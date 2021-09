Gerücht: Apple iPhone 14 aus Titan, ohne Notch und Kamerabuckel

Da hat Apple gerade erst sein Event "California Streaming" am 14. September ankündigt für das iPhone 13, schon kommen erste Leaks und Gerüchte zum iPhone 14 um die Ecke. John Prosser hat bereits ein Video veröffentlicht, das Render-Bilder des übernächsten iPhone zeigt.

Wie Ihr sehen könnt, ist die Rückseite offensichtlich komplett plan, wobei der Kamerabuckel jedoch nicht einfach abgesäbelt wurde. Stattdessen wird das Gehäuse ein klein wenig dicker, damit das Kamera-Array nicht mehr hervorsteht. Auch vorne tut sich was, denn erstmals soll Apple seine Selfie-Cam im Punch-Hole-Design anstelle der breiten Notch präsentieren.

Es ist auch die Rede davon, dass Face ID unters Display wandert, hier gehen die bisherigen Meinungen aber noch auseinander. Ross Young lässt auf Twitter verlauten, dass er nicht davon ausgeht, dass diese Entscheidung bereits final ist. Auch John Prosser erklärt, dass manche Designänderungen noch nicht final sind.

Titanrahmen und runde Buttons

Wenden wir uns wieder den veröffentlichten Bildern zu, erkennen wir runde Buttons, die uns direkt ans iPhone 4 erinnern. Bei der Vorder- und Rückseite setzt Apple auf Glas, der Rahmen wird dem Leak zufolge erstmals aus Titan gefertigt.

Kein Buckel mehr, dafür runde Buttons und ein Rahmen aus Titan. / © Front Page Tech

Wenige Tage vor dem Launch des iPhone 13 ist uns natürlich klar, dass Gerüchte zum iPhone 14 noch auf wackligen Beinen stehen. Aber wenn Ihr Euch darüber ärgert, dass sich optisch beim iPhone 13 gegenüber dem Vorgänger nicht sehr viel tun könnte, wollt Ihr vielleicht dennoch auf das iPhone des Jahres 2022 warten.

Was meint Ihr? Haltet Ihr diese Designänderungen für realistisch und wenn ja: Begrüßt Ihr sie oder hättet Ihr lieber einen anderen Look fürs iPhone? Schreibt es uns in die Kommentare!