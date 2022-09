Gratis für Android & iOS: Zieht Euch diese Apps und Games an Land

Was wäre ein Wochenende ohne kostenlose Downloads für Android-Smartphones und iPhones ? Zum Glück haben wir sowohl für Android als auch iOS wieder einige Angebote für Euch gefunden. Aber Achtung: Die Apps bleiben nur für kurze Zeit gratis, also stürzt Euch flott auf die Links!

Zweimal pro Woche kredenzen wir Euch hier unsere Liste mit Mobile Games und Anwendungen, die Ihr kurzzeitig kostenlos an Land ziehen könnt. Aber im Gegensatz zu unserer Liste der fünf besten Apps der Woche überprüfen wir diese Apps nicht im Vorfeld.

, werden wir die Apps in diesem Artikel nicht vorher ausprobieren. Seit also etwas vorsichtiger beim downloaden, bevor Ihr in eine Kostenfalle tappt, denn einige Apps können durchaus Mikrotransaktionen enthalten.

Tipp: Manchmal sind Apps grundsätzlich interessant, werden aber aktuell nicht benötigt. Stolpert Ihr in der Liste unten über so eine App, installiert sie Euch einfach trotzdem. Ihr könnt sie direkt danach wieder vom Handy feuern, weil sie in Eurer App-Bibliothek landet und von dort jederzeit wieder kostenlos installiert werden kann.

Kostenlose Apps für Euer Android-Handy

Diese Apps sind im Google Play Store kostenlos

Manuelle Kamera: DSLR Pro ( 4,99 € ): Diese App bietet zusätzliche Funktionen im Vergleich zur Standard-Kamera-App. Ihr könnt den Fokus, den ISO-Wert und die Belichtungszeit manuell einstellen. Außerdem könnt Ihr RAW-Dateien im DNG-Bildformat speichern.

): Diese App bietet zusätzliche Funktionen im Vergleich zur Standard-Kamera-App. Ihr könnt den Fokus, den ISO-Wert und die Belichtungszeit manuell einstellen. Außerdem könnt Ihr RAW-Dateien im DNG-Bildformat speichern. QR & Barcode Scanner Pro ( 0,99 € ): Ermöglicht es Euch, QR-Codes für Websites, Kontakte, WiFi, Telefon, Text und SMS zu erstellen. Diese QR-Codes können in den Formaten PNG und JPG gespeichert werden.

): Ermöglicht es Euch, QR-Codes für Websites, Kontakte, WiFi, Telefon, Text und SMS zu erstellen. Diese QR-Codes können in den Formaten PNG und JPG gespeichert werden. Quasi-Zenit-Satellitenkoordinaten ( 11,99 € ): Mit dieser App ruft Ihr Informationen über die Quasi-Zenith-Satellitenkoordinatenkarte ab. Sie enthält Breiten- und Längengrade sowie die entsprechenden Google Maps-Informationen.

Diese Handyspiele gibt es kostenlos im Google Play Store

Teuerstes 2048-Spiel ( 399,99 € ): Wollt Ihr eine der teuersten Apps kostenlos auf Eurem Smartphone haben? Dann holt Euch dieses Spiel, bei dem Ihr die Zahlen verbindet und irgendwann die2048 erreicht.

): Wollt Ihr eine der teuersten Apps kostenlos auf Eurem Smartphone haben? Dann holt Euch dieses Spiel, bei dem Ihr die Zahlen verbindet und irgendwann die2048 erreicht. New Princess Dress Up Game ( 2,49 € ): Selbst als eines der schönsten Anziehspiele 2021 angepriesen, habt Ihr dein eigenes Modesalon-Studio und könnt Euch als Prinzessin mit sauberer Haut einkleiden, eine Gesichtsmaske auflegen, Eure Augenbrauen stutzen und so weiter. Es gibt Dutzende von kostenlosen Tools, die Ihr ausprobieren könnt, um noch schöner auszusehen.

): Selbst als eines der schönsten Anziehspiele 2021 angepriesen, habt Ihr dein eigenes Modesalon-Studio und könnt Euch als Prinzessin mit sauberer Haut einkleiden, eine Gesichtsmaske auflegen, Eure Augenbrauen stutzen und so weiter. Es gibt Dutzende von kostenlosen Tools, die Ihr ausprobieren könnt, um noch schöner auszusehen. Requisite ( 0,99 € ): Erforscht die Zukunft mit dieser herausfordernden Puzzle-Welt. In diesem Spiel trefft Ihr Zen, einen Katzenroboter aus der Vergangenheit. Ihr müsst die Zeit "requirieren", um Zen zu retten!

