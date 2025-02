Samsung hat ein stabiles One-UI-7-Update auf Basis von Android 15 für die in Frage kommenden Galaxy-S-Modelle für das erste Quartal versprochen, aber die Beta-Phase für das Galaxy S24 noch nicht abgeschlossen. Jetzt hat Samsung die One UI 7 Beta 4 veröffentlicht - ein kleineres Update als frühere Versionen, aber mit einer wichtigen Kamerafunktion des Galaxy S25.

Vor etwas mehr als einem Tag begannen die Beta-Tester/innen auf Reddit und in anderen sozialen Medien zu berichten, dass One UI 7 Beta 4 auf ihren Geräten angekommen ist. Das Update wird derzeit in den USA, Indien, Südkorea und ausgewählten europäischen Ländern ausgerollt. Die Firmware ist im Durchschnitt etwa 1,4 GB groß, hängt aber von der Region und dem Anbieter ab und ist damit etwas kleiner als frühere Betas.

One UI 7 Beta 4 fügt Log Video zum Galaxy S24 hinzu

Beta 4 konzentriert sich in erster Linie auf Fehlerbehebungen und Leistungsoptimierungen, führt aber auch die Unterstützung für logarithmische Videoaufnahmen für das Galaxy-S24-Trio ein, eine Funktion, die erstmals mit dem Galaxy S25 und Galaxy S25 Ultra (Test) eingeführt wurde.

Samsungs One UI 7 Beta 4 fügt der Galaxy-S24-Serie das Log-Videoformat hinzu und behebt einige Fehler / © Reddit/u/Harissajid

Die Log-Videoaufzeichnung bietet mehrere Vorteile für Fotografen und Videoaufnahmen. Es bietet einen höheren Dynamikumfang, wodurch mehr Details in den Lichtern und Schatten erhalten bleiben, und verfügt über ein flaches Farbprofil, das eine größere Flexibilität bei der Farbkorrektur und -bearbeitung in der Postproduktion ermöglicht. Allerdings verbraucht dieses Format mehr Speicherplatz als die normale Videoaufzeichnung.

Um Log-Video zu verwenden, müssen die Nutzer es in den erweiterten Videoeinstellungen aktivieren. Es kann sowohl im Standard-Videomodus als auch im Profi-Modus aktiviert werden.

Andere One UI 7 Beta 4: Das sind die Änderungen

Eine weitere bemerkenswerte Neuerung in Beta 4 sind die KI-gesteuerten Kamerafilter. Dazu gehören unter anderem vorgefertigte Filter wie Breeze, Pulse, Crystal, Shiver und Chill. Die Nutzer/innen haben auch die Möglichkeit, eigene Filter auf der Grundlage bestehender Bilder zu erstellen. Neben diesen Neuerungen behebt die Firmware verschiedene Fehler und Optimierungen. Sie behebt vor allem einige Probleme mit dem überarbeiteten Startbildschirm und der Schnellübersicht und verbessert die Leistung in anderen Bereichen.

Ist dies die finale Beta?

Es bleibt unklar, ob One UI 7 Beta 4 die letzte Beta-Version ist oder wie viele weitere Betas Samsung vor der stabilen Version für die Galaxy-S24-Serie plant. Samsung hat jedoch bekräftigt, dass es das stabile One-UI-7-Update im ersten Quartal 2025 bereitstellen will.

Für andere Modelle, darunter das Galaxy Z Fold 6 (Test), das Galaxy Z Flip 6 (Test) und die Galaxy-S23-Serie, ist der Zeitplan für den Rollout weiterhin ungewiss. Die Südkoreaner haben nicht bestätigt, ob diese Geräte eine Beta-Phase erhalten oder ob sie direkt in die stabile Version übergehen werden. Einige Spekulationen deuten darauf hin, dass One UI 7 ganz übersprungen werden könnte und Samsung stattdessen One UI 7.1 oder sogar One UI 8.0 auf Basis von Android 16 auf den Markt bringen will.