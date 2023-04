Eile geboten! Diese Android- und iOS-Apps sind nur kurz kostenlos

Wieder gibt es bei NextPit kostenlose Apps und Mobile Games für Eure Android -Handys und fürs iPhone . Wir haben uns erneut in den App-Stores von Google und Apple umgeschaut und wieder kostenlose Goodies für iOS und Android gefunden.

Bevor Ihr Euch jetzt unten durch die Listen wühlt, noch ein paar Hinweise: Beachtet bitte, dass die Apps unten im Gegensatz zu unseren Top 5 Apps der Woche nicht von uns ausprobiert wurden. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass die jeweiligen Apps bis zum Zeitpunkt, zu dem Ihr diesen Beitrag lest, bereits wieder kostenpflichtig sind. Wir haben nämlich vorab keinen Schimmer, wie lange die Apps aus den Promo-Aktionen tatsächlich gratis bleiben. Wollt Ihr uns einen Gefallen tun, schreibt bitte einen kurzen Kommentar mit der kostenpflichtigen App – und wir nehmen sie aus der Liste

Ihr wollt selbst nach kostenlosen Apps suchen? Dann schaut auf unsere Anleitung für die Suche nach kostenlosen Apps für Android und iOS

Unser obligatorischer Tipp: Auch, wenn der Platz auf dem Handy eng wird und Ihr eine App aktuell nicht benötigt: Ladet sie bei Interesse dennoch einfach runter. Denn damit wandert die App in Euren Fundus. Das gilt also auch dann, wenn besagte App für andere wieder kostenpflichtig ist. Ihr könnt sie also nach dem Download direkt vom Gerät kicken und bei Bedarf gratis wieder installieren.

Android-Apps, die im Google Play Store für kurze Zeit kostenlos sind

Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

QR & Barcode Scanner Pro ( 2.19 € ): Eine separate App für alle, die sich nicht mit dem bereits installierten Standard-QR- Scanner zufriedengeben wollen.

Eine separate App für alle, die sich nicht mit dem bereits installierten Standard-QR- Scanner zufriedengeben wollen. Speed View GPS Pro ( 0.89 € ): Behaltet mit dieser Anwendung Eure Geschwindigkeit, Entfernung, Zeit, Position und andere Daten immer im Auge.

Behaltet mit dieser Anwendung Eure Geschwindigkeit, Entfernung, Zeit, Position und andere Daten immer im Auge. Electron Config Pro ( 2,49 € ) : Eine praktische App, falls Ihr gerade für Chemie paukt.

: Eine praktische App, falls Ihr gerade für Chemie paukt. Homeworkout Pro ( 1,79 € ): Ihr wollt Euren Körper vor dem Sommer noch in Form bringen? Dafür müsst Ihr dank dieser App nicht mal ins Fitnessstudio rennen.

Android-Spiele

Kids to Grandmasters Chess ( 4,49 € ): Ein lehrreiches Schachspiel, das nicht nur das Interesse deiner Kleinen weckt, sondern Euch auch hilft, die Grundlagen bis hin zu komplexeren Zügen zu begreifen.

Ein lehrreiches Schachspiel, das nicht nur das Interesse deiner Kleinen weckt, sondern Euch auch hilft, die Grundlagen bis hin zu komplexeren Zügen zu begreifen. Burning Fortress 2 ( 0,99 € ) : Habt Ihr das Zeug dazu, Eure Festung vor einfallenden Feinden zu schützen?

: Habt Ihr das Zeug dazu, Eure Festung vor einfallenden Feinden zu schützen? Sphaze ( 0,99 € ): Ein Science-Fiction-Puzzlespiel, das futuristisch aussieht und dennoch fesselnd ist.

Ein Science-Fiction-Puzzlespiel, das futuristisch aussieht und dennoch fesselnd ist. Bulbs ( 0,99 € ): Eine Variante des klassischen Simon-Spiels. Schafft Ihr es, Euren Verstand zu behalten?

Eine Variante des klassischen Simon-Spiels. Schafft Ihr es, Euren Verstand zu behalten? Hero Z ( 1,99 € ) : Ein weiterer isometrischer Top-Down-Shooter, in dem Ihr Euch gegen Untote behaupten müsst. Ihr müsst Euren Verstand einsetzen, um am Leben zu bleiben.

