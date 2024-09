In unseren wöchentlichen "Top 5 Apps der Woche" nehmen wir die empfohlenen Apps und Mobile Games gründlich unter die Lupe. In diesem Beitrag konzentrieren wir uns stattdessen lediglich aufs Auflisten von Apps, die eigentlich Kohle kosten und nur für einen kurzen Zeitraum gratis angeboten werden. Daher können einige der gelisteten Angebote In-App-Käufe und Werbung enthalten. Habt also bitte selbst ein Auge drauf, dass Ihr Euch nicht auf dumme Mikrotransaktionen oder ähnliches einlasst.

Tipp: Stoßt Ihr auf eine App, die Ihr gerne hättet, aber im Moment nicht braucht, ladet sie zuerst herunter und installiert sie. Sie gilt dann als "gekauft" und wird für immer in Eurer App-Bibliothek verfügbar sein – auch wenn Ihr sie danach direkt wieder von Eurem Smartphone löscht. Bei Bedarf installiert Ihr sie dann einfach kostenlos neu.

Android-Apps und -Spiele, die für kurze Zeit kostenlos sind

Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

Planets 3D Live Wallpaper ( 5,99 € ): Verschönert Euer Handy mit dieser feinen Wallpaper-App.

): Verschönert Euer Handy mit dieser feinen Wallpaper-App. Resume Builder ( 4,99 € ): Wollt Ihr mobil einen beeindruckenden Lebenslauf als PDF erstellen? Dann schaut Euch diese App an.

): Wollt Ihr mobil einen beeindruckenden Lebenslauf als PDF erstellen? Dann schaut Euch diese App an. Reminder Pro ( 3,49 € ): Wenn Ihr für Euer vergessliches Kieselhirn wieder mal eine Gedankenstütze benötigt, ist diese App genau das Richtige für Euch.

Kostenlose Android-Spiele

Neo Monsters ( 0,99 € ): Ihr wisst, wie es geht. Fangt Monster ein, trainiert sie, schickt sie in den Kampf und gewinnt.

): Ihr wisst, wie es geht. Fangt Monster ein, trainiert sie, schickt sie in den Kampf und gewinnt. Sky Wings Pixel Fighters ( 0,99 € ): In diesem spannenden Shoot 'em Up kämpft Ihr gegen die ganze Welt.

): In diesem spannenden Shoot 'em Up kämpft Ihr gegen die ganze Welt. Neon Valley ( 0,49 € ): Dieses Spiel funktioniert am besten, wenn Euer Handy ein AMOLED-Display hat.

): Dieses Spiel funktioniert am besten, wenn Euer Handy ein AMOLED-Display hat. Zombie Age 3 Premium Survival ( 0,99 € ): Ihr müsst Euren ganzen Verstand beisammen haben, wenn Ihr die Zombie-Apokalypse in diesem Spiel überleben wollt.

): Ihr müsst Euren ganzen Verstand beisammen haben, wenn Ihr die Zombie-Apokalypse in diesem Spiel überleben wollt. Cress Pro ( 2,49 € ): Dieses Spiel ist von dem Old-School-Spiel Blue Turn inspiriert. Eure Aufgabe? Verwandelt alle Punkte in Blütenblätter.

iOS-Apps und -Spiele, die für kurze Zeit kostenlos sind

iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

mySymptoms Food Diary ( 7,99 € ): Manche von uns haben empfindlichere Mägen als andere. Mit diesem digitalen Tagebuch könnt Ihr Eure gastronomische Reise festhalten.

): Manche von uns haben empfindlichere Mägen als andere. Mit diesem digitalen Tagebuch könnt Ihr Eure gastronomische Reise festhalten. Filterious Foto-Filter ( 2,99 € ): Nehmt mit den richtigen Filtern interessante Fotos auf.

): Nehmt mit den richtigen Filtern interessante Fotos auf. ChaReader ( 1,99 € ): Eine Text-to-Speech-App, mit der Ihr entspannt chillen könnt, während Euer Handy Euch Artikel und Dokumente vorliest.

): Eine Text-to-Speech-App, mit der Ihr entspannt chillen könnt, während Euer Handy Euch Artikel und Dokumente vorliest. ChirpOMatic ( 4,99 € ): Seid Ihr begeisterte Vogelbeobachter? Hört Ihr gerne dem Gezwitscher zu? Diese App kann Vögel anhand ihres Gesangs identifizieren!

): Seid Ihr begeisterte Vogelbeobachter? Hört Ihr gerne dem Gezwitscher zu? Diese App kann Vögel anhand ihres Gesangs identifizieren! Lebenslauf Designer 3 ( 3,99 € ): Erstellt Lebensläufe, auch wenn Ihr nicht mal nicht vorm Desktop oder Laptop sitzt.

Kostenlose Spiele für das iPhone und iPad

Realistic Chinese Checkers ( 3,49 € ): Spielt dieses chinesische Brettspiel auf dem iPhone, ohne Euch Sorgen zu machen, dass die Steine herunterfallen.

): Spielt dieses chinesische Brettspiel auf dem iPhone, ohne Euch Sorgen zu machen, dass die Steine herunterfallen. Neo Monsters ( 0,99 € ): Wenn Ihr Pokemon gespielt habt, wisst Ihr ziemlich exakt, wie es bei diesem Spiel zugeht.

): Wenn Ihr Pokemon gespielt habt, wisst Ihr ziemlich exakt, wie es bei diesem Spiel zugeht. Rich Man Life Game ( 1,99 € ): Ihr befindet Euch in einem riesigen Haus mit zahlreichen Räumen, die es zu erkunden gilt, wobei jeder Raum eine andere Überraschung bereithält!

): Ihr befindet Euch in einem riesigen Haus mit zahlreichen Räumen, die es zu erkunden gilt, wobei jeder Raum eine andere Überraschung bereithält! Meine Stadt: Krankenhaus ( 3,99 € ): Gebt Euren Kleinen einen Vorgeschmack darauf, wie es ist, ein Krankenhaus zu leiten.

): Gebt Euren Kleinen einen Vorgeschmack darauf, wie es ist, ein Krankenhaus zu leiten. Splotches ( 0,99 € ): Ein farbenfrohes und lustiges Puzzle-Spiel, bei dem die Farbe explodiert.

Die Angebote waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung natürlich gültig – was nicht bedeuten muss, dass das noch so ist, wenn Ihr diesen Beitrag lest. Solltet Ihr daher über ein abgelaufenes Angebot stolpern, lasst es uns bitte in den Kommentaren wissen.

Damit entlassen wir Euch wieder einmal in ein hoffentlich chilliges und entspanntes Wochenende. War für Euch heute nichts Passendes dabei? Dann keine Sorge – bereits nächsten Dienstag legen wir mit neuen App-Tipps nach!