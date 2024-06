Zum Wochenende findet Ihr hier auch heute wieder Apps für iOS und Android, die lediglich für kurze Zeit kostenlos angeboten werden. Normalerweise blättert Ihr dafür richtig Kohle hin im Apple App Store und im Google Play Store, also ist Eile geboten!

Woche für Woche empfehlen wir Euch immer wieder Apps und Spiele, bei denen Eure Privatsphäre im Vordergrund steht, die nicht übertrieben viel kosten sollen und Euch natürlich bestenfalls einen Mehrwert bieten. Ihr findet diese Auswahl jeden Sonntag in unseren Top 5 Apps der Woche. Im Gegensatz dazu haben wir die Apps in diesem Beitrag hier jedoch nicht so sorgfältig einzeln überprüft. Daher können hier immer mal übertriebene Werbeeinblendungen drohen – oder Ihr erwischt möglicherweise einfach auch ein Spiel, das sagenhaft mies ist.

Tipp: Stoßt Ihr auf eine App, die Ihr gerne hättet, aber im Moment nicht zwingend braucht, ladet sie zuerst herunter und installiert sie. Sie gilt dann als "gekauft" und wird für immer in Eurer App-Bibliothek verfügbar sein – auch, wenn Ihr sie danach direkt wieder von Eurem Smartphone deinstalliert.

Android-Apps und -Spiele, die für kurze Zeit kostenlos sind

Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

QR/Barcode Scanner Pro ( 5,99 € ): Wenn Ihr auf der Suche nach einem alternativen QR-Code-Scanner seid, könnte diese App das Richtige für Euch sein.

): Wenn Ihr auf der Suche nach einem alternativen QR-Code-Scanner seid, könnte diese App das Richtige für Euch sein. Identifiziere Hunderassen ( 0,99 € ): Geht Ihr gerne in den Park und bewundert all die Hunde, die vorbeilaufen? Warum nicht ihre Rassen mit dieser App identifizieren?

): Geht Ihr gerne in den Park und bewundert all die Hunde, die vorbeilaufen? Warum nicht ihre Rassen mit dieser App identifizieren? Battery Charging Animations ( 0,99 € ): Bringt etwas Flair in Euer Smartphone, während Ihr es aufladet.

): Bringt etwas Flair in Euer Smartphone, während Ihr es aufladet. 3D EARTH PRO - local forecast ( 34,99 € ): Findet mit dieser App heraus, wie das Wetter ist, und das zudem kombiniert mit toller Optik.

Kostenlose Android-Spiele

Missile Dude ( 1,99 € ): Seid ein Baron der Zerstörung, während Ihr mit Waffen handelt und hofft, der König des Hügels zu sein.

): Seid ein Baron der Zerstörung, während Ihr mit Waffen handelt und hofft, der König des Hügels zu sein. Final Castle Defence ( 0,99 € ): Wenn Horden von Feinden an die Tür Eurer Burg klopfen, liegt es an Euch, sie daran zu hindern, einzudringen.

): Wenn Horden von Feinden an die Tür Eurer Burg klopfen, liegt es an Euch, sie daran zu hindern, einzudringen. Kingdom War Premium TD Offline ( 0,99 € ): Ein Tower-Defense-Spiel, bei dem Ihr nicht nur normale Türme habt, um Eure Burg zu schützen, sondern auch Helden, die Euch helfen.

): Ein Tower-Defense-Spiel, bei dem Ihr nicht nur normale Türme habt, um Eure Burg zu schützen, sondern auch Helden, die Euch helfen. WindWings ( 1,99 € ): Ein Shoot 'em-up, das im Weltraum spielt, wo die Hoffnungen einer ganzen Galaxie auf Euren Schultern ruhen.

): Ein Shoot 'em-up, das im Weltraum spielt, wo die Hoffnungen einer ganzen Galaxie auf Euren Schultern ruhen. Jewels Planet ( 2,99 € ): Ein Match-3-Spiel mit Juwelen. Kommt Euch das bekannt vor? Hab ich mir gedacht!

iOS-Apps, die für kurze Zeit kostenlos sind

iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

DayCost Pro ( 2,99 € ): Behaltet den Überblick über Eure Ausgaben mit dieser persönlichen Finanz-App.

): Behaltet den Überblick über Eure Ausgaben mit dieser persönlichen Finanz-App. Planimeter ( 2,99 € ): Macht es Euch Spaß, Karten und Entfernungen zwischen Orten zu messen? Diese App macht es möglich.

