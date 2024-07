Ihr fragt Euch vielleicht: "Wie ist das überhaupt möglich? Sollte nicht alles kostenpflichtig sein?" Nun, ich will ehrlich zu Euch sein. Einige Entwicklerinnen und Entwickler sind besonders großzügig und haben beschlossen, ihre Spiele kostenlos anzubieten. Aber Ihr müsst schnell handeln, denn diese Angebote sind nur für eine begrenzte Zeit verfügbar. Das ist die perfekte Gelegenheit für Frühstarter, sich ein paar tolle Angebote zu sichern!

Ihr fragt Euch jetzt vielleicht, was der Unterschied zu unserer üblichen Liste der Top 5 Apps der Woche ist? Nun, in dieser Sammlung bewerten wir nicht jede App persönlich. Auch wenn einige von ihnen Werbung und In-App-Käufe enthalten, bieten sie dennoch einen tollen Mehrwert. Erkundet also die Auswahl an kostenlosen Apps dieser Woche. Man weiß ja nie, vielleicht stolpert ihr ja über ein verstecktes Spiel oder ein nützliches Produktivitätswerkzeug!

Tipp: Wenn Ihr auf eine App stoßt, die Ihr gerne hättet, aber im Moment nicht braucht, solltet Ihr sie zuerst herunterladen und installieren. Sie gilt dann als "gekauft" und wird für immer in Eurer App-Bibliothek verfügbar sein - auch wenn ihr sie danach wieder von Eurem Smartphone deinstalliert.

Android-Apps und -Spiele, die für eine begrenzte Zeit kostenlos sind

Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

My Medicine Pro ( 2,49 € ): Wenn Ihr aus gesundheitlichen Gründen alle möglichen Pillen schluckt, warum solltet Ihr dann nicht eine App haben, die Euch den Überblick verschafft?

): Wenn Ihr aus gesundheitlichen Gründen alle möglichen Pillen schluckt, warum solltet Ihr dann nicht eine App haben, die Euch den Überblick verschafft? Auswendig lernen: Lerne italienische Wörter ( 6,99 € ): Es macht absolut Sinn, sich diesen Sommer zu verbessern, indem Ihr eine neue Sprache lernt, oder?

): Es macht absolut Sinn, sich diesen Sommer zu verbessern, indem Ihr eine neue Sprache lernt, oder? Planeten 3D Live Wallpaper ( 5,99 € ): Hier ist eine Live-Wallpaper-App, die die Planeten in ihrer ganzen Pracht zeigt. Es ist ein grafisches Meisterwerk.

Kostenlose Android-Spiele

Defense Zone 2 HD ( 2,99 € ): Ein Tower-Defense-Spiel mit toller Grafik, bei dem Ihr Eure Geschütztürme strategisch platzieren müsst.

): Ein Tower-Defense-Spiel mit toller Grafik, bei dem Ihr Eure Geschütztürme strategisch platzieren müsst. Space Shooter: Galaxy Attack ( 0,99 € ): Ein rasantes Shoot 'em up, das blitzschnelle Reflexe erfordert, während Ihr eine Welle nach der anderen von Feinden abschießt.

): Ein rasantes Shoot 'em up, das blitzschnelle Reflexe erfordert, während Ihr eine Welle nach der anderen von Feinden abschießt. Everybody's RPG ( 0,49 € ): Ein klassisches RPG, das die Jahre zurückdrehen wird und jetzt auch auf einem Smartphone in Eurer Nähe spielt.

): Ein klassisches RPG, das die Jahre zurückdrehen wird und jetzt auch auf einem Smartphone in Eurer Nähe spielt. Bricks Breaker Pro ( 3,99 € ): Wie gut seid Ihr in Physik und Mathe? Findet den richtigen Winkel, um so viele Ziegelsteine wie möglich zu zerschlagen!

): Wie gut seid Ihr in Physik und Mathe? Findet den richtigen Winkel, um so viele Ziegelsteine wie möglich zu zerschlagen! Defense Zone 3 Ultra HD ( 2,99 € ): In diesem Tower Defense Game stehen immer mehr futuristische Waffen auf dem Spiel, um die Feinde in Schach zu halten.

iOS-Apps, die für kurze Zeit kostenlos sind

iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

Tunely: GIF & Video Maker ( 0,99 € ): Die meisten Memes sind heutzutage nicht mehr statisch, warum also nicht gleich mitmachen und mit dieser App Eure eigenen erstellen?

): Die meisten Memes sind heutzutage nicht mehr statisch, warum also nicht gleich mitmachen und mit dieser App Eure eigenen erstellen? Geography: learn the world map ( 1,99 € ): Beeindruckt andere, indem Ihr wisst, wo sich die verschiedenen Länder auf der Weltkarte befinden. Glaubt nicht, dass sich das ganze Universum nur um Euer Land dreht.

): Beeindruckt andere, indem Ihr wisst, wo sich die verschiedenen Länder auf der Weltkarte befinden. Glaubt nicht, dass sich das ganze Universum nur um Euer Land dreht. Schleife es! ( 2,99 € ): Mit dieser App könnt Ihr im Handumdrehen fesselnde Beats erstellen, bei denen auch Nicht-Musiker auf den Zug aufspringen können.

