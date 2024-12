Bitte beachtet, dass sich die Apps in dieser Sammlung von unseren üblichen "Top 5 Apps der Woche" abheben. Wir werden in dieser Zusammenstellung keine detaillierten Bewertungen für jede App geben, also seid Euch bitte bewusst, dass einige von ihnen In-App-Käufe oder Werbung enthalten können.

Tipp: Wenn Ihr eine App findet, die Euch gefällt, die Ihr aber jetzt nicht braucht, ladet sie herunter und installiert sie. Sie wird dann als "gekauft" markiert und bleibt für immer in Eurer App-Bibliothek - auch wenn Ihr sie danach sofort wieder deinstalliert.

Android-Apps und -Spiele, die für eine begrenzte Zeit kostenlos sind

Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

80s Music Radio Pro ( 0,70 € ): Wenn Ihr wissen wollt, was die Leute in den 1980er Jahren gehört haben, probiert diese App aus!

): Wenn Ihr wissen wollt, was die Leute in den 1980er Jahren gehört haben, probiert diese App aus! My Medicine Pro - Gesundheitstagebuch ( 2,49 € ): Mit dieser App behaltet Ihr den Überblick über alle Eure Medikamente, ohne Euch an Eure Rezepte erinnern zu müssen.

): Mit dieser App behaltet Ihr den Überblick über alle Eure Medikamente, ohne Euch an Eure Rezepte erinnern zu müssen. Sound Meter & Noise Detector Pro ( 2,99 € ): Habt Ihr Euch schon mal gefragt, wie laut es um Euch herum ist? Findet es mit dieser App heraus.

): Habt Ihr Euch schon mal gefragt, wie laut es um Euch herum ist? Findet es mit dieser App heraus. Video stabilisieren: Video stabilisieren ( 2,99 € ): Wenn Ihr ein älteres Handy ohne Videostabilisierung besitzt, kann diese App vielleicht helfen.

): Wenn Ihr ein älteres Handy ohne Videostabilisierung besitzt, kann diese App vielleicht helfen. Kantenbeleuchtung ( 3,49 € ): Wollt Ihr die Ränder Eures Telefons bei jeder Benachrichtigung beleuchten? Auf diese Weise könnt Ihr allein anhand der Farbