Kostenlos für Android & iOS: Diese Apps und Games sind aktuell gratis

NEXT PIT TV

Wie die Trüffelschweinchen haben wir wieder im Google Play Store und im Apple AppStore nach Mobile Games und Anwendungen gekramt, die üblicherweise Geld kosten, gerade aber gratis sind. Da diese Aktionen in der Regel nur wenige Tage laufen, solltet Ihr flott sein und Euch alles an Land ziehen, was für Euch brauchbar ist.

Danach könnt Ihr Euch gerne auf Antoines Artikel stürzen und erfahren, wie Ihr selbst sicher kostenlose Software für iOS und Android findet. Ach, eins noch: Tut uns doch bitte den Gefallen und gebt in den Kommentaren Laut, falls eine App wieder kostenpflichtig ist. In dem Fall können wir sie dann direkt aus der Liste entfernen.

Tipp: Wird es eng mit dem Speicherplatz auf dem Handy? Installiert Euch spannende Apps dennoch! Ihr könnt sie direkt danach wieder runterwerfen und installiert sie Euch jederzeit wieder kostenlos neu, wenn Eure Speichersituation entspannter ist.

Kostenlose Apps und Handyspiele im Google Play Store

Kostenlose Apps für Euer Android-Handy

Note Pro (12,99 €) : Eine einfache Notizbuch-App, mit der Ihr Eure Ideen schnell und einfach festhalten könnt.

: Eine einfache Notizbuch-App, mit der Ihr Eure Ideen schnell und einfach festhalten könnt. File Manager Pro File Explorer (11,99 €) : Diese sichere, einfache und derzeit kostenlose Anwendung ermöglicht es Euch, Eure Dateien effizient und einfach zu verwalten. Es handelt sich um einen einfachen, leistungsstarken und umfassenden Datei-Explorer für Android-Geräte.

: Diese sichere, einfache und derzeit kostenlose Anwendung ermöglicht es Euch, Eure Dateien effizient und einfach zu verwalten. Es handelt sich um einen einfachen, leistungsstarken und umfassenden Datei-Explorer für Android-Geräte. Identify Dog Breeds Pro (0,99 €) : Mit dieser App könnt Ihr mit Eurem Smartphone hunderte verschiedener Hunderassen anhand des Hundegebells erkennen.

: Mit dieser App könnt Ihr mit Eurem Smartphone hunderte verschiedener Hunderassen anhand des Hundegebells erkennen. 80s Music Radio Pro ( 0,59 € ): Eine App, mit der Ihr online Radio aus den 80er Jahren hören können. Sie enthält viele Radiosender mit verschiedenen Musikrichtungen wie Pop, Rock, New Wave und mehr.

): Eine App, mit der Ihr online Radio aus den 80er Jahren hören können. Sie enthält viele Radiosender mit verschiedenen Musikrichtungen wie Pop, Rock, New Wave und mehr. Business Calculator Pro (0,5 9 €) : Ein umfassendes Toolset zur Berechnung verschiedener Elemente für Euer Unternehmen.

: Ein umfassendes Toolset zur Berechnung verschiedener Elemente für Euer Unternehmen. Memorize: IELTS Vocabulary (4,99 €) : Diese umfassende Lernanwendung mit über 4000 Karten, die in verschiedenen Sets organisiert sind, hilft Euch, neue Wörter aus verschiedenen Bereichen zu lernen. Die Karten werden von einer sich ständig anpassenden KI ausgewählt.

: Diese umfassende Lernanwendung mit über 4000 Karten, die in verschiedenen Sets organisiert sind, hilft Euch, neue Wörter aus verschiedenen Bereichen zu lernen. Die Karten werden von einer sich ständig anpassenden KI ausgewählt. Phone Booster Pro - Force Stop (6,99 €) : Mit dieser App könnt Ihr die Leistung Eures Smartphones optimieren, indem Ihr die Geschwindigkeit, die Akkulaufzeit und vieles mehr beeinflusst.

Kostenlose Android-Handyspiele im Google Play Store

Over The Bridge PRO ( 1,99 € ): Spielt auf Eurem Gerät gegen andere, passt Euren kleinen Ninja an und wählt aus mehreren Schwierigkeitsgraden – das perfekte Spiel, um Familienmitglieder, andere Personen oder Freunde herauszufordern.

): Spielt auf Eurem Gerät gegen andere, passt Euren kleinen Ninja an und wählt aus mehreren Schwierigkeitsgraden – das perfekte Spiel, um Familienmitglieder, andere Personen oder Freunde herauszufordern. Theme Park Simulator (1,19 € ): Erlebt die beliebten Attraktionen von Themenparks, Riesenräder, Achterbahnen und vieles mehr auf Eurem Smartphone.

): Erlebt die beliebten Attraktionen von Themenparks, Riesenräder, Achterbahnen und vieles mehr auf Eurem Smartphone. iLinear (0,79 €) : Ein einzigartiges, neuartiges Puzzlespiel, das Glück und Geschicklichkeit miteinander verbindet. Es wird Euch in eine beruhigende, einfache, farbenfrohe und faszinierende Welt entführen.

: Ein einzigartiges, neuartiges Puzzlespiel, das Glück und Geschicklichkeit miteinander verbindet. Es wird Euch in eine beruhigende, einfache, farbenfrohe und faszinierende Welt entführen. Zenge (0,79 €) : Ein entspannendes Puzzle, das die Geschichte von Eon erzählt, einem einsamen Wanderer, der zwischen den Welten und der Zeit gefangen ist.

