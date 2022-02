Kostenlos für Android & iOS: Diese Premium-Apps gibt's derzeit gratis

NEXT PIT TV

Draußen stürmt's – beste Gelegenheit also, sich gemütlich auf der Couch durch unsere Liste der kostenlosen Apps für iOS und Android zu wühlen. Wir finden diese in Apps wie AppsFree oder auf Seiten wie mydealz.de. Wollt Ihr Euch lieber selbst auf die Pirsch nach kostenlosen Anwendungen machen, folgt einfach dem Link zu unserem Ratgeber für das Finden von Gratis-Apps.

Während wir bei Android wissen, wie lange die Apps kostenlos bleiben, ist das bei iOS nicht der Fall. Es besteht also die Möglichkeit, dass die "Kostenlos"-Ampel nach der Veröffentlichung des Artikels auf Rot springt und eine dieser Apps wieder kostenpflichtig ist. In dem Fall würden wir uns freuen, wenn Ihr uns in den Kommentaren kurz drauf hinweist.

Tipp: Falls Ihr eine App grundsätzlich spannend findet, auch wenn Ihr sie gerade nicht benötigt – ladet sie Euch dennoch runter und kickt sie direkt wieder vom Handy. Ihr könnt sie künftig jederzeit wieder kostenlos installieren!

Kostenlose Apps und Mobile Games im Google Play Store

Gratis-Apps im Google Play Store

Was kann ich ausgeben? ( 3,19 € ): Ein persönlicher Favorit! Diese App zum Tracken von Ausgaben geht einen Schritt weiter und hilft Euch, Euer finanzielles Leben zu optimieren, indem sie Euch leicht verständliche Analysen liefert. (In deutscher Sprache)

Recce ( 0,59 € ): Eine GPS-App, mit der Ihr Eure eigenen Routen mit Wegpunkten erstellen und Messungen vornehmen könnt, um relative Entfernungen zu überprüfen.

PDF Creator & Converter ( 2,99 € ): Eine einfache PDF-Bearbeitungs-App, mit der Ihr doppelte Seiten entfernen, Excel-Dateien konvertieren und Seiten mit Wasserzeichen versehen könnt. (In deutscher Sprache)

Genetic Helper ( 0,79 € ): Dieses Programm ist für Biologiestudent:innen! Genetic Helper ist im Grunde eine Taschenrechner-App für Übersetzungen in Gensequenzen. Fügt einfach die DNA-Sequenz und alle relevanten Informationen wie komplementäre DNA, mRNA und tRNA hinzu, und die App wird die harte Arbeit für Euch erledigen!

Cartogram ( 2,49 € ): Mit Cartogram könnt Ihr wunderschöne Live-Karten-Hintergründe erstellen. Mit den voreingestellten Filtern könnt Ihr das Aussehen des Hintergrundbildes anpassen und den Live-Standort auf dem Hintergrund Eures Handys oder auf dem Sperrbildschirm anzeigen. (In deutscher Sprache)

Kostenlose Android-Spiele

Missile Dude RPG ( 1,99 € ): Schnappt Euch die größte Kanone, die Ihr finden könnt, stellt eine Armee zusammen und optimiert Eure Skills. Und dann ballert auf alles, was Ihr auf dem Bildschirm seht! (In deutscher Sprache)

Shadow Knight ( 0,99 € ): Shadow Night ist ein actiongeladener Side-Scroller mit wunderschöner Grafik, in dem Ihr gegen böse Monster in einer epischen, von Castlevania inspirierten Welt kämpft. (In deutscher Sprache)

Infinity Dungeon 2 ( 0,99 € ): Ein Dungeon Crawler mit Idle-Mechanik. In Infinity Dungeon 2! stellt Ihr eine Gruppe von Helden zusammen und dann tut Ihr das Übliche: Ausrüstung verbessern und Dungeons durchforsten. (In deutscher Sprache)

Crazy Car Imposible Stunts ( 6,99 € ): Wenn Ihr Euch an die guten alten Zeiten von Stunt-Spielen wie FlatOut oder dem legendären Crazy Taxi erinnern wollen, dann ist dies das beste Spiel, das Ihr kostenlos bekommen könnt.

