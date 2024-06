Schnell zuschlagen: Diese iOS- und Android-Apps sind kurze Zeit kostenlos

Vielleicht fragt Ihr Euch: "Wie ist das möglich?" Einige Entwickler sind so großzügig, dass sie vorübergehend auf Ihre Gebühren verzichten und Euch die Möglichkeit geben, ihre Premium-Apps zu testen, ohne einen einzigen Cent auszugeben. Seid Euch bewusst, dass diese unglaublichen Gelegenheiten nicht ewig dauern werden, also nutzt das Eisen, solange es heiß ist!

Bei nextpit legen wir immer großen Wert auf Eure Privatsphäre und versuchen, Euch Apps und Spiele zu empfehlen, die nicht viel Geld kosten. Im Gegensatz zu unserer sorgfältig zusammengestellten Liste der Top 5 Apps der Woche haben wir jedoch nicht jede App in dieser Sammlung persönlich getestet. Einige dieser Apps enthalten zwar Werbung und bieten In-App-Käufe an, aber sie haben trotzdem einen hohen Nutzwert. Seht Euch die Auswahl an kostenlosen Apps dieser Woche an. Wer weiß? Vielleicht entdeckt Ihr ja ein verstecktes Spiel oder ein Produktivitätswerkzeug!

Tipp: Wenn Ihr auf eine App stoßt, die Ihr gerne hättet, aber im Moment nicht braucht, ladet sie zuerst herunter und installiert sie. Sie gilt dann als "gekauft" und wird für immer in Eurer App-Bibliothek verfügbar sein - auch wenn Ihr sie danach wieder von Eurem Smartphone deinstalliert.

Android Apps und Spiele, die für eine begrenzte Zeit kostenlos sind

Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

Relaxing Tangle Pro ( 0,49 € ): Lernt, wie Ihr Euch nach einem besonders anstrengenden Arbeitstag entspannen könnt. Hier interagiert Ihr mit verschiedenen beruhigenden Bildern.

): Lernt, wie Ihr Euch nach einem besonders anstrengenden Arbeitstag entspannen könnt. Hier interagiert Ihr mit verschiedenen beruhigenden Bildern. Elements Live Wallpaper ( 4,49 € ): Wollt Ihr ein interessantes, nicht statisches Hintergrundbild? Diese App ist genau das Richtige. Seid Euch bewusst, dass die Verwendung von Live-Hintergrundbildern Eure Akkulaufzeit schneller als sonst verbraucht.

): Wollt Ihr ein interessantes, nicht statisches Hintergrundbild? Diese App ist genau das Richtige. Seid Euch bewusst, dass die Verwendung von Live-Hintergrundbildern Eure Akkulaufzeit schneller als sonst verbraucht. ColorMeter camera color picker ( 2,99 € ): Habt Ihr Euch schon mal gefragt, welche Farbe das ist? Benutzt diese App, um es herauszufinden!

Kostenlose Android-Spiele

iOS-Apps, die für kurze Zeit kostenlos sind

iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

Video Joiner & Trimmer Pro ( 1,99n € ): Müsst Ihr spontan eine Videomontage erstellen? Warum nicht Euer iPhone dafür benutzen?

): Müsst Ihr spontan eine Videomontage erstellen? Warum nicht Euer iPhone dafür benutzen? Acoustic Guitar Tuner Pro ( 9,99 € ): Ihr habt vielleicht ein natürliches Gehör für Musik, aber für diejenigen, die das nicht haben, kann eine App diese Aufgabe ganz einfach übernehmen.

): Ihr habt vielleicht ein natürliches Gehör für Musik, aber für diejenigen, die das nicht haben, kann eine App diese Aufgabe ganz einfach übernehmen. Cash Flow Planner ( 2,99 € ): Ein Ausgaben-Tracker und Budgetierungs-Tool für alle, die wissen wollen, wohin jeder Cent geht.

): Ein Ausgaben-Tracker und Budgetierungs-Tool für alle, die wissen wollen, wohin jeder Cent geht. BreatheIn: Calm Breathing ( 1,99 € ): Wir leben heutzutage in einem Umfeld, in dem der Druck so hoch ist, dass es gut ist, einen Schritt zurückzutreten und sich zu entspannen, indem man tiefe Atemübungen macht, wie sie in dieser App dargestellt sind.