): Mit dieser App könnt Ihr im Handumdrehen fesselnde Beats erstellen, bei denen auch Nicht-Musiker auf den Zug aufspringen können. Magic Photo Eraser ( 0,49 € ): Ich weiß, dass Apple seine Apple Intelligence hat, aber es gibt immer noch Apps, die gute Arbeit bei der Bearbeitung von Fotos und dem Entfernen unerwünschter Elemente leisten.

): Ich weiß, dass Apple seine Apple Intelligence hat, aber es gibt immer noch Apps, die gute Arbeit bei der Bearbeitung von Fotos und dem Entfernen unerwünschter Elemente leisten. Chain - Study and Workout Timer ( 1,99 € ): Alle Arbeit und kein Spiel macht Jack zu einem langweiligen Jungen, so sagt es das Sprichwort. Warum sorgt Ihr nicht mit dieser Timer-App dafür, dass Jack während des Studiums ausreichend Bewegung bekommt?

Kostenlose Spiele für das iPhone und iPad

Neo Monsters ( 0,99 € ): Ein Spiel, dessen Mechanik wir alle kennen, in dem Ihr Monster fangt und trainiert, sie in Kämpfen gegen andere antreten lasst, um mächtiger zu werden und gleichzeitig Erfahrung zu sammeln.

): Ein Spiel, dessen Mechanik wir alle kennen, in dem Ihr Monster fangt und trainiert, sie in Kämpfen gegen andere antreten lasst, um mächtiger zu werden und gleichzeitig Erfahrung zu sammeln. Teach Your Monster Eating ( 2,99 € ): Ist es eine Herausforderung, Eure Kleinen zum Essen zu bringen? Dafür gibt es ein Spiel, wisst Ihr.

): Ist es eine Herausforderung, Eure Kleinen zum Essen zu bringen? Dafür gibt es ein Spiel, wisst Ihr. Lanota - Musikspiel mit Geschichte ( 1,99 € ): Erforscht diese fesselnde Geschichte, in der Ihr nur weiterkommt, wenn Ihr gut in Rhythmusspielen seid.

): Erforscht diese fesselnde Geschichte, in der Ihr nur weiterkommt, wenn Ihr gut in Rhythmusspielen seid. Invasive Horde ( 0,29 € ): RTS auf einem iPhone? Es ist vielleicht etwas schwierig, auf dem kleinen Gerät den Überblick über die ganze Action zu behalten, aber wenigstens könnt Ihr Euch hier ein paar gute, altmodische Kämpfe zwischen Orks und Menschen liefern.

): RTS auf einem iPhone? Es ist vielleicht etwas schwierig, auf dem kleinen Gerät den Überblick über die ganze Action zu behalten, aber wenigstens könnt Ihr Euch hier ein paar gute, altmodische Kämpfe zwischen Orks und Menschen liefern. Meine Stadt: Star Horse Stable ( 3,99 € ): Ein Pferd zu halten, ist kein billiges Hobby. Warum macht Ihr das nicht elektronisch?

Bevor Ihr eine der genannten Apps herunterladet, empfehlen wir Euch, die Details der App im Play Store oder App Store zu überprüfen. Das ist wichtig, denn einige dieser kostenlosen Apps können ihre eigenen Besonderheiten oder Nachteile haben.

In-App-Käufe und Werbung: Lasst Euch nicht überraschen!

Seid sowohl bei kostenlosen als auch bei kostenpflichtigen Apps vorsichtig, denn sie können In-App-Käufe und Werbung verstecken. Das ist besonders wichtig, wenn Ihr Spiele für Kinder herunterladet. Um unerwartete Probleme zu vermeiden, befolge bitte den folgenden Ratschlag:

App-Berechtigungen: Lest das Kleingedruckte!

In der Welt der mobilen Apps gibt es ein paar gerissene Methoden, um Eure persönlichen Daten zu sammeln und weiterzugeben. Aber keine Sorge, liebe Leserinnen und Leser, wir haben ein paar wertvolle Tipps für Euch, wie ihr die Sicherheit Eurer wertvollen Daten erhöhen könnt. Wir raten Euch dringend, bei der Vergabe von Berechtigungen für die Apps, die Ihr installiert, Vorsicht walten zu lassen.

Denn warum sollte ein einfacher Wecker Zugriff auf Eure Kamera oder Eure Kontakte benötigen? Und welche Berechtigung hat eine Taschenlampen-App, um Euren genauen Standort zu kennen? Indem Ihr sorgfältig auswählt, welche Berechtigungen Ihr erteilt, könnt Ihr Eure persönlichen Daten effektiv vor neugierigen Blicken schützen.

Also stürzt Euch in die riesige Auswahl an kostenlosen Apps, die Ihr auf Euer Android- oder iOS-Gerät herunterladen könnt, denn Ihr könnt sicher sein, dass Eure Daten sicher und geschützt sind.

Wie werdet Ihr Euer Wochenende verbringen? Werdet Ihr die Spiele der Euro 2024 verfolgen oder an Euer Smartphone gefesselt sein? Wenn wir eine App oder ein Spiel übersehen haben, das Eurer Meinung nach für die Community von Nutzen wäre, lasst es uns in den Kommentaren wissen.