Merge Number Puzzle ( 3,29 € ): Ein lustiges und intuitives Puzzlespiel, bei dem Ihr passende Zahlen kombinieren müsst, um das Level zu lösen. Es ist ein wirklich einfaches Game für stressfreies Rätsellösen.

Kostenlose iOS-Apps im Apple App Store

Kostenlose iOS-Apps

PaperCal ( 3,49 € ): Wenn Euch moderne Kalender-Apps mit ihrem reduktionistischen Ansatz abschrecken, dann ist Paper Cal genau das Richtige für Euch. PaperCal übernimmt im Grunde die Kalenderfunktionen und verwandelt sie in verschiedene Arten von Journalen. Mit über 20 Themen könnt Ihr genau den Stil wählen, den Ihr mögt. (In deutscher Sprache)

List Ninja ( 3,49 € ): Diese App hilft Euch, Euer Leben zu organisieren, indem sie schnell alle Arten von Listen erstellt. Ninja List verwandelt Euch förmlich in einen Aufgaben-Ninja und erlaubt Euch, mehrere Dinge gleichzeitig im Blick zu behalten.

Blur Background ( 1,09 € ): Wendet einen unscharfen Hintergrund-Effekt auf alle Eure Fotos mit ML-Algorithmen an. Die Benutzeroberfläche ist super minimalistisch und die App ist einfach zu bedienen, so dass Ihr zwischen verschiedenen Unschärfestilen wählen könnt.

Pindoo RSS ( 1,09 € ): Ein RSS-Feed-Reader, mit dem Ihr Euren Nachrichten- und Artikel-Feed fein säuberlich zusammenstellen, nach Kategorien sortieren und zur gewünschten Zeit lesen könnt – auch ohne Internetverbindung!

I Ching 2: The Oracle ( 2,29 € ): Erlebt die Zen-Lehre aus dem berühmten Werk von Lao Tzu auf eine andere Art. Diese App gewährt wie ein Orakel Einblicke in das tägliche Leben, indem sie verschiedene Interpretationen zum Buch der Wandlungen liefert. Sie kann auch als Entscheidungshilfe verwendet werden, da sie Münzen, Hexagramme und andere "Wahrsage"-Werkzeuge enthält. (In deutscher Sprache)

Lanse ( 1,09 € ): Verwandelt Euer Handy schnell in ein Farblesegerät und speichert eine unendliche Farbpalette zur späteren Verwendung. Ihr könnt auch schnell Informationen wie RGB, HEX-Code, CMYK oder HSB anzeigen.

Memorize: IELTS Vocabulary ( 5,49 € ): Etwas, das Euch bei Eurem täglichen Wordle hilft. Memorize ist eine umfassende Lern-App mit über 4.000 Karten, die in verschiedenen Sets organisiert sind und Euch helfen, neue Wörter in verschiedenen Bereichen zu lernen. Die Karten werden von einer KI ausgewählt, die sich ständig anpasst, damit Ihr schneller Fortschritte macht.

Kostenlose iOS-Spiele

Little Puzzles ( 1,09 € ): Little Puzzles ist ein Puzzlespiel für Kinder, das die Kleinen in 30 Levels beschäftigt!

Wordrop ( 1,09 € ): Ein lustiges Wortspiel! Findet Wörter auf einem Brett mit zufälligen Buchstaben und sammelt Punkte! Das Spiel bietet verschiedene Spielmodi, Erfolge und Wort-Herausforderungen.

Car Driving Sim ( 1,09 € ): Ein Multiplayer-Fahrsimulator, der es Euch ermöglicht, mit Freunden in einer offenen Welt mit realistischem Wetter, Tankstellen, Autotuning und Anpassungsmöglichkeiten zu spielen. Das Spiel bietet über 40 Autos und kann auch offline gespielt werden.

Crystal Cove ( 1,09 € ): Ein Puzzlespiel, bei dem Ihr durch vorsichtiges Drehen von Kristallen die Farben in großen Kombinationen zusammenbringen müsst.

AzTech: Triff die Mayas ( 2,29 € ): Ein Lernspiel, das Euch alles Wissenswerte über die Geschichte der Azteken beibringt.

Was haltet Ihr in dieser Woche von den ausgewählten Apps und Spielen? War für Euch etwas Spannendes dabei? Schreibt es uns in die Comments!