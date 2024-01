Schnell sein: Diese Apps für Android & iOS sind nur kurz kostenlos!

Denkt auch heute wieder beim Herunterladen daran, dass wir die verlinkten Apps und Mobile Games im Gegensatz zu unseren Top 5 Apps der Woche nicht auf Qualität, versteckte Kosten- oder Datenfallen gecheckt haben. Und noch ein Hinweis, wenn wir schon mal dabei sind: Wir wissen nicht, wie lange die Downloads kostenlos angeboten werden. Der Spaß kann also schnell vorbei sein! Meldet Euch gerne in den Kommentaren, sobald Ihr über einen Link stolpert, hinter dem sich ein wieder kostenpflichtiges Game bzw. eine kostenpflichtige App versteckt – das hilft uns sehr.

Ihr möchtet selbst nach kostenlosen Apps suchen? So findet Ihr kostenlose Apps für Android und iOS

Und hier noch unser obligatorischer, nicht mehr so geheimer Geheimtipp: Stolpert Ihr über eine grundsätzlich interessante App, für die Ihr aktuell keine Verwendung habt, installiert sie trotzdem! Danach löscht Ihr sie einfach wieder. So landet sie in Eurer App-Bibliothek und Ihr könnt sie später jederzeit wieder kostenlos installieren, auch wenn sie im App-Store längst wieder kostenpflichtig ist.

Android-Apps, die nur für kurze Zeit kostenlos sind

Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

Equalizer & Bass Booster Pro (2,49 € ): Wenn Ihr das Gefühl habt, dass die Audioqualität Eures Handys noch verbessert werden kann, dann probiert diese App doch einfach mal aus.

Wenn Ihr das Gefühl habt, dass die Audioqualität Eures Handys noch verbessert werden kann, dann probiert diese App doch einfach mal aus. Matrix TV Live Wallpaper (4,99 € ): Wenn Ihr Euer Handy so aussehen lassen wollt, als würde der Matrix-Code herunterfließen, dann benutzt diese App.

): Wenn Ihr Euer Handy so aussehen lassen wollt, als würde der Matrix-Code herunterfließen, dann benutzt diese App. Lesezeichen-Manager (1,49 € ): Surft Ihr viel mit Eurem Smartphone im Internet? Mit dieser App könnt Ihr alle Eure Lieblingsseiten organisieren.

Android-Spiele

Bumgineer Clicker RPG (0,99 € ): Die Apokalypse ist in vollem Gange und Ihr steckt in einer Zeitschleife fest. Habt Ihr das Zeug dazu, das scheinbar Unvermeidliche zu vereiteln?

Die Apokalypse ist in vollem Gange und Ihr steckt in einer Zeitschleife fest. Habt Ihr das Zeug dazu, das scheinbar Unvermeidliche zu vereiteln? Lil Big Invasion: Dungeon Buzz (2,99 € ): Ein Action-Adventure, das das Dungeon-Crawler-Genre aus einer neuen Perspektive erkundet.

Ein Action-Adventure, das das Dungeon-Crawler-Genre aus einer neuen Perspektive erkundet. Secret Tower VIP (0,99 € ): Hat Euer Charakter das Zeug dazu, die größten und bösesten Feinde zu besiegen?

Hat Euer Charakter das Zeug dazu, die größten und bösesten Feinde zu besiegen? Cartoon Craft (1,99 € ): Wenn Euch das Spiel sehr an Warcraft erinnert, ist das vermutlich kein Zufall.

Wenn Euch das Spiel sehr an Warcraft erinnert, ist das vermutlich kein Zufall. Shuriken Jump (0,99 € ): Wie hoch können Eure Shuriken springen? Gebt Euer Bestes!

Affiliate Angebot Zoo2: Animal Park Wolltet Ihr schon immer einmal einen eigenen Zoo haben? Dann ist dieses Spiel hier Eure Chance!

iOS-Apps, die nur für kurze Zeit kostenlos sind

iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

Memorize Pi Digits - 3.14π (3,00 € ): Testet Euer Gedächtnis und findet heraus, wie weit Ihr Euch an Pi erinnern könnt.

Testet Euer Gedächtnis und findet heraus, wie weit Ihr Euch an Pi erinnern könnt. Lightroom Presets - PrettyDNG (0,99 € ): Lasst jemand anderen die schwere Arbeit für Euch erledigen! Wer kann schon kostenlose Lightroom-Voreinstellungen ausschlagen?

Lasst jemand anderen die schwere Arbeit für Euch erledigen! Wer kann schon kostenlose Lightroom-Voreinstellungen ausschlagen? InstantGrid (0,29 € ): Ihr verbringt viel Zeit damit, Eure besten Fotos für die sozialen Medien zu machen? InstantGrid hilft Euch bei Eurem Vorhaben.

Ihr verbringt viel Zeit damit, Eure besten Fotos für die sozialen Medien zu machen? InstantGrid hilft Euch bei Eurem Vorhaben. List Ninja (3,99 € ): Das Leben wird einfacher, wenn Ihr Listen habt, mit denen Ihr arbeiten könnt. Warum nicht diese App benutzen, um jetzt mit ordentlichen Listen anzufangen?

Das Leben wird einfacher, wenn Ihr Listen habt, mit denen Ihr arbeiten könnt. Warum nicht diese App benutzen, um jetzt mit ordentlichen Listen anzufangen? Counter - Einfach Dinge zählen (0,99 € ): Vergesst einen persönlichen Klicker, benutzt einfach diese App mit einer großen Touchfläche, die Euch hilft, genau zu zählen!

iOS-Spiele

Cartoon Craft (4,99 € ): Es heißt Menschen gegen Orks. Auf welcher Seite steht Ihr und wie wollt Ihr Euren Sieg erringen?

Es heißt Menschen gegen Orks. Auf welcher Seite steht Ihr und wie wollt Ihr Euren Sieg erringen? Meine Stadt: Mansion (3,99 € ): Geld spielt keine Rolle, wenn Ihr das Leben der Reichen und Berühmten in einer virtuellen Welt erlebt.

Geld spielt keine Rolle, wenn Ihr das Leben der Reichen und Berühmten in einer virtuellen Welt erlebt. Auto Drifting Spiele (9,99 € ): Zeit, virtuelles Gummi auf dem Asphalt zu verbrennen! Findet heraus, ob Ihr die nötigen Fähigkeiten habt, um zu gewinnen!

Zeit, virtuelles Gummi auf dem Asphalt zu verbrennen! Findet heraus, ob Ihr die nötigen Fähigkeiten habt, um zu gewinnen! ROD Multiplayer Autofahren (4,99 € ): Fahrt sicher gegen andere auf einem Online-Server.

Fahrt sicher gegen andere auf einem Online-Server. Skibaum (0,99 € ): Fahrt tückische Hänge hinunter und weicht dabei verschiedenen Hindernissen aus, die sich Euch in den Weg stellen.

Affiliate Angebot Yazio – Kalorienzähler-App Testet die wohl beste Kalorienzähler-App hier kostenlos und arbeitet an Eurer Ernährung!

Auf einen fantastischen Start in die Woche. Welche der aufgeführten Apps interessieren Euch? Wir freuen uns auf Eure eigenen App-Empfehlungen in den Kommentaren.