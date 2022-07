iPhone 15 Gerücht: Geniales Kamera-Feature exklusiv im Pro Max?

Nachdem Leaker im Netz positive Nachrichten für Zoom-Fans mit Hang zum Apple-Kosmos hatten, folgt nun ein kleiner Rückschlag. Denn Apple-Analyst Ming-Chi Kuo geht davon aus, dass die vermutete Periskopkamera nur im iPhone 15 Pro Max zu finden sein wird. Dadurch würde sich wie beim iPhone 12 wieder eine Zweiteilung bezüglich der Kameras in den Pro-Modellen ergeben.

Laut Kuo soll das iPhone 15 Pro Max die neue Funktion einen 6-fach-Zoom bekommen. Das ist etwas mehr als frühere Gerüchte behaupteten. Und ob sich das auch in der Praxis bewahrheitet, werden wir erst 2023 erfahren, wenn das iPhone 15 Pro Max auf den Markt kommt. Da Periskoplinsen recht viel Platz brauchen, wäre die Exklusivität aber durchaus nachvollziehbar.

Das Fotomodul des iPhone 13 Pro bietet nur einen 3-fachen optischen Zoom / © NextPit.

Während Apples iPhones bei vielen Kamera-Features mit der Android-Konkurrenz mithalten können, fallen die Smartphones beim Zoomen immer weiter zurück. Denn etliche Android-Flaggschiffe verfügen bereits über Periskopkameras, die schräg im Gehäuse platziert deutlich höhere optische Zoomstufen erreichen können.

Bisher bietet das iPhone 13 Pro einen 3-fachen optischen Zoom und einen 10-fachen digitalen Zoom. Das Galaxy S22 Ultra, das mit seinem Digitalzoom bis zu 100 Mal zoomen konnte schnitt in unserem Kamera-Blindtest deutlich besser ab. Ming-Chi Kuo sagt, dass er sogar den Namen des Herstellers der Periskoplinse des iPhone 15 Pro Max kennt. Es soll sich dabei um die taiwanesische Firma Largan Precision handeln.



Glaubt Ihr, dass Apple wieder eine Zweiteilung seiner Pro-Modelle in Bezug auf die Kamera plant? Oder glaubt Ihr nicht an Periskoplinsen im iPhone? Schreibt's uns in die Kommentare!