: Ein entspannendes Puzzle, das die Geschichte von Eon erzählt, einem einsamen Wanderer, der zwischen den Welten und der Zeit gefangen ist. Heroes Infinity Premium (0,59 €) : Ein atemberaubendes Action-RPG voller Heldentum, Abenteuer und einer bunten Mischung aus Kreaturen und Dämonen.

: Ein atemberaubendes Action-RPG voller Heldentum, Abenteuer und einer bunten Mischung aus Kreaturen und Dämonen. Zombie Age 3 Premium: Survival ( 0,99 € ): Wählt Eure Waffe und tötet alle Zombies in diesem Side-Scrolling-Shooter! In Zombie Age 3 stehen Euch über 30 Waffen und mehr als 20 Charaktere mit ihren eigenen Fähigkeiten zur Verfügung, um die Zombiehorden in Schutt und Asche zu legen.

Kostenlose Apps und Handyspiele im Apple AppStore

Gratis-Apps für Euer iPhone

EXIF Viewer by Fluntro (2,99 €) : Zeigt die Metadaten von Bildern an und bearbeitet sie, entfernt Standortinformationen, Kamera und vieles mehr aus Euren persönlichen Fotos.

: Zeigt die Metadaten von Bildern an und bearbeitet sie, entfernt Standortinformationen, Kamera und vieles mehr aus Euren persönlichen Fotos. Liftr - Workout Tracker (3,99 €) : Diese App ist ein wunderschöner und fähiger Tracker für Eure Krafttrainings, der Euch auf Eurer Workout-Reise begleitet.

: Diese App ist ein wunderschöner und fähiger Tracker für Eure Krafttrainings, der Euch auf Eurer Workout-Reise begleitet. FastClip 3 (0,99 €) : Ein umfassendes Tool zum Sammeln, Synchronisieren und Abrufen von Ausschnitten, einschließlich Text, Links, Bildern und Dateien.

: Ein umfassendes Tool zum Sammeln, Synchronisieren und Abrufen von Ausschnitten, einschließlich Text, Links, Bildern und Dateien. GoJournal: Diary & Planner (4,99 €) : Mit dieser einfachen, aber leistungsstarken Journal-App könnt Ihr Eure Ideen festhalten und über Eure Gedanken und Gefühle nachdenken. Ihr könnt zudem auch handschriftliche Notizen machen, Fotos und Videos hinzufügen, Audio aufnehmen oder Eure Ideen skizzieren.

: Mit dieser einfachen, aber leistungsstarken Journal-App könnt Ihr Eure Ideen festhalten und über Eure Gedanken und Gefühle nachdenken. Ihr könnt zudem auch handschriftliche Notizen machen, Fotos und Videos hinzufügen, Audio aufnehmen oder Eure Ideen skizzieren. Image Size (2,99 €) : Wie der Name schon sagt, könnt Ihr mit dieser App einfach Eure Bilder einzeln oder mehrere auf einmal zuschneiden.

: Wie der Name schon sagt, könnt Ihr mit dieser App einfach Eure Bilder einzeln oder mehrere auf einmal zuschneiden. Remote Control Pro (9,99 €) : Ihr nutzt Euren Computer, um Musik zu hören oder Filme zu schauen? Dann könnte diese App was für Euch sein, denn sie verwandelt Euer iPhone oder iPad in eine Fernbedienung.

Kostenlose iOS-Spiele fürs iPhone

Paths of Atlantis (0,99 €) : Führt Euren Helden durch jedes Unterwasserlabyrinth, indem Ihr die Kacheln durch Antippen dreht.

: Führt Euren Helden durch jedes Unterwasserlabyrinth, indem Ihr die Kacheln durch Antippen dreht. PopStar with Undo ( 4,99 € ): Ein Puzzlespiel mit einfachem, aber sehr süchtig machendem Gameplay, das Euch stundenlang fesseln wird, ohne dass Ihr es merkt.

): Ein Puzzlespiel mit einfachem, aber sehr süchtig machendem Gameplay, das Euch stundenlang fesseln wird, ohne dass Ihr es merkt. Chinese Checker Master (4,99 €) : Fordert die KI in diesem visuell einfachen Brettspiel heraus.

: Fordert die KI in diesem visuell einfachen Brettspiel heraus. Night of the Full Moon (0,99 €) : Ein roguelike Deckbuilding-Spiel, in dem Ihr ein düsteres Märchen erforscht.

: Ein roguelike Deckbuilding-Spiel, in dem Ihr ein düsteres Märchen erforscht. Twist Spinner (0,99 €) : Ihr habt Eure Twister-Folie verloren oder kaputt gemacht? Haben Ihr es einfach satt, in Spiel festzustecken? Dann ist dieses Spiel genau das Richtige für Euch.

: Ihr habt Eure Twister-Folie verloren oder kaputt gemacht? Haben Ihr es einfach satt, in Spiel festzustecken? Dann ist dieses Spiel genau das Richtige für Euch. Drop Flop! (2,99 €) : Testt Eure Reflexe in diesem einfachen Spiel, in dem Ihr einen fallenden Ball im richtigen Moment auffangt.

Das war es schon wieder für heute. Hoffentlich waren auch heute wieder ein paar interessante Downloads für Euch dabei.