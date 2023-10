Balkonkraftwerk nur 319 €: PriBasic Duo zum Bestpreis!

Die Preise von Balkonkraftwerken sinken in den letzten Monaten stetig und so entstehen wirklich spannende Angebote. Ein solches findet Ihr auch gerade bei PriWatt, denn das priBasic Duo mit 820 Wp gibt es derzeit zum Bestpreis. Dank eines Gutscheins spart Ihr hier nämlich satte 130 Euro zusätzlich, auf den ohnehin schon reduzierten Preis. Bei nextpit erfahrt Ihr alle Details zum Spitzen-Deal.

Möchtet Ihr Strom sparen, gibt es viele Möglichkeiten. Von einfachem Stecker ziehen, bis hin zu erneuerbaren Energien habt Ihr eine Vielzahl an Optionen, um anfallende Kosten zu senken. Seit einiger Zeit gibt es so auch Balkonkraftwerke (zur Bestenliste), die sich leicht installieren lassen und es Euch ermöglichen, selbst Strom zu generieren. Während die Kosten Anfangs noch recht hoch waren, haben Gesetzesänderungen und eine Überschwemmung des Marktes dazu geführt, dass Ihr die kleinen Kraftwerke nun deutlich günstiger bekommt.

Affiliate Angebot PriBasic Duo Set bestehend aus: zwei Risen Titan S PV-Modulen mit je 410 Wp und einem Hoymiles HM-600

Bei PriWatt könnt Ihr Euch jetzt das priBasic Duo im Angebot sichern und zahlt inklusive Versand nur noch 318 Euro. Hierbei erwarten Euch zwei Risen Titan PV-Module mit jeweils 410 Wp. Dabei handelt es sich um Drittzellen-Module mit einem Wirkungsgrad von 21,3 Prozent. Beim Wechselrichter gibt es den Hoymiles HM600, der über eine maximale Leistung von 600 W verfügt.

So einfach: Balkonkraftwerk selber bauen

Allerdings lässt sich dieser nicht auf die neue Obergrenze von 800 W upgraden. Interessiert Ihr Euch für das Thema, findet Ihr in unserer Energie-Themenwelt allerhand wichtige Infos.

Lohnt sich das PriWatt-Angebot zum Basic-Set?

Das PriBasic Duo besteht aus, wie der Name es vermuten lässt, aus einem Basic-Set. Ihr erhaltet hier also lediglich die benötigten Solarmodule und den Wechselrichter. Den Schukostecker müsst Ihr Euch dann noch zusätzlich kaufen. Auch die Halterungen fehlen hier, allerdings sind dies jeweils recht günstige Anschaffungen.

Den Hoymiles HM-600 gibt es im Netz derzeit für mindestens 109 Euro und die Solarmodule kosten noch einmal jeweils 249,99 Euro im Internet. Hier kämen dann noch jeweils zusätzliche Versandkosten drauf. Dementsprechend spart Ihr bei diesem Deal satte 290 Euro. Alles, was Ihr dafür tun müsst, ist, das Angebot in den Warenkorb zu packen und dort anschließend den Code "DEAL130" einzugeben. Anschließend wird Euch der Angebotspreis angezeigt.

Möchtet Ihr in die Welt der Balkonkraftwerke einsteigen, lohnt sich der Deal also in jedem Fall. Auch für erfahrene Kraftwerkler ist das Angebot sicherlich spannend. Bedenkt jedoch, dass Ihr den Wechselrichter nicht upgraden könnt, also mit einer Leistung von maximal 600 W auskommen müsst.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist ein solches Basic-Set interessant für Euch? Lasst es uns wissen!