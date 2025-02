Circle to Search ist eine der beliebtesten KI-unterstützten Funktionen auf Android. Während iOS kein direktes Gegenstück hat, erweitert Google mit Google Lens ähnliche visuelle Suchfunktionen in seinen Apps. Der Suchgigant rollt jetzt ein Update für Lens aus, das eine Circle to Search-ähnliche Bildersuchfunktion in Chrome für iOS bringt.

Chrome für iPhones und iPads bietet bereits eine visuelle Suche über die Google-App. Die Ergebnisse der Bildersuche werden jedoch in einem separaten Fenster der Google-App angezeigt, was das Surferlebnis stört. Im Gegensatz dazu bieten Circle to Search und Google Lens für Android Suchergebnisse im Fenster in einer abschaltbaren Schublade, was ein nahtloseres Erlebnis ermöglicht.

Circle to Search-ähnliche Funktion in Chrome für iPhone

Mit diesem Update ermöglicht Google Lens iOS-Nutzern, Bilder zu durchsuchen, indem sie ein Motiv zeichnen oder einkreisen, anstatt es anzutippen.

Das Tool ist über das erweiterbare Chrome-Menü unter der Option "Bildschirm mit Google Lens durchsuchen" zugänglich. Sobald es aktiviert ist, erscheinen die Suchergebnisse in einem ausklappbaren Blatt am unteren Rand der Seite, das die Hälfte des Bildschirms einnimmt. Die Nutzer/innen können das Fenster schließen, indem sie auf eine Schaltfläche tippen oder nach unten wischen.

Mit der aktualisierten Google Lens in Chrome für iOS könnt Ihr Euch in die Suche einkreisen, um die Bildersuche zu nutzen / © nextpit

Was die Suchergebnisse angeht, kann die Funktion Objekte und Orte identifizieren und je nach markiertem Thema KI-gestützte Google-Übersichten bereitstellen. Nutzer/innen können ihre Suche auch verfeinern, indem sie im Textfeld "Zur Suche hinzufügen" Kontext hinzufügen und zusätzliche Schlüsselwörter eingeben.

Die verbesserte visuelle Google Lens-Suche ist jetzt auch in die Google-App für iOS integriert. Die Verknüpfung erscheint im Drei-Punkte-Menü beim Durchsuchen von Websites und ist damit leichter zugänglich.

Ein intelligenteres visuelles Sucherlebnis

Neben der Einführung von Circle to Search in Chrome für iOS hat Google auch Google Lens mit seinen neuesten KI-Modellen aufgerüstet. Dadurch kann die visuelle Suche jetzt auch komplexere Bilder erkennen und interpretieren und liefert genauere und relevantere Ergebnisse. Dieser KI-gestützte Kontext wird in der Google-KI-Übersicht in den Suchergebnissen angezeigt.

Die aktualisierte Bildersuche wird auf Chrome für iOS ausgeweitet, während die KI-gestützte Google Lens-Übersicht zunächst in englischsprachigen Ländern verfügbar sein wird.

Apple bietet seine eigene KI-gestützte visuelle Suchfunktion namens Visual Intelligence an, die jedoch derzeit auf die iPhone-16-Serie beschränkt ist. Mit den Verbesserungen an Google Lens haben iPhone-Nutzer/innen jetzt eine überzeugende Alternative, insbesondere für Modelle, die Apple Intelligence nicht unterstützen.