): Macht es Euch Spaß, Karten und Entfernungen zwischen Orten zu messen? Diese App macht es möglich. Taschenrechner Easy HD ( 0,99 € ): Dieser Taschenrechner ist nicht einfach nur ein Taschenrechner, sondern bietet auch eine Live-Sprachausgabe mit Tastengeräuschen, die für zusätzliche Authentizität sorgen.

): Dieser Taschenrechner ist nicht einfach nur ein Taschenrechner, sondern bietet auch eine Live-Sprachausgabe mit Tastengeräuschen, die für zusätzliche Authentizität sorgen. Face Story Pro ( 2,99 € ): Macht Euch einen Spaß mit Videos, in denen Ihr Euer Gesicht in das einer anderen Person verwandeln könnt.

): Macht Euch einen Spaß mit Videos, in denen Ihr Euer Gesicht in das einer anderen Person verwandeln könnt. PXL Mosaic Art ( 3,99 € ): Verwandelt jedes Foto in ein Mosaik, das Euch die Dinge aus einer anderen Perspektive sehen lässt.

Kostenlose Spiele für das iPhone und iPad

Word Wings: Entspannendes Wortspiel ( 0,99 € ): Stellt Euch Tetris vor, aber mit Buchstaben, die von oben herunterfallen.

): Stellt Euch Tetris vor, aber mit Buchstaben, die von oben herunterfallen. 2 Players 1 Device ( 0,29 € ): Wollt Ihr zwei streitende Kinder mit einem einzigen Gerät ruhig halten? Wie wäre es mit dieser App, die viele Spiele für 2 Spieler enthält, die auf einem einzigen Telefon gespielt werden können?

): Wollt Ihr zwei streitende Kinder mit einem einzigen Gerät ruhig halten? Wie wäre es mit dieser App, die viele Spiele für 2 Spieler enthält, die auf einem einzigen Telefon gespielt werden können? Light'Em Up Puzzle ( 0,99 € ): Bei diesem Puzzlespiel müsst Ihr alle Glühbirnen im Stromkreis mit sorgfältig platzierten Batterien zum Leuchten bringen.

): Bei diesem Puzzlespiel müsst Ihr alle Glühbirnen im Stromkreis mit sorgfältig platzierten Batterien zum Leuchten bringen. Blue Attack! ( 1,99 € ): Wie im echten Leben ist es hier der Kampf Rot gegen Blau. Verbessert Eure Truppen entsprechend, wenn Ihr den Sieg davontragen wollt.

): Wie im echten Leben ist es hier der Kampf Rot gegen Blau. Verbessert Eure Truppen entsprechend, wenn Ihr den Sieg davontragen wollt. Knight & Dragon ( 0,99 € ): Ein Hack-and-Slash-Offline-Rollenspiel, das die Nostalgie-Uhr zurückdreht.

Bevor Ihr eine der genannten Apps herunterladet, empfehlen wir Euch, die Details der App im Play Store oder App Store zu überprüfen. Das ist wichtig, denn einige dieser kostenlosen Apps können ihre eigenen Besonderheiten oder Nachteile haben.

In-App-Käufe und Werbung: Lasst Euch nicht überraschen!

Seid sowohl bei kostenlosen als auch bei kostenpflichtigen Apps vorsichtig, denn sie können In-App-Käufe und Werbung verstecken. Das ist besonders wichtig, wenn Ihr Spiele für Kinder herunterladet. Um unerwartete Probleme zu vermeiden, befolgt am besten die folgenden Ratschläge:

App-Berechtigungen: Lest das Kleingedruckte!

Einige Apps nutzen clevere Tricks, um Einnahmen zu erzielen, indem sie Eure persönlichen Daten sammeln und weitergeben. Um Eure persönlichen Daten zu schützen, ist es ratsam, nur die Berechtigungen zu erteilen, die für die Funktion der App erforderlich sind. Eine einfache Wecker-App braucht zum Beispiel keinen Zugriff auf Eure Kamera oder Eure Kontakte. Ebenso benötigt eine Taschenlampen-App nicht Euren Standort.

Wir hoffen, dass diese Empfehlungen Euch helfen, die kostenlosen App-Downloads auf Android- und iOS-Geräten sicher zu genießen.

Und? Gefällt Euch unsere heutige Auswahl an Apps und Spielen? Habt ein schönes Wochenende und eine private Bitte noch zum Schluss: Geht Sonntag wählen!