Kabelloser Luftfilter: Smartmi stellt smarten P2-Air-Purifier vor

Der batteriebetriebene Smartmi P2 Luftreiniger ähnelt der zylindrischen Form seines Vorgängers. Auf der Oberseite des Gehäuses befindet sich ein farbiges Touch-Display mit einer Reihe von kapazitiven Tasten, mit denen Ihr den Strom, den Timer, den Modus und die Helligkeit einstellen könnt. Zusätzlich zum farbigen Display verfügt der P2 Luftreiniger von Smartmi über eine integrierte LED-Stimmungsbeleuchtung.

Was die Größe angeht, hat Smartmi nicht erwähnt, ob der P2 Luftreiniger leichter oder kleiner ist als der P1 oder der kürzlich vorgestellte Air Purifier 2. Wir vermuten, dass wir die tatsächlichen Abmessungen erfahren werden, sobald der intelligente Luftreiniger erhältlich ist. An der Seite des Geräts befindet sich außerdem ein praktischer Lederriemen, mit dem Ihr den Luftreiniger in einen anderen Raum transportieren könnt.

Smartmi P2 Luftreiniger mit LED-Beleuchtung und Touch-Display / © Smartmi

Die Akkulaufzeit wird mit bis zu 24 Stunden angegeben, wobei unklar ist, auf welchen Modus sich das bezieht. Es ist aber davon auszugehen, dass dies mit der niedrigsten Reinigungsstufe der Fall ist. Möglicherweise wird die Akkulaufzeit verlängert, wenn Ihr Euch im Energiespar- oder Automatikmodus befindet. Leider wird die Ladezeit nicht angegeben.

Der neue Luftreiniger verfügt über vierstufige True HEPA-Filter und eine CADR-Reinigungsleistung von 240 m³/h, was einer Fläche von 10 m² in 10 Minuten entspricht. Außerdem ist der Luftreiniger mit PM2.5- und PM10-Doppellaserpartikelsensoren ausgestattet. Die Nutzer können die Luftqualität direkt auf dem Kontrollbildschirm oder über die Smartmi Mobile App überprüfen. Die wichtigsten Smart Home-Plattformen wie Amazon Alexa, Google Assistant und Apples Homekit werden unterstützt.

Preise und Verfügbarkeit des Smartmi P2 Luftreinigers sind noch nicht bekannt. Es wird erwartet, dass er in großen Märkten wie den USA und Europa auf den Markt kommt, da dort bereits andere Smartmi-Modelle verkauft werden.