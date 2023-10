Schnell zugreifen: Diese iOS- & Android-Apps sind aktuell kostenlos

Wie jeden Dienstag haben wir auch heute wieder einen Haufen kostenloser Apps für Euch. Diese Apps und Mobile Games für iOS und Android kosten im Google Play Store und im Apple AppStore eigentlich üblicherweise Geld. Aktuell halt für kurze Zeit nicht, also gebt Gas!

Wir versorgen Eure Android-Smartphones oder iPhones wieder mit neuer App-Munition. Bedenkt dabei aber, dass wir die Tools und Spiele im Gegensatz zu unseren Top 5 Apps der Woche nicht auf Qualität, versteckte Kosten- oder Datenfallen überprüft haben. Habt also bitte selbst ein Auge drauf, bevor Ihr Euch eine Schrott-App aufs Handy zieht.

Falls Ihr Euch selbst auf die Pirsch nach Gratis-Software machen wollt: So findet Ihr kostenlose Apps für Android und iOS

Außerdem solltet Ihr auf dem Schirm haben, dass diese Apps sehr plötzlich wieder ein Preisschild erhalten könnten. Das können wir im Vorfeld nicht absehen. Also sorry, wenn wir hier Downloads auflisten, die zum Zeitpunkt des Lesens schon wieder kostenpflichtig sind. Wenn Ihr uns helfen wollt, weist uns in den Kommentaren doch bitte auf solche Apps hin, damit wir sie aus der Liste werfen können.

Tipp: Wenn Ihr eine interessante App auf unserer Liste findet, sie aber jetzt nicht braucht, installiert sie und löscht sie dann wieder. So speichert Ihr sie in Eurer App-Bibliothek und könnt sie später kostenlos installieren, auch wenn die Aktion vorbei ist.

Android-Apps, die für kurze Zeit kostenlos sind

Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

KX Music Player Pro ( 2,99 € ): Obwohl die meisten von uns an Musik-Streaming-Dienste wie Spotify oder Tidal gewöhnt sind, bevorzugen einige von uns immer noch MP3s. Mit dieser Musikwiedergabe-App könnt Ihr Eure MP3-Sammlung auf Vordermann bringen!

): Obwohl die meisten von uns an Musik-Streaming-Dienste wie Spotify oder Tidal gewöhnt sind, bevorzugen einige von uns immer noch MP3s. Mit dieser Musikwiedergabe-App könnt Ihr Eure MP3-Sammlung auf Vordermann bringen! Volume Booster - Loud Speaker ( 2,99 € ): Ich verstehe immer noch nicht, warum die Leute die Lautstärke ihrer Smartphone-Lautsprecher aufdrehen wollen, aber diese App behauptet, dass sie es auf ein neues Level bringt. Meine Empfehlung? Tragt ein Paar Ohrstöpsel ...

): Ich verstehe immer noch nicht, warum die Leute die Lautstärke ihrer Smartphone-Lautsprecher aufdrehen wollen, aber diese App behauptet, dass sie es auf ein neues Level bringt. Meine Empfehlung? Tragt ein Paar Ohrstöpsel ... SkanApp ( 19,99 €) : Eine App, mit der Ihr Dokumente und Fotos scannen und anschließend in ein PDF-Format umwandeln könnt.

Eine App, mit der Ihr Dokumente und Fotos scannen und anschließend in ein PDF-Format umwandeln könnt. 80s Music Radio Pro ( 0,99 € ): Man sagt, die beste Musik kommt aus den 80ern. Traut Ihr Euch, das auszuprobieren, um diese Behauptung zu bestätigen?

Android-Spiele

Even & Odd Premium ( 0,9 9 €) : Mit diesem Spiel könnt Ihr Eure Fähigkeit verbessern, gerade und ungerade Zahlen zu erkennen. Wird es Euch im Casino helfen? Nicht wirklich ...

: Mit diesem Spiel könnt Ihr Eure Fähigkeit verbessern, gerade und ungerade Zahlen zu erkennen. Wird es Euch im Casino helfen? Nicht wirklich ... Denkspiel - Finde 5x 4P ( 2,49 € ): Ein einzigartiges Strategiespiel, das Eure Denkfähigkeit herausfordert und Euch helfen könnte, in anderen Bereichen kreativer zu sein.

): Ein einzigartiges Strategiespiel, das Eure Denkfähigkeit herausfordert und Euch helfen könnte, in anderen Bereichen kreativer zu sein. Zombie Age 3 Premium Survival ( 0,99 € ) : Es ist ein Wettlauf um Euer Leben, bei dem Ihr Euren Verstand und alles, was Ihr habt, einsetzt, um inmitten einer Zombie-Apokalypse am Leben zu bleiben.