): Erforscht die Zukunft mit dieser herausfordernden Puzzle-Welt. In diesem Spiel trefft Ihr Zen, einen Katzenroboter aus der Vergangenheit. Ihr müsst die Zeit "requirieren", um Zen zu retten! Dungeon Shooter: Dark Temple ( 3,49 € ): In diesem spaßigen und coolen Indie-Spiel erkundet Ihr als Kämpfer uralte Gräber und Verliese, sucht nach Schätzen, erhaltet Waffen und Requisiten, während Ihr Eure eigenen Fähigkeiten und die Eurer Haustiere ständig verbessert und Euch den immer mächtigeren Monstern stellt.

): In diesem spaßigen und coolen Indie-Spiel erkundet Ihr als Kämpfer uralte Gräber und Verliese, sucht nach Schätzen, erhaltet Waffen und Requisiten, während Ihr Eure eigenen Fähigkeiten und die Eurer Haustiere ständig verbessert und Euch den immer mächtigeren Monstern stellt. Paranormales Territorium ( 0,99 € ): Ihr befindet Euch in einer kleinen Provinzstadt, in der Ihr auf dem Heimweg von der Arbeit feststellt, dass Eure Familie verschwunden ist. Ihr macht Euch auf die Suche nach ihnen, wobei dieses Spiel Euren Mut bis an die Grenze fordert.

): Ihr befindet Euch in einer kleinen Provinzstadt, in der Ihr auf dem Heimweg von der Arbeit feststellt, dass Eure Familie verschwunden ist. Ihr macht Euch auf die Suche nach ihnen, wobei dieses Spiel Euren Mut bis an die Grenze fordert. My City: Babysitter ( 4,49 € ): In My City: Babysitter werdet Ihr zu einem Babysitter für einen Tag. So zieht Ihr Babys für einen Ausflug in den Park an, spielt Kinderspiele im Wohnzimmer, leitet Eure eigene Kindertagesstätte und vieles mehr. Da alle "My City"-Spiele miteinander verbunden sind, könnt Ihr sogar mit dem Zug fahren, um Kinder an anderen Orten zu babysitten.

): In My City: Babysitter werdet Ihr zu einem Babysitter für einen Tag. So zieht Ihr Babys für einen Ausflug in den Park an, spielt Kinderspiele im Wohnzimmer, leitet Eure eigene Kindertagesstätte und vieles mehr. Da alle "My City"-Spiele miteinander verbunden sind, könnt Ihr sogar mit dem Zug fahren, um Kinder an anderen Orten zu babysitten. Extreme Mini Fun Car Racing ( 2,49 € ): In Mini Car Racing Fun Car Extreme Stunts könnt Ihr Eure besten Freunde in einer Schlacht klassischer Rennfahrerfähigkeiten und lustiger Autostunts herausfordern. In diesem mehrstufigen Auto-Stuntspiel gibt es unendlich viele unmögliche Missionen, denen Ihr Euch hingeben könnt.

): In Mini Car Racing Fun Car Extreme Stunts könnt Ihr Eure besten Freunde in einer Schlacht klassischer Rennfahrerfähigkeiten und lustiger Autostunts herausfordern. In diesem mehrstufigen Auto-Stuntspiel gibt es unendlich viele unmögliche Missionen, denen Ihr Euch hingeben könnt. Body Fit Rae 3D ( 7,99 € ): wollt Ihr Eure virtuelle Figur schlank bekommen? Es ist an der Zeit, das Fett an Eurem Körper loszuwerden, um wirklich schick und schlank auszusehen. Das ist aber gar nicht so einfach, denn Ihr müsst zahlreiche Hindernisse und Nahrungsketten der richtigen Diäten überwinden, um Eure Traumfigur zu erreichen! Die Beschreibung der App klingt schon ein bisschen nach Fat Shaming, oder?

): wollt Ihr Eure virtuelle Figur schlank bekommen? Es ist an der Zeit, das Fett an Eurem Körper loszuwerden, um wirklich schick und schlank auszusehen. Das ist aber gar nicht so einfach, denn Ihr müsst zahlreiche Hindernisse und Nahrungsketten der richtigen Diäten überwinden, um Eure Traumfigur zu erreichen! Die Beschreibung der App klingt schon ein bisschen nach Fat Shaming, oder? Burning Fortress 2 ( 1.00 € ): In diesem Spiel müsst Ihr mit Euren Truppen die Festung Eures Gegners überwinden. Ihr müsst Euch genau überlegen, welche Einheiten Ihr einsetzt und aus welchem Winkel Ihr angreift, um siegreich zu sein.

Kostenlose Apps für dein iPhone

Diese Apps sind kostenlos für iOS

Epica 2 Pro ( 0,99 € ): Auch diese Foto-Anwendung behauptet, eine der witzigsten Kamera-Apps der Welt zu sein. Ihr könnt neue Posen, Spezialeffekte und Szenen entdecken.

): Auch diese Foto-Anwendung behauptet, eine der witzigsten Kamera-Apps der Welt zu sein. Ihr könnt neue Posen, Spezialeffekte und Szenen entdecken. My Luv für Paare ( 3,99 € ): Diese App, die als "unverzichtbare App" für Paare angepriesen wird, zeichnet sich durch ein schönes Design aus und ist einfach einzurichten, damit Ihr wichtige Termine wie Jahrestage und Veranstaltungen im Auge behaltet.

