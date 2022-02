Honor teasert Launch-Event an: Magic 4 Serie wird auf dem MWC präsentiert

Honor ist seit einiger Zeit kaum zu bremsen. Die Abspaltung von Huawei hat das Unternehmen beflügelt und seitdem kann das Unternehmen endlich wieder Handys mit Google-Diensten anbieten. Auf dem MWC 2022, der vom 28. Februar bis zum 3. März in Barcelona stattfindet, erhalten wir endlich den ersten Blick auf die Honor Magic 4 Serie.

Join us for our newest flagship phone, the #HONORMagic4 Series at MWC Barcelona 2022 & stay tuned to witness #ThePowerofMagic at 1pm (CET) on Feb 28. You won’t see it coming! pic.twitter.com/ygzsKBNEfY