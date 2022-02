Peppa Wutz Spiel gratis: "Golden Boots" für Android & iOS kostenlos

Ist der Download des Spiels sicher?

Man könnte von einem Handyspiel für Kinder erwarten, dass es keine Daten sammelt. Aber wie so oft ist dies bei Peppa Pig: Golden Boots nicht der Fall!

In der Regel habt Ihr nichts zu befürchten, solange Ihr nicht an einem Wettbewerb teilnehmt, der mit dem Spiel in Verbindung steht. In diesem Fall gibt der Entwickler in seinen Datenschutzrichtlinien an, dass er viele Daten sammelt. Dabei handelt es sich vor allem um Daten, die Ihr in den Anmeldeformularen für Gewinnspiele preisgebt – einschließlich Informationen über Euer Kind.

Auch hier gilt, dass diese Daten nur gesammelt werden, wenn Ihr sie selbst ausfüllt. Und das geschieht nicht direkt im Spiel, sondern über die offizielle Website. Ein Scan über die exodus-privacy-Plattform zeigt, dass das Spiel zwei Analyse-Tracker und fünf Berechtigungen nutzt, darunter auch Netzwerkzugang, obwohl es offline läuft.

Lasst uns einen Kommentar da und erzählt uns, ob Ihr mit der kostenlosen App was anfangen könnt. Sind Eure Kids Fans von Peppa Wutz und sollen wir öfter Kinderspiele empfehlen? Oder habt Ihr andere App-Wünsche, die wir berücksichtigen können?