): Diese App, die als "unverzichtbare App" für Paare angepriesen wird, zeichnet sich durch ein schönes Design aus und ist einfach einzurichten, damit Ihr wichtige Termine wie Jahrestage und Veranstaltungen im Auge behaltet. IDK Decision Maker ( 2,99 € ): IDK? Decision Maker hilft den Unentschlossenen, ihr Leben leichter zu gestalten. Gebt einfach eine Frage ein, zählt Eure Punkte und fertig! Ihr könnt niedliche animierte Smileys verwenden, um Eure Gefühle auszudrücken, Eure Entscheidungspunkte hinzufügen, bearbeiten und nach Prioritäten ordnen und sogar Euer Dilemma auf sozialen Medien teilen.

): IDK? Decision Maker hilft den Unentschlossenen, ihr Leben leichter zu gestalten. Gebt einfach eine Frage ein, zählt Eure Punkte und fertig! Ihr könnt niedliche animierte Smileys verwenden, um Eure Gefühle auszudrücken, Eure Entscheidungspunkte hinzufügen, bearbeiten und nach Prioritäten ordnen und sogar Euer Dilemma auf sozialen Medien teilen. RGB-Tastatur ( 1,99 € ): Wollt Ihr Eure virtuelle Tastatur mit einer anpassbaren animierten Tastaturbeleuchtung verschönern? Dann ist diese App genau das Richtige für Euch, denn sie bietet Euch die Möglichkeit, zwei Sprachen gleichzeitig zu verwenden und verfügt über Autokorrektur und Vorschläge.

Diese Handyspiele sind kostenlos für iOS

Kotoro ( 2,99 € ): Kotoro ist das erste atmosphärische Puzzlespiel übers Mischen von Farben. Es basiert auf den Regeln, die wir als Kinder aufgeschnappt haben. Euer Ziel ist einfach: Werdet zu einer bestimmten Farbe, indem Ihr sie mit anderen mischt.

): Kotoro ist das erste atmosphärische Puzzlespiel übers Mischen von Farben. Es basiert auf den Regeln, die wir als Kinder aufgeschnappt haben. Euer Ziel ist einfach: Werdet zu einer bestimmten Farbe, indem Ihr sie mit anderen mischt. Blox 3D World Creator ( 2,99 € ): Erschafft mit einfachen Fingertipps wunderschöne Welten, von riesigen Windmühlen bis hin zu zerklüfteten Schlössern, und fügt Tiere, Menschen und Vögel für ein erstaunliches kreatives Erlebnis hinzu.

): Erschafft mit einfachen Fingertipps wunderschöne Welten, von riesigen Windmühlen bis hin zu zerklüfteten Schlössern, und fügt Tiere, Menschen und Vögel für ein erstaunliches kreatives Erlebnis hinzu. Antistress Entspannungsspiele ( 1,99 € ): Wenn Ihr Euch einfach nur entspannen, ablenken oder einen Moment der Ablenkung genießen wollt, ladet diese App herunter und lauscht dem Klang eines Bambusglockenspiels, spielt mit Holzkisten oder streicht sanft mit dem Finger im Wasser, zeichnet mit Kreide und so weiter!

): Wenn Ihr Euch einfach nur entspannen, ablenken oder einen Moment der Ablenkung genießen wollt, ladet diese App herunter und lauscht dem Klang eines Bambusglockenspiels, spielt mit Holzkisten oder streicht sanft mit dem Finger im Wasser, zeichnet mit Kreide und so weiter! DressDolls 3D ( 1,99 € ): Wenn Ihr ein Pixelkunst-Fan seid und es liebt, niedliche und sexy Anime-3D-Figuren an- oder auszumaclen, dann ist dies die perfekte App für Euch, um Euer Talent zu fördern.

): Wenn Ihr ein Pixelkunst-Fan seid und es liebt, niedliche und sexy Anime-3D-Figuren an- oder auszumaclen, dann ist dies die perfekte App für Euch, um Euer Talent zu fördern. Wizard's Battle Chess ( 0,99 € ): Mit voll animierten 3D-Schachfiguren bekommt Ihr realistische Wasser- und Zerstörungseffekte, während Ihr offline oder online gegen den Computer, Euch selbst, einen zufälligen Spieler oder Euren Freund spielt. Die Offline-KI hat vier Schwierigkeitsstufen mit etwa 200, 400, 800 und 1600 ELO, je nach Rechenleistung Eures Geräts.

Wir drücken Euch die Daumen, dass Ihr gefunden habt, wonach Ihr sucht. Falls nicht, melden wir uns Anfang nächster Woche mit weiteren Vorschlägen zurück und spätestens dann ist ganz sicher was dabei! Kommt gut ins und durchs Wochenende, Ihr Lieben!