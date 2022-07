Klarmobil Mega-Deal: 20 GB Datenvolumen für weniger als 10 Euro?!

Solltet Ihr gerade auf der Suche nach einem neuen Mobilfunktarif sein, der Euch nicht nur massig Datenvolumen garantiert, sondern auch noch in einem der besten Netze verfügbar ist, könnte Klarmobil Eure Wünsche erhört haben. Denn der Anbieter hat aktuell ein Angebot im Portfolio, bei dem Ihr gerade einmal 9,99 Euro für eine Allnet-Flat im D-Netz zahlt.

Affiliate Angebot 20 GB Allnet-Flat

Der Tarif nutzt dafür nicht nur das wirklich gut ausgebaute Netz von Vodafone, sondern Ihr erhaltet noch 20 GB Datenvolumen und habt die Möglichkeit, eine eSIM zu nutzen, wenn Ihr Euch von der physischen SIM-Karte verabschieden wollt. Außerdem habt Ihr die Möglichkeit, den Vertragsbeginn selbstständig zu bestimmen und könnt diesen bis zu 70 Tage in der Zukunft datieren.

Lohnt sich das Allnet-Flat-Angebot von Klarmobil?

Vorab sei gesagt, dass Ihr Euch bei diesem Deal 24 Monate an den Anbieter bindet. Allerdings kostet Euch der Tarif in dieser Zeit nur 9,99 Euro. Hinzu kommt eine einmalige Anschlussgebühr von 19,99 Euro. Kostenloses EU-Roaming und VoIP sind ebenfalls im Angebot enthalten. Besonders interessant macht das Angebot noch eine maximale Download-Bandbreite von 50 MBit/s, die in der Regel deutlich geringer ausfällt. Somit könnt Ihr also auch unterwegs Eure liebsten Videos in guter Qualität streamen.

Klarmobil Allnet-Flat Eigenschaft Klarmobil Allnet-Flat Datenvolumen 20 GB Netz D-Netz Bandbreite Max. 50 MBit/s 5G? - Allnet-Flat? Ja Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 9,99 Euro Anschlussgebühr 19,99 Euro Gesamtkosten 259,75 Euro Zum Angebot!

Wie Ihr seht, zahlt Ihr nach Ablauf der 24 Monate gerade einmal 259,75 Euro. Ihr müsst hierbei allerdings auf 5G verzichten, was allerdings in vielen Städten noch nicht verfügbar ist. Daher dürftet Ihr diesen Verlust sicherlich verkraften können. Normalerweise kostet Euch aktuell die Klarmobil Flatrate mit 7 GB Datenvolumen bereits 9,99 Euro monatlich, dementsprechend erhält dieses Angebot definitiv das "Deal-Dustin-Gütesiegel".

Seit Ihr also auf der Suche nach einem günstigen Tarif mit ordentlichem Datenvolumen, solltet Ihr hier zuschlagen. Beeilt Euch allerdings besser damit, denn das Angebot ist nur für eine kurze Zeit aktiv.

Was haltet Ihr von dem Deal? Habt Ihr bereits Erfahrungen mit Klarmobil gemacht, die Ihr mit der Community teilen möchtet? Schreibt es in die Kommentare!