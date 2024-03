Irrer Gaming-Deal zu Ostern: Sony Playstation 5 Slim nur 449 €!

Die Sony Playstation 5 Slim ist seit Februar deutlich im Preis gefallen. Jetzt gibt es die Sony-Konsole bei Amazon zum derzeitigen Bestpreis von 449 Euro. Es handelt sich zudem um die Standard-Variante mit einem Laufwerk. In diesem Artikel verrät Euch nextpit, ob sich der Deal lohnt und vor allem, welche Unterschiede Ihr zwischen der Slim- und der normalen Variante erwarten könnt.

Lange Zeit gab es große Lieferprobleme bei Sony und der heiß begehrten Playstation 5. Nachdem diese behoben wurden, brachte das Unternehmen im vergangenen Jahr eine Slim-Version der PS 5 auf den Markt. Allerdings war diese deutlich teurer als die normale Version der Next-Gen-Konsole, was seit Februar jedoch nicht mehr der Fall ist. Jetzt erreicht der Preis im Zuge der Amazon-Oster-Deals den aktuellen Tiefstand – zumindest für die Variante mit physischem Laufwerk.

Welche Unterschiede gibt es zwischen der Playstation 5 und Playstation 5 Slim?

Die Sony Playstation 5 Slim unterscheidet sich kaum von der regulären PS 5. Beide haben verschiedene Varianten, während die hier angebotene Version über ein optisches Laufwerk verfügt. Es erinnert an eine Fan-Edition verschiedener Smartphones, wie dem Samsung Galaxy S23 FE (Test). Auch bei den Anschlüssen gibt es hier keine Änderungen und so finden sich an der Frontseite zwei USB-C-Anschlüsse und auf der Rückseite zwei USB-A-Ports, ein HDMI-2.1-Anschluss und ein Ethernet-Port.

Allerdings bedeutet das nicht, dass es gar keine Unterschiede gibt. So verfügt die PS 5 Slim, wie auch die neueste Generation der "normalen" Konsole, über einen Chipsatz, der im 6-nm-Verfahren gefertigt wurde und somit ein Upgrade zur ersten Variante darstellt. Die SSD nutzt eine Lesegeschwindigkeit von 5,5 GBit/s in allen drei Versionen, allerdings hat die Playstation 5 Slim mit 1 TB den meisten Speicherplatz. Und wie der Name es vermuten lässt, ist die neueste Konsolengeneration mit 358 × 96 × 216 mm und 3,2 kg die kleinste der drei Versionen.

Die Sony Playstation 5 Slim für 449 Euro – Lohnt sich das?

Für 449 Euro erhaltet Ihr bei Amazon gerade die Konsole, alle nötigen Kabel und einen Dual-Wireless-Controller. Ein Neugerät kostete Euch bisher im Netz mindestens 463 Euro, wodurch Ihr hier den aktuellen Bestpreis erhaltet. Das Preisvergleich-Portal idealo zeigt ein Angebot zu 422,10 Euro an, allerdings handelte es sich hierbei um ein einmaliges eBay-Angebot.

Derzeit bieten auch MediaMarkt und Saturn die Konsole zum selben Preis an. Auch Otto verlangt 449,99 Euro, allerdings steigt der Preis dann bereits auf 465 Euro. Bei Otto kommen zudem noch Versandkosten in Höhe von 2,95 Euro hinzu. Die entsprechenden Angebote findet Ihr nachfolgend:

Die Standard-Variante der Playstation 5 kostet Euch im Netz derzeit mindestens 539,20 Euro, wodurch Ihr mit dem Angebot zur Playstation 5 bei Amazon gerade am günstigsten unterwegs seid. Habt Ihr einen passenden Smart-TV (zur Bestenliste) mit HDMI-2.1-Anschluss, könnt Ihr die Konsole zudem voll ausnutzen. Seid Ihr also auf der Suche nach einem guten Kurs für die Next-Gen-Konsole, habt Ihr jetzt eine günstige Möglichkeit.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Bevorzugt Ihr die Slim- oder Standard-Version der Konsole? Lasst es uns wissen!