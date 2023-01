Kostenlose Android- & iOS-Apps der Woche: Es könnte schneller vorbei sein als gedacht!

Willkommen zum letzten Tag im Januar, an dem wir Euch auch den ersten Artikel über kostenlose Apps der Woche veröffentlichen. Jede Woche durchforsten wir den Google Play Store und den Apple App Store nach Apps, die nur für eine begrenzte Zeit kostenlos erhältlich sind. Normalerweise kosten diese Apps etwas, aber aus dem einen oder anderen Grund sind sie nur für eine begrenzte Zeit kostenlos für die breite Masse verfügbar. Jede Woche stellen wir euch eine ausgewogene Mischung aus Produktivitäts-Apps und Spielen vor, die Ihr Euch unten ansehen könnt.

Diese Liste mit kostenlosen Apps wird zweimal pro Woche aktualisiert. In diesem Fall gilt der übliche Vorbehalt: Diese Apps sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kostenlos verfügbar, aber wenn Ihr diesen Artikel lest oder die aufgelisteten Apps tatsächlich ausprobiert, sind sie vielleicht schon wieder kostenpflichtig. Während es im Google Play Store relativ einfach ist, nach Promos für Apps Ausschau zu halten, wird es im Apple App Store komplizierter, da es keinen bestimmten Zeitrahmen für Promos gibt und sie genauso schnell wieder aus der Liste entfernt werden können, wie sie eingestellt wurden.

Unsere Empfehlung: Wenn Ihr auf eine interessante App oder ein Spiel in unserer Liste stoßt, aber noch keine Verwendung dafür habt oder Euer Gerät einfach zu wenig Speicherplatz hat, könnt Ihr die App erst einmal installieren. Danach löscht Ihr die neu installierte App wieder, da sie bereits Teil Eurer App-Bibliothek geworden ist. So könnt Ihr sie in Zukunft bei Bedarf wieder installieren.

Vorübergehend kostenlose Android-Apps im Google Play Store

Android Produktivitäts-/Lifestyle-Apps, die im Google Play Store vorübergehend kostenlos sind

Correlate Health Diary ( 2,99 € ) : Behalte mit diesem einzigartigen digitalen Tagebuch den Überblick über Eure Gesundheit.

: Behalte mit diesem einzigartigen digitalen Tagebuch den Überblick über Eure Gesundheit. Reminder Pro ( 3,6 9 € ): Eine App, die dir hilft, dich an Dinge zu erinnern, die dir an hektischen Tagen sehr nützlich sein können.

): Eine App, die dir hilft, dich an Dinge zu erinnern, die dir an hektischen Tagen sehr nützlich sein können. AppLock Pro ( 2,69 € ) : Ihr willst nicht, dass andere in deinem Telefon herumschnüffeln? Dann sperre die Apps, auf die Ihr keinen Zugriff haben willst.

: Ihr willst nicht, dass andere in deinem Telefon herumschnüffeln? Dann sperre die Apps, auf die Ihr keinen Zugriff haben willst. Quick Volume Notification ( 0,79 € ) : Greife über die Benachrichtigungsleiste auf den Lautstärkeregler Eures Telefons zu.

: Greife über die Benachrichtigungsleiste auf den Lautstärkeregler Eures Telefons zu. 150x Duplicate Remover (0,2 9 € ): Ihr hast zahlreiche Kopien derselben Datei auf deinem Smartphone gespeichert und möchtest sie auf einen Schlag entfernen? Mit dieser App kannst Ihr das erledigen.

Android-Handyspiele, die im Google Play Store vorübergehend kostenlos sind

Word Flood Pro ( 1,99 € ) : Jedes Spiel ist anders, denn Ihr versucht, innerhalb kürzester Zeit so viele Wörter wie möglich zu finden, bevor das gesamte "Board" überflutet wird.

: Jedes Spiel ist anders, denn Ihr versucht, innerhalb kürzester Zeit so viele Wörter wie möglich zu finden, bevor das gesamte "Board" überflutet wird. Coin Princess ( 0,99 € ) : Entkomme mit deiner zusammengewürfelten Gruppe von Monstern aus einem Kerker.

: Entkomme mit deiner zusammengewürfelten Gruppe von Monstern aus einem Kerker. World of Chess 3D (0 ,99 € ) : Erinnerst Ihr dich an Battle Chess auf dem PC mit schicker 3D-Grafik? Mit diesem Spiel werden die Jahre zurückgedreht.

