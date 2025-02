Doch dann kündigte Samsung im Oktober eine monatelange Verzögerung an. Seit dieser Ankündigung sind vier Monate vergangen, und selbst nachdem Samsung die neuen Galaxy S25-Smartphones mit Android 15 vorgestellt hat, sind die bestehenden Geräte noch ohne. Hat Samsung das Update still und heimlich ganz abgesagt?

Wo ist Android 15?

In einem Interview, das Samsung in Indonesien veröffentlicht hat, könnte der Softwarechef des Unternehmens die Gründe für die Verzögerungen erklärt haben. One UI 7 ist das wichtigste Update seit vielen Jahren und befindet sich seit fast zwei Jahren in der Entwicklung. Zusätzlich zu Android 15, das nur wenige neue Funktionen einführt, wird Samsungs eigene One UI Version 7 zahlreiche Neuerungen enthalten. Lest die vollständige Erklärung (frei übersetzt):

Der Entwicklungsprozess von One UI ist sehr kollaborativ. Es gibt ein spezielles Customer Experience Team, das sich auf die Planung konzentriert. Dieses Team identifiziert aktiv neue Trends, indem es Erkenntnisse von Nutzern und dem Markt sammelt und diese Erkenntnisse dann als Anforderungen an unser Entwicklungsteam weitergibt. Auf dieser Grundlage entwickeln wir One UI und stellen sicher, dass die Benutzeroberfläche (UI) mit den Erwartungen der Nutzer/innen und zukünftigen Trends übereinstimmt. Dieser Planungsprozess beginnt weit im Voraus, auch für kommende UI-Versionen. Außerdem gibt es bei Samsung ein Beta-Programm, das es den Nutzern ermöglicht, frühe Versionen des Produkts zu testen und Feedback zu geben. Das ist sehr wichtig, denn wir schätzen den Input der Nutzer und versuchen, ihn in die endgültige Version einfließen zu lassen. Für One UI 7 haben wir einen etwas anderen Ansatz gewählt. Normalerweise werden UI-Updates jährlich veröffentlicht. Für diese Version wollten wir jedoch einen bedeutenden Durchbruch erzielen, was eine akribische Planung von zwei bis drei Jahren vor Projektbeginn erforderte. Wir wollten etwas schaffen, das eine größere Wirkung hat, und diese lange Vorbereitungszeit ermöglichte es uns, wesentliche Verbesserungen vorzunehmen. Dieser umfassende Prozess stellt sicher, dass jede Funktion, auch die scheinbar kleinen, sorgfältig auf die Bedürfnisse der Nutzer/innen zugeschnitten ist und ein optimales Erlebnis bietet.

Die neue Samsung Galaxy S25-Serie, die bereits mit One UI 7 ausgestattet ist, zeigt diese Innovationen und Funktionen. Samsung hat seinen eigenen Sprachassistenten Bixby mit Googles Gemini AI kombiniert, so dass die AI-Funktionen nahtlos in Google- und Samsung-Apps funktionieren.

Das Interview verrät leider nicht, welche neuen Funktionen mit dem Update auch auf ältere Geräte kommen werden. Der Software-Chef weist jedoch darauf hin, dass neue KI-Funktionen moderne Hardware benötigen, um richtig zu funktionieren.

Schneller und besser: Samsungs günstiges Galaxy könnte ein großes Upgrade bekommen

Einige Funktionen könnten daher nur auf ausgewählten Smartphones verfügbar sein. Insbesondere erwarten wir das neue Bixby nur auf der Galaxy S24-Serie und einigen faltbaren Modellen. Ältere und günstigere Smartphones können sich aber zumindest auf Funktionen wie "Circle to Search" freuen.

Überspringt Samsung das Update ganz?

Jetzt, wo die Samsung Galaxy-S25-Serie mit Android 15 auf dem Markt ist, sollte das Update auch für ältere Geräte auf dem Weg sein. Es ist jedoch überraschend, dass eine Beta-Version für Entwickler bisher nur für die Galaxy-S24-Serie verfügbar ist. Und selbst hier steht die Veröffentlichung nicht unmittelbar bevor.

Nach Angaben von SamMobile sind drei weitere Testversionen geplant. Diese sollen im Februar, März und April veröffentlicht werden. Eine zukünftige Veröffentlichung, zumindest für die Galaxy-S24-Serie, wäre daher frühestens im Mai zu erwarten.

Google hingegen ändert in diesem Jahr den Veröffentlichungsrhythmus von Android. Statt einer neuen Version im Spätsommer, werden neue Android-Versionen im zweiten Quartal veröffentlicht. Ein weiteres kleines Update folgt dann im vierten Quartal. Das bedeutet, dass Android 16 spätestens im Juni 2025 verfügbar sein wird. Es ist also denkbar, dass Samsung das Update auf Android 15 ganz überspringt und stattdessen Android 16 anbietet. Zumindest auf den meisten seiner Smartphones.

Bis das Update eintrifft, könnt Ihr hier nachsehen, ob Euer Gerät in der Warteschlange für One UI 7 ist.