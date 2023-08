Neue Woche, neue kostenlose Android- und iOS-Apps

Habt Ihr Euch schon mal dabei ertappt, wie Ihr gedankenlos durch Euer Handy scrollt und nichts Produktives erreicht? Egal, ob Ihr in den Nachrichten oder in den sozialen Medien stöbert oder das riesige Angebot an Apps im Google Play oder Apple App Store durchsucht. Wir kennen die Nachteile dieser Angewohnheit, aber wir wissen auch zu schätzen, wie aufregend es ist, eine kostenlose App zu entdecken, die wirklich nützlich ist. Deshalb haben wir uns hier bei nextpit die Zeit genommen, sowohl den Apple App Store als auch den Google Play Store nach kostenlosen Apps zu durchsuchen, die normalerweise nicht kostenlos angeboten werden.