Galaxy Z Fold 4 & Z Flip 4: Neue Farben, aber kaum Designänderungen

Weniger als zwei Wochen vor Samsung Unpacked-Event sehen wir erneut das Design des Galaxy Z Fold 4 und Z Flip 4 . Die neuen faltbaren Smartphones von Samsung sollen viele Merkmale ihrer Vorgänger beibehalten, aber in neuen Farben erscheinen.

Samsungs kommende faltbare Smartphones sorgen weiterhin für Schlagzeilen. Die Vorstellung am 10. August beim Galaxy-Unpacked-Event steht kurz bevor, aber erneut zeigt sich das Design des Galaxy Z Fold 4 und des Z Flip 4 in einem neuen Leak. Dank diverser Leaks hatten wir bereits einen präzisen Eindruck davon, wie die neuen Foldables aussehen. Jetzt gibt es weitere Bilder, die beide Modelle von allen Seiten und in allen Farben zeigen.

Galaxy Z Fold 4 und Z Flip: Wie ein kleines Déjà-vu

Der bekannte Leaker Evan Blass hat neue Bilder des Galaxy Z Fol 4 und Z Flip 4 auf 91Mobiles veröffentlicht, und spätestens jetzt sehen wir, dass die neuen faltbaren Smartphones von Samsung das Design ihrer Vorgänger im wesentlichen beibehalten. Es sind eher die neuen Farben, die ins Auge stechen.

Den Bildern zufolge bietet das Galaxy Z Fold 4 ein kompakteres Scharnier und erscheint in drei Farben, von denen zwei neu sind. Kauft Ihr demnächst ein Galaxy Z Fold 4, wählt Ihr zwischen den Farben Schwarz, Gold und einem dunklen Blau.

Die schwarze Version des Galaxy Z Fold 4 © Evan Blass / 91 Mobiles Die goldene Version des Galaxy Z Fold 4 © Evan Blass / 91 Mobiles Das Galaxy Z Fold 4 im dunklen Blau © Evan Blass / 91 Mobiles

Das Galaxy Z Flip 4, das teurer sein dürfte als sein Vorgänger, wird es in vier Farben geben – darunter ebenfalls zwei neue. Es handelt sich dabei um die Farben Schwarz, Violett, Gold und Hellblau.

Das Galaxy Z Flip 4 in Rosa © Evan Blass / 91 Mobiles Das Galaxy Z Flip 4 in Schwarz © Evan Blass / 91 Mobiles Das Galaxy Z Flip 4 in hellem Blau © Evan Blass / 91 Mobiles

Samsungs Entscheidung, das Design nicht drastisch zu verändern, könnte einige Fans enttäuschen. Letztendlich überzeugten das Galaxy Z Fold 3 und Z Flip 3 optisch bereits so sehr, dass große Designänderungen kaum notwendig scheinen.

Das Galaxy Z Fold 4 und das Z Flip 4 werden in technischer Hinsicht aber durchaus Neues bieten. Wir rechnen mit einem neuen SoC oder einer verbesserten Kamera.

Wie auch immer, wir blicken gespannt auf das, was Samsung uns am 10. August präsentiert. Spätestens, wenn wir beide Modelle ausführlich getestet haben, können wir Euch verraten, was tatsächlich alles neu ist.

Was haltet Ihr von Samsungs Entscheidung, das Design des Galaxy Z Fold 4 und des Z Flip 4 beizubehalten? Und wartet Ihr bereits ungeduldig auf die neuen Foldables?