: Ein weiterer isometrischer Top-Down-Shooter, in dem Ihr Euch gegen Untote behaupten müsst. Ihr müsst Euren Verstand einsetzen, um am Leben zu bleiben. Zombie Age 2 Premium ( 0,99 € ): Es ist wieder mal Zombie-Apokalypse, in welcher Ihr Euch in diesem Side-Scrolling-Shooter im Überlebenskampf gegen Horden von Untoten austobt.

iOS-Apps, die für kurze Zeit kostenlos sind

iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

Dreamfora ( 4,99 € ): Eine Wellness-App, die Euch hilft, tägliche Ziele zu setzen, um eine bessere Version Euer selbst zu werden.

Eine Wellness-App, die Euch hilft, tägliche Ziele zu setzen, um eine bessere Version Euer selbst zu werden. Atomic Metronome ( 3,99 € ): Hochwertige, präzise Zeitkontrolle, mit der Ihr immer im Takt bleibt.

Hochwertige, präzise Zeitkontrolle, mit der Ihr immer im Takt bleibt. Video Compress ( 1,99 € ) : Habt Ihr zu wenig Platz auf eurem iPhone? Diese App gibt Platz frei, indem sie Eure Videodateien komprimiert.

: Habt Ihr zu wenig Platz auf eurem iPhone? Diese App gibt Platz frei, indem sie Eure Videodateien komprimiert. AirDisk Pro ( 2,99 € ): Speichert, betrachtet und verwaltet Dateien auf Eurem iDevice.

iOS-Spiele

AirAttack 2 ( 1,99 € ): Genießt atemberaubende Grafik in diesem Top-Down-Shooter, in dem Ihr das Ass am Himmel sein wollt!

Genießt atemberaubende Grafik in diesem Top-Down-Shooter, in dem Ihr das Ass am Himmel sein wollt! Rain Drop Catcher ( 1,99 € ): Testet Eure grünen Daumen, indem Ihr Eure Pflanze bewässert, um sie am Leben zu erhalten.

Testet Eure grünen Daumen, indem Ihr Eure Pflanze bewässert, um sie am Leben zu erhalten. Moto Race Pro ( 1,99 € ): Ein aufregendes Stunt-Motorradspiel ohne Verletzungs- oder Todesgefahr.

Ein aufregendes Stunt-Motorradspiel ohne Verletzungs- oder Todesgefahr. Tiny Runner ( 1,99 € ) : Ein horizontales Endloslaufspiel in schönen 2D-Sprites.

: Ein horizontales Endloslaufspiel in schönen 2D-Sprites. The Mines of Immortia ( 1,99 € ): Ein interaktives Fiktionsspiel, das Eure Vorstellungskraft auf die Probe stellen wird.

Ein interaktives Fiktionsspiel, das Eure Vorstellungskraft auf die Probe stellen wird. Night Stars ( 4,99 € ) : Wieder mal eins von diesen süchtigmachenden Casual-Games. Ihr müsst gleichfarbige Blöcke finden und das entweder im Normal- oder im Endlos-Modus.

: Wieder mal eins von diesen süchtigmachenden Casual-Games. Ihr müsst gleichfarbige Blöcke finden und das entweder im Normal- oder im Endlos-Modus. Shock Clock Arcade ( 0,99 € ): Springt von Uhr zu Uhr, indem Ihr auf den Bildschirm tippt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Ihr Euren Untergang erlebt!

Das ist alles, was wir uns für das Ende dieser Woche ausgedacht haben! Wir hoffen, dass Ihr mit diesen App-Vorschlägen ein schönes Wochenende vor Euch habt. Falls Ihr auf der Suche nach Online-Spielen seid, mit denen Ihr Euren Spielhunger stillen könnt, ohne eine Internetverbindung zu benötigen, schaut Euch unseren verlinkten Artikel unten an.

Lasst es Euch gut gehen am Wochenende und wie gesagt: Klopft ruhig unten im Kommentarbereich an, falls Ihr über eine bereits wieder kostenpflichtige App stolpert. Danke und bis nächste Woche!