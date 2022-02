Oppo Find X5: Vorstellung der Flaggschiffe schon ganz bald!

Der Februar ist gespickt mit Top-Präsentationen! Nun möchte Oppo auch mitmischen und veröffentlicht das Datum der offiziellen Vorstellung für die neue Oppo Find X5 Serie . Nach einigen Leaks und Gerüchten steht vor allem der hauseigene Bildprozessor im Vordergrund. Wir fassen Euch zusammen, was es bereits über die neuen Oppo-Handys zu wissen gibt.

NEXT PIT TV

Oppo präsentiert die neuen Find X5 Smartphones am 24. Februar 2022 live auf YouTube. Das gab der Hersteller aus China mittlerweile bekannt. Ab 12:00 Uhr könnt Ihr auf dem Channel von Oppo miterleben, was das neue Flaggschiff so besonders machen wird. Um das Event zu verfolgen, braucht Ihr weder eine Anmeldung, noch eine Vorab-Registrierung.

Neben dem Flaggschiff Find X5 Pro stellt der Hersteller auch die kleineren und günstigeren Modelle, das Find X5 Lite und das Find X5 vor. Vor allem die Leaks um das Pro-Modell sorgte bei mir in den vergangenen Wochen für eine außerordentliche Vorfreude auf das Event. Denn der erste hauseigene Fotoprozessor von Oppo verspricht nicht nur gute Bilder, sondern auch tolle Videoaufnahmen.

Technische Daten teilweise geleakt

Interessiert Euch das neue Oppo-Smartphone genauso wie mich, habt Ihr sicherlich die News auf NextPit mitverfolgt. Es sind bereits viele technische Daten bekannt und so wissen wir beispielsweise seit Dezember, dass Oppo für das Find X5 Pro an einem eigenen Bildprozessor arbeitet. Die MariSilicon X Imaging NPU gilt als Herzstück des Kamerasystems und soll die Bildverarbeitung stark verbessern. Dabei soll der Prozessor auch für bessere Videoaufnahmen bei Nacht sorgen. Mehr Informationen findet Ihr in unserem Artikel zur NPU.

Am 24. Februar ist es so weit und wir sehen das Oppo Find X5! / © Oppo

Ein Snapdragon 8 Gen 1 Prozessor treibt das Oppo Find X5 Pro darüber hinaus an. Die kleineren Modelle dürften zwar günstiger sein, allerdings setzt der Hersteller hierbei auch nicht auf die Top-Prozessoren. Wir erwarten, dass das als Find X5 bezeichnete Basis-Modell einen Snapdragon 888 und das X5 Lite einen MediaTek Dimensity 900 Prozessor bieten. Auch das Design soll etwas besonders sein und sich somit von der Konkurrenz abheben.

Oppo setzt also auf eine ähnliche Strategie wie im letzten Jahr. Denn das Find X3 Pro bot eine einzigartige Rückseite aus gewölbtem Glas und setzte den Fokus auf eine besonders getreue Wiedergabe von Farben. Das überzeugte meinen Kollegen Ben so sehr, dass er nach seinem Testbericht zum Find X3 Pro einen Liebesbrief an das Oppo-Smartphone veröffentlichte.

Ob sich diese Gerüchte bewahrheiten, bleibt allerdings noch abzuwarten. Falls Ihr mehr zum Smartphone wissen wollt, dann schaut am besten auf unserer Übersichtsseite zum Find X5 vorbei. Dort sammeln wir alle Informationen, News und Gerüchte für Euch! Für alle ungeduldigen haben wir hier noch die aktuellsten News zum kommenden Flaggschiff:

Was haltet Ihr von der X5-Serie? Seid Ihr auch so gespannt wie ich auf die neuen Smartphones? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.