): Wir leben heutzutage in einem Umfeld, in dem der Druck so hoch ist, dass es gut ist, einen Schritt zurückzutreten und sich zu entspannen, indem man tiefe Atemübungen macht, wie sie in dieser App dargestellt sind. Violin Tuner Professional ( 9,99 € ): Wenn Ihr diese App installiert habt, braucht Ihr kein musikalisches Gehör mehr, um eine Geige zu stimmen.

Kostenlose Spiele für das iPhone und iPad

Zoombinis - Logic puzzles ( 2,99 € ): Das ist wie das klassische Lemmings-Spiel, nur mit viel besserer Grafik und verbessertem Gameplay.

): Das ist wie das klassische Lemmings-Spiel, nur mit viel besserer Grafik und verbessertem Gameplay. Teach Your Monster Eating ( 2,99 € ): Kinder können wählerisch sein, wenn es ums Essen geht. Warum also nicht eine App benutzen, die Euch hilft?

): Kinder können wählerisch sein, wenn es ums Essen geht. Warum also nicht eine App benutzen, die Euch hilft? Word Winds: Relaxing Word Game ( 0,29 € ): Ein Spiel, das Euch beim Denken hilft: Buchstaben fallen von oben herab und ihr müsst Wörter bilden.

): Ein Spiel, das Euch beim Denken hilft: Buchstaben fallen von oben herab und ihr müsst Wörter bilden. Neo Monsters ( $0.99 ): Ihr trainiert Euer Monster und lasst es gegen andere antreten, um noch stärker zu werden und mehr Erfahrung zu sammeln.

): Ihr trainiert Euer Monster und lasst es gegen andere antreten, um noch stärker zu werden und mehr Erfahrung zu sammeln. OuttaMyWay! ( 2,99 € ): Dies ist eine konfigurierbare App für persönliche Lichter und Sirenen, die zumindest in einem sozialen Umfeld Aufmerksamkeit erregen wird.

Bevor Ihr eine der genannten Apps herunterladet, empfehlen wir Euch, die Details der App im Play Store oder App Store zu überprüfen. Das ist wichtig, denn einige dieser kostenlosen Apps können ihre eigenen Besonderheiten oder Nachteile haben.

In-App-Käufe und Werbung: Lasst Euch nicht überraschen!

Seid sowohl bei kostenlosen als auch bei kostenpflichtigen Apps vorsichtig, denn sie können In-App-Käufe und Werbung verstecken. Das ist besonders wichtig, wenn Ihr Spiele für Kinder herunterladet. Um unerwartete Probleme zu vermeiden, befolge bitte den folgenden Ratschlag:

App-Berechtigungen: Lest das Kleingedruckte!

Bei mobilen Apps gibt es eine Handvoll von denen, die mit hinterhältigen Taktiken Geld verdienen wollen, indem sie Eure persönlichen Daten sammeln und weitergeben. Keine Angst, liebe Leserinnen und Leser, wir haben ein paar wertvolle Tipps für Euch, damit Ihr Eure wertvollen Daten schützen könnt. Wir empfehlen Euch, bei der Vergabe von Berechtigungen für die installierten Apps kritisch zu sein.

Denn warum sollte ein einfacher Wecker Zugriff auf Eure Kamera oder Eure Kontakte haben? Und warum muss eine Taschenlampen-App Euren genauen Standort kennen? Wenn Ihr sorgfältig auswählt, welche Berechtigungen Ihr gewährt, könnt Ihr Eure persönlichen Daten effektiv vor neugierigen Blicken schützen.

Erkundet also das riesige Angebot an kostenlosen Apps, die Ihr auf Eurem Android- oder iOS-Gerät herunterladen könnt, mit der Gewissheit, dass Eure Daten sicher und geschützt sind.

Wir sind am Ende der Ausgabe der kostenlosen Apps und Spiele dieser Woche angelangt. Gibt es eine App oder ein Spiel, das Ihr mit uns teilen wollt? Lasst es uns bitte in den Kommentaren wissen.