: Erinnerst Ihr dich an Battle Chess auf dem PC mit schicker 3D-Grafik? Mit diesem Spiel werden die Jahre zurückgedreht. Cartoon Craft ( 1,49 € ) : Ein RTS mit niedlicher Grafik, das an Warcraft erinnert.

: Ein RTS mit niedlicher Grafik, das an Warcraft erinnert. G'luck ( 0,79 € ) : Ein 2D-Platformer, der Eure Reflexe und dein Timing auf die Probe stellt.

: Ein 2D-Platformer, der Eure Reflexe und dein Timing auf die Probe stellt. Over the Bridge ( 1,49 € ): Ein süchtig machendes Arcade-Spiel für die ganze Familie, egal ob jung oder alt, bei dem Ihr im Grunde eine Brücke baut.

Vorübergehend kostenlose iOS-Apps im Apple App Store

Diese Produktivitäts-/Lifestyle-iOS-Apps sind vorübergehend kostenlos im Apple App Store

Logo, Card & Design Creator ( 1,99 € ) : Erstelle Logos und Grußkarten unterwegs, ohne dass Ihr einen Computer braucht!

: Erstelle Logos und Grußkarten unterwegs, ohne dass Ihr einen Computer braucht! VidEdit ( 0,99 € ) : Bearbeite Videos unterwegs. Perfekt für Influencer und alle, die das Kamerasystem ihres iPhones optimal nutzen wollen.

: Bearbeite Videos unterwegs. Perfekt für Influencer und alle, die das Kamerasystem ihres iPhones optimal nutzen wollen. Leaf Identification ( 2,99 € ) : Hier ist etwas anderes für diejenigen, die gerne Zeit in der Natur verbringen und jedes Mal, wenn sie ins Grüne gehen, etwas Neues lernen wollen.

: Hier ist etwas anderes für diejenigen, die gerne Zeit in der Natur verbringen und jedes Mal, wenn sie ins Grüne gehen, etwas Neues lernen wollen. Tasty Recipes & Videos ( 0,99 € ) : Sind Euch die Ideen ausgegangen, wenn es darum geht, für die Familie zu kochen? Mit über 5.000 Rezepten in dieser App habt Ihr die Qual der Wahl.

: Sind Euch die Ideen ausgegangen, wenn es darum geht, für die Familie zu kochen? Mit über 5.000 Rezepten in dieser App habt Ihr die Qual der Wahl. Foto-Widget ( 0,99 € ): Mit dieser schicken App, die Eure liebsten digitalen Erinnerungen anzeigt, könnt Ihr Euren Startbildschirm verschönern.

Die iOS-Spiele sind vorübergehend kostenlos im Apple App Store

Drop Flop! ( 0,99 € ) : Teste die Reflexe Eures Fingers in diesem hochspannenden Spiel.

: Teste die Reflexe Eures Fingers in diesem hochspannenden Spiel. World of Chess 3D Pro ( 1,99 € ) : Genieße eine Schachpartie mit schöner Grafik, während Ihr versucht, die Kontrolle über das Brett zu erlangen.

: Genieße eine Schachpartie mit schöner Grafik, während Ihr versucht, die Kontrolle über das Brett zu erlangen. Motor Race Pro ( 1,99 € ) : Ein Motorrad-Rennspiel, bei dem Ihr in einem Rennen gegen die Uhr Stunts vollführt und Hindernissen ausweicht.

: Ein Motorrad-Rennspiel, bei dem Ihr in einem Rennen gegen die Uhr Stunts vollführt und Hindernissen ausweicht. MTG Mate ( 0,99 € ) : Habt Ihr schon mal Magic: The Gathering gespielt? Mit dieser App behaltet Ihr professionell den Überblick über alle Eure Zähler im Spiel.

: Habt Ihr schon mal Magic: The Gathering gespielt? Mit dieser App behaltet Ihr professionell den Überblick über alle Eure Zähler im Spiel. Fireworks Pro ( 1.99 € ): Feuerwerkskörper sind immer mehr als willkommen, und Ihr könnt sie in diesem Spiel ganz bequem zu Hause simulieren, ohne dass eine Brandgefahr besteht.

Was haltet Ihr von unserer Auswahl diese Woche? Habt Ihr andere interessante Anwendungen oder Spiele im Google Play Store oder im Apple App Store gefunden? Teilt Eure Empfehlungen gerne in den Kommentaren mit.