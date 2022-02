Galaxy S20 FE zum Tiefstpreis: Top-Handy bei Amazon für 399 Euro

Zum Ende der Woche hat Amazon einen Deal für Euch auf Lager, der durchaus einen Blick wert ist! Der Versandriese bietet das Samsung Galaxy S20 FE für 399 Euro in zwei verschiedenen Farbvarianten an. Das besondere dabei: Ihr erhaltet die leistungsstärkere Snapdragon-Version des Smartphones. Ob sich der Deal wirklich lohnt, zeigen wir Euch in diesem Beitrag!

Die Fan-Edition von Samsung bündelt das beste des vergangenen Flaggschiff-Lineups und das zu einem günstigen Preis. Die erste Version war das Samsung Galaxy S20 FE, das letztes Jahr erschien. Amazon bietet das Smartphone jetzt für 399 Euro an. Normalerweise gibt es solche Angebote nur am Black-Friday oder Cyber-Monday.

Dabei handelt es sich um die Qualcomm-8250-Version des Smartphones. Zum Release stand in Europa lediglich die Variante mit einem Exynos 990 Chip zur Verfügung, der gegenüber dem Snapdragon 865 einige Abstriche hinnehmen musste. Die hier angebotene Qualcomm-Version arbeitet mit einer ähnlichen Power wie der Snapdragon 865 – es handelt sich lediglich eine andere Bezeichnung für das SoC. Dennoch erhaltet Ihr hier einen wirklich guten Midranger zu einem Tiefstpreis. Mehr Infos findet Ihr in unserem SoC-Vergleich mit dem S20 FE!

Lohnt sich das Samsung Galaxy S20 FE Angebot von Amazon?

Seid Ihr gerade auf der Suche nach einem guten Smartphone, was nicht so viel kosten soll, wie ein gebrauchter Kleinwagen? Dann lohnt sich der Kauf. Denn das Samsung Galaxy S20 FE ist durchaus einen Blick wert, auch wenn es bereits einen Nachfolger gibt. Für 399 Euro erhaltet Ihr das Smartphone normalerweise nur an speziellen Angebots-Tagen. Das nächstbeste Angebot findet Ihr übrigens bei CoolBlue. Allerdings zahlt Ihr hier bereits 429 Euro. Für alle Amazon-Gegner verlinke ich das Angebot natürlich noch.

Das Smartphone kann vor allem durch den 120Hz-AMOLED-Display glänzen. Ein Panel mit einer solchen Bildwiederholrate in einer so günstigen Preisklasse zu finden, könnte sich als wirklich schwierig erweisen. Auch der Prozessor läuft flüssig und schnell – selbst in 2022. Der 4.500 mAh-Akku ist sogar größer als im Samsung Galaxy S22 und verspricht daher eine längere Laufzeit.

Solltet Ihr dennoch lieber zum Nachfolger Galaxy S21 FE greifen wollen, zahlt Ihr knapp 200 Euro mehr und erhaltet nur ein mäßiges Upgrade. Ein Angebot verlinke ich Euch natürlich auch dazu.

Beim Angebot von Amazon gibt es einige Beschränkungen. Um den Angebotspreis zu erhalten seid Ihr auf den Qualcomm 8250 Prozessor beschränkt. Dieser arbeitet mit 6 GB RAM und verfügt über 128 GB Speicher, der sich durch eine microSD erweitern lässt. Außerdem könnt Ihr nur über die Farben Navy oder White verfügen und 5G fehlt ebenfalls. Alle anderen Varianten sind nicht im Angebot.

Wenn Euch diese Einschränkungen allerdings egal sind, ist das Angebot von Amazon wirklich einen Blick wert, solltet Ihr gerade sowieso nach einem Smartphone suchen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Wäre das Samsung Galaxy S20 FE auch im Jahr 2022 noch interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!