Realme GT 2 Pro ist offiziell: Alle Infos zum günstigen Flaggschiff

Wie erwartet wurde das Realme GT 2 Pro in China offiziell vorgestellt. Das Smartphone bietet solide Specs zu einem sehr wettbewerbsfähigen Preis. In diesem Artikel verrät Euch NextPit alle Details über das neue Flaggschiff.

Vorbestellungen sind in China möglich, in Europa müssen wir uns noch gedulden.

Das Realme GT 2 Pro kostet in der Version 8 +128 GB umgerechnet weniger als 550 Euro.

Realme wollte dieses Jahr zum großen Wurf ausholen und sein erstes "echtes Flaggschiff" anbieten. Mit dem Realme GT 2 Pro ist das nun passiert! Nach zahlreichen Leaks über das Smartphone hat die chinesische Marke das GT 2 Pro am 4. Januar 2022 vorgestellt. Das Flaggschiff zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass solide Spezifikationen mit einem aggressiven Preis kombiniert werden. Es ist also ein echter Herausforderer für den Titel des Preis-Leistungs-Champion im Jahr 2022.

Realme GT 2 Pro: Umweltfreundliches Design

Das Realme GT 2 Pro will ein umweltfreundliches Smartphone sein. Das merkt man auch am Design, das zwar nicht so aussieht, wie zuvor erwartet, aber den Chinesen trotzdem ziemlich gut gelungen ist. Die Marke hat sich mit Naoto Fukasawa (einem bekannten japanischen Designer) zusammengetan, um die branchenweit erste Smartphonerückseite aus Biopolymer herzustellen, die "auf dem nachhaltigen Konzept der Papierkunst basiert". In der Praxis bedeutet das aber lediglich, dass sich die Rückseite wie Papier anfühlt und aus einem nachhaltigen Biopolymermaterial besteht. Dieses wird im Labor hergestellt und soll den CO2-Fußabdruck des Smartphones reduzieren.

Das Realme GT 2 Pro präsentiert sich als nachhaltiges Smartphone © Realme Die Kamera des Realme GT 2 Pro © Realme Das Realme GT 2 Pro in schwarzer und blauer Ausführung © Realme Hier seht Ihr das Realme GT 2 Pro in den Farben Weiß und Grün © Realme Hier seht Ihr das Realme GT 2 Pro in allen verfügbaren Farben © Realme

Realme GT 2 Pro: Datenblatt über Zweifel erhaben

Das Realme GT 2 Pro verfügt über ein 2K-AMOLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz. Wie voraussichtlich jedes Flaggschiff aus 2022 wird es von einem Snapdragon 8 Gen 1 angetrieben, der von bis zu 12 GB RAM und 512 GB Speicherplatz unterstützt wird. Für die Fotografie hat Realme das GT 2 Pro mit einer 32 MP Selfie-Kamera und einem Dreifach-Kameramodul ausgestattet, das sich wie folgt zusammensetzt:

Hauptkamera: Sony IMX766 Sensor mit 50 MP

Ultraweitwinkelkamera: Samsung JN1 50 MP-Sensor mit 150° Sichtfeld

Makrokamera mit einem 40-fachen Mikroskop-Modus.

Darüber hinaus ist das Realme GT 2 Pro mit einem 5000-mAh-Akku und einer 67-W-Schnellladefunktion ausgestattet.

Realme GT 2 Pro: Verfügbarkeit und Preis

Das Smartphone wird zunächst nur in China erhältlich sein, soll aber nach Angaben des Herstellers bald auch nach Europa kommen. Hier sind die Preise der verschiedenen Versionen:

8 GB + 128 GB: 3899 Yuan (umgerechnet etwa 543 Euro)

8 GB + 256 GB: 4199 Yuan (etwa 585 Euro)

12 GB + 256 GB: 4299 Yuan (etwa 599 Euro)

12 GB + 512 GB: 4799 Yuan (etwa 669 Euro)

Was sagt Ihr zum Realme GT 2 Pro? Kommt es bei Euch in die engere Wahl, oder lässt es Euch komplett kalt? Schreibt's uns in die Comments!