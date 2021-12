Gerücht zum iPhone 14 Pro: Kommt das iPhone ohne Notch?

Gerüchten zufolge wird Apple beim iPhone 14 Pro auf die Notch verzichten. Stattdessen sollen die Sensoren, die Apple für die Gesichtserkennung per Face-ID benötigt, in einer Punch-Hole-Notch Platz finden. Dadurch könnte Apple das Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis weiter optimieren und mehr Platz fürs Display lassen.

iPhone 14 Pro soll mit einem Hole-Punch-Display ausgestattet werden.

Gerüchten zufolge wird Apple im kommenden Jahr vier Modelle auf den Markt bringen.

Die OLED Displays von Samsung könnten laut "The Elec" (Vorsicht: Link ohne https) durch Displays von LG erweitert werden.

Mit dem Hole-Punch-Display würde Apple dem Trend von Android-Smartphones folgen, die das Design bereits seit einigen Jahren verwenden. Dabei wird mehr Platz für das Display geschaffen und lediglich ein Loch für die Frontkamera eingelassen. Sollte Apple sich also tatsächlich für ein solches Design im iPhone entscheiden, so wird die Face-ID Hardware vermutlich hinter dem Display platziert.

Während das iPhone 14 Pro eventuell mit dem neuen Display glänzen wird, soll es bezüglich der Notch keine Änderung bei den anderen Modellen geben. Das Punch-Hole-Display bliebe also den Pro Varianten vorbehalten. Eine ähnliche Strategie verfolg Apple im aktuellen Lineup schon mit einer schnellen Bildwiederholrate von 120 Hertz. Darüber hinaus soll kein iPhone mini mehr erscheinen, was das Lineup auf vier verschiedene Modelle für 2022 limitiert.

Das iPhone 14 Pro wird voraussichtlich ein neues Design erhalten / © NextPit

Displays von Samsung und LG

Laut Informationen von "The Elec" soll es für das neue iPhone 14 Pro darüber hinaus LTPO-OLED-Displays geben. Durch diese kann das Gerät mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz aufwarten, was bereits beim iPhone 13 Pro möglich ist. Die Änderungen beim Design sollten also keine Einbußen bei der sonstigen Displayqualität mit sich bringen. Bisher wurden die Displays hauptsächlich vom koreanischen Elektronikkonzern Samsung bereitgestellt, laut aktuellen Gerüchten sollen ebenfalls Displays von LG Displays verbaut werden.