichen Arten der Mutmaßungen – gerade beim iPhone. Das neueste Gerücht zeigt nun ein mögliches Design des kommenden iPhone 14 Pro. Diese Render wurden von aaple_lab selbst hergestellt und fassen die aktuellsten Leaks zum Apple-Smartphone zusammen. Besonders auffällig ist dabei vor allem die Änderung des Kamerabuckels.

EXCLUSIVE! iPhone 14 Pro (September | 2022)



made by @aaple_lab | based on leaks



I'm not sure that the iPhone 14 Pro will look like this, but I've been told that we'll see something similar with some tweaks.#iPhone #Apple #iOS #AppleEvent #aaple_lab #iphone14pro pic.twitter.com/tLPKvrgOYy — apple lab (@aaple_lab) February 1, 2022

Zu sehen ist eine weite Kameraleiste, die das quadratische Design der Vorgänger ablösen könnte. Die horizontale Anordnung der Sensoren in der Leiste erinnert uns dabei ein wenig an das Google Pixel 6. Noch vor einigen Tagen zwar erschien ein Leak, der das bisherige Kameradesign bestätigte. Aber neusten Gerüchten zufolge will Apple das Design für das iPhone 14 grundlegend ändern und dabei sogar auf die Notch verzichten. So oder so: Es ist noch lange hin bis zum iPhone-14-Launch, also genießt diese Gerüchte bitte mit Vorsicht!

Das iPhone 14 Pro könnte sein bekanntes Kameradesign ändern! / © aaple_lab

Auch die Notch könnte verschwinden

Eines der Top-Gerüchte zum kommenden Apple-Flaggschiff ist das Verschwinden der Notch. So könnte das iPhone 14 ein Punch-Hole-Design erhalten, bei dem die FaceID-Sensorik eingelassen ist. Das Gerücht stößt allerdings nicht unbedingt auf viel Gegenliebe. Sollte es sich dennoch bewahrheiten und Apple in Zukunft auf ein Punch-Hole setzen, sind die hier gezeigten Renderbilder gar nicht mal so abwegig.

Wird die Notch durch ein Punch-Hole-Design ersetzt? / © aaple_lab

Der Leaker räumt ein, dass er sich unsicher ist, ob diese Bilder der Realität entsprechen. Sie basieren zwar auf den Infos, die er zum Design erhalten habe. Dieses könne sich seiner Quelle zufolge allerdings noch leicht verändern. Lasst uns die weiteren Gerüchte zum kommenden Apple-Flaggschiff abwarten, dann sind wir sicher klüger. Dann können wir vielleicht auch realistischer abschätzen, ob Apple beim Kameradesign tatsächlich ein wenig bei Google abkupfert.

Was haltet Ihr von dem Gerücht? Könnte sich das Kameramodul wirklich verändern? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!