: Es ist ein Wettlauf um Euer Leben, bei dem Ihr Euren Verstand und alles, was Ihr habt, einsetzt, um inmitten einer Zombie-Apokalypse am Leben zu bleiben. Final Castle Defence: Idle RPG ( 0,99 € ) : Horden von Feinden klopfen an die Tür Eurer Burg. Habt Ihr den strategischen Scharfsinn, sie draußen zu halten?

: Horden von Feinden klopfen an die Tür Eurer Burg. Habt Ihr den strategischen Scharfsinn, sie draußen zu halten? Live or Die: Survival Pro ( 0,99 € ): Ihr seid eine einsame Person, die in einer Einöde festsitzt und nur wenige Ressourcen zur Verfügung hat. Ihr müsst alles tun, um zu überleben, indem Ihr Zombies ausweicht, Eure Ausrüstung verbessert und Eure Fähigkeiten steigert.

iOS-Apps, die für kurze Zeit kostenlos sind

iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

Umemi: Smart Personal Finance ( 0,99 € ): Mit dieser App lernt Ihr Eure Buchhaltungsgewohnheiten kennen und seht, ob Ihr Euch mit der Zeit weiter verbessern könnt.

Mit dieser App lernt Ihr Eure Buchhaltungsgewohnheiten kennen und seht, ob Ihr Euch mit der Zeit weiter verbessern könnt. Call Recorder & Transcriber ( 1,99 € ): Ohne Abo könnt Ihr jetzt normale Telefongespräche aufzeichnen und transkribieren, was haltet Ihr davon?

): Ohne Abo könnt Ihr jetzt normale Telefongespräche aufzeichnen und transkribieren, was haltet Ihr davon? List Ninja ( 3,99 € ): Braucht Ihr eine Liste, um den Überblick über verschiedene Dinge zu behalten? Diese Listen-App erfüllt alle Eure Bedürfnisse!

): Braucht Ihr eine Liste, um den Überblick über verschiedene Dinge zu behalten? Diese Listen-App erfüllt alle Eure Bedürfnisse! Family Locator: Find My Kids ( 9,99 € ): Bleibt rund um die Uhr mit Eurer Familie in Verbindung, denn diese App findet Eure Liebsten in Echtzeit. Ihr könnt sogar Benachrichtigungen erhalten, wenn sie an ihrem Zielort ankommen.

iOS-Spiele

Pro Wrestling Manager 2023 ( 3,99 € ) : Habt Ihr Euch schon mal gefragt, wie Ihr Euch als Manager eines Wrestlers schlagen würdet? Findet es heraus, indem Ihr in diesem Spiel Euren Verstand einsetzt!

: Habt Ihr Euch schon mal gefragt, wie Ihr Euch als Manager eines Wrestlers schlagen würdet? Findet es heraus, indem Ihr in diesem Spiel Euren Verstand einsetzt! Rain Drop Catcher ( 0,9 9 €) : Wie schnell sind Eure Reflexe? Findet es in diesem Spiel heraus, in dem Ihr Euer Bestes gebt, um jeden einzelnen Regentropfen aufzufangen, der fällt.

: Wie schnell sind Eure Reflexe? Findet es in diesem Spiel heraus, in dem Ihr Euer Bestes gebt, um jeden einzelnen Regentropfen aufzufangen, der fällt. Legacy 2: The Ancient Curse ( 2,99 € ): Ein herausforderndes 3D-Puzzlespiel, bei dem Ihr Euer ganzes Denkvermögen einsetzen müsst.

Ein herausforderndes 3D-Puzzlespiel, bei dem Ihr Euer ganzes Denkvermögen einsetzen müsst. Agent A: A Puzzle in Disguise ( 9,99 € ): In diesem Spiel gebt Ihr Eure beste James-Bond-Imitation ab und schlüpft in die Rolle eines Supergeheimagenten, der darauf wartet, die Pläne böser Menschen zu vereiteln und die Welt zu retten.

In diesem Spiel gebt Ihr Eure beste James-Bond-Imitation ab und schlüpft in die Rolle eines Supergeheimagenten, der darauf wartet, die Pläne böser Menschen zu vereiteln und die Welt zu retten. myDream Universe ( 10 ): Eine Sandkasten-Weltraum-Simulation, in der Ihr als Asteroid beginnt, bevor Ihr zu weit größeren Dingen aufsteigt, als Ihr Euch je erträumen oder vorstellen könnt.

Was haltet Ihr von unserer Auswahl für einen guten Start in die Woche? Habt Ihr andere interessante Apps oder Spiele im Google Play Store oder Apple App Store entdeckt, die Ihr mit uns teilen möchtet? Teilt uns Eure Empfehlungen in den Kommentaren mit!