iPhone: Apple erweitert eigenen Smartphone-Schutz

Beim Kauf vieler Apple-Produkte haben die Besitzer die Möglichkeit, innerhalb von 60 Tagen einen zusätzlichen Schutz, AppleCare beziehungsweise AppleCare+, für ihr neues Gerät zu erwerben. Diesen Zeitraum hat Apple nun erweitert – bislang aber nur in einigen Ländern.

Apple bietet mit AppleCare+ seit einigen Jahren eine Garantieverlängerung auf zwei Jahre für – unter anderem – iPhone, iPad und Mac an. Mit inbegriffen ist auch ein Schutz, der dann greift, wenn man mit dem Smartphone oder Tablet einen Unfall hatte. Es wird dann nur eine Service-Gebühr fällig, die deutlich geringer ausfallen kann als eine Reparatur ohne den Zusatzschutz.

Auf iPhone und iPad geht Apple mittlerweile sogar so weit, dass in den Einstellungen auf das fehlende AppleCare hingewiesen wird. Gleichzeitig zeigt man einen Countdown an, der auf das nahende Ende der 60 Tage hinweist.

AppleCare+: Erweiterung vorerst nur in den USA und Kanada

Wie Bloomberg nun berichtet, hat Apple seine Support-Mitarbeiter und das Ladenpersonal in den USA und Kanada darüber informiert, das dieser Zeitraum auf nun bis zu ein Jahr ausweitet.

Dieses Angebot werde aber nur denjenigen gemacht, die AppleCare+ für ein Jahr in einem Rutsch zahlen. Diejenigen, die einen monatlichen Betrag begleichen, können laut Bloomberg davon nicht profitieren.

Durch das neue Angebot will Apple laut dem Bericht die Verkäufe von AppleCare ankurbeln. Diese sollen zuletzt aufgrund der Corona-Krise eingebrochen sein. Mit der erweiterten Zeit bis zu einer notwendigen Entscheidung zum Kauf des Zusatzschutzes hofft man. neue Kunden auch nach den bislang üblichen 60 Tagen erreichen zu können.

Ob und wann das Angebot auch in anderen Ländern verfügbar sein wird, ist nicht bekannt. Apple hatte in der Vergangenheit schon mehrfach mit derartigen Erweiterungen experimentiert, sich aber jedes Mal zur Rückkehr zu den 60 Tagen entschieden.

Entscheidet man sich zum Kauf von AppleCare+, muss das Gerät im beschriebenen Angebot zunächst von einem Ladenmitarbeiter auf existierende Probleme geprüft werden. Bloomberg schreibt nicht explizit, ob es das neue Angebot nur für das iPhone oder für alle Geräte gilt, für die AppleCare+ angeboten wird.