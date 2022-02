Realme mit 200-W-Charger: Schnellste Smartphone-Ladetechnologie angekündigt

Geleakter Charger kann mit bis zu 200 Watt geladen werden

Realme will schnellste Ladetechnologie beim MWC in Barcelona vorstellen

Das neue Realme GT 2 Pro wird von der Technologie noch nicht profitieren

Der MWC 2022 steht vor der Tür und vermutlich schart man auch bei Realme bereits nervös mit den Hufen. Schließlich will man der Welt tolle neue Technologien präsentieren. Wir erwarten dort den globalen Launch des Realme GT 2 Pro, das für China bereits präsentiert wurde. Realme hat aber mehr zu zeigen und kündigt an, dass man sich die Quick-Charging-Krone beim MWC in Barcelona aufsetzen will.

Das Bild verrät, dass mit 200 Watt geladen werden kann. / © GizmoChina

Quick Charging mit 200 Watt?

Auf Twitter kündigt der chinesische Smartphone-Hersteller "World's fastest Smartphone Charging Technology" an. Viel mehr verrät das Unternehmen allerdings nicht. Wir erinnern uns bei dem Thema zurück ans letzte Jahr: Realme selbst wies auf die eigene UltraDart-Technologie hin, die Fast-Charging mit 125 Watt ermöglicht. Diese Geschwindigkeit wird aber bei veröffentlichten Realme-Smartphones nicht erreicht. Das neue Realme 9 Pro+ lädt mit 60 Watt, das chinesische GT 2 Pro mit 65 Watt.

Jetzt aber ist obiges Bild aufgetaucht, welches ein Ladegerät von Realme zeigt, das mit 200 Watt laden kann. Wird Realme uns also in Barcelona den ersten serienreifen 200-Watt-Charger zeigen? Auf dem Bild ist die Kennung VCK8HACH zu sehen und der Verweis auf eine maximale Leistung von 200W (20V-10A). Des weiteren wird auch "USB PD"-Support erwähnt, allerdings mit deutlich geringerer Leistung (45W bei 15V-3A, 20V-2.25A).

Damit könnte sich Realme an die Spitze der Entwicklung setzen und sogar Konkurrent Xiaomi hinter sich lassen. Die haben mit dem Xiaomi 11T Pro die Quick-Charging-Marke auf 120 Watt geschraubt. Das ist für Xiaomi aber noch nicht das Ende der Fahnenstange: Letztes Jahr kündigte Xiaomi 2021 sein eigenes Quick-Charging mit 200 Watt an.

Ein Akku mit einer Kapazität von 4.000 mAh wird da in acht Minuten komplett geladen! Auch die Frage, wie sehr das dem Akku schadet, beantwortete Xiaomi: Nach 800 Ladezyklen besitzt der Akku noch 80 Prozent seiner Kapazität! Auf dem Markt ist diese Technologie jedoch noch nicht. Präsentiert Realme beim MWC also tatsächlich serienreifes 200-Watt-Charging, könnte man Xiaomi vorerst hinter sich lassen.

Warten wir also mal ab, welches Charger-Bömbchen Realme in wenigen Tagen platzen lassen wird und welches Handy zuerst davon profitieren kann. Erwartet Ihr, dass wir beim MWC tatsächlich einen serienreifen 200-Watt-Charger zu sehen bekommen? Und was haltet Ihr davon? Freut Ihr Euch über so schnelle Ladetechnologien, oder sorgt Ihr Euch eher um die Haltbarkeit der Akkus? Schreibt es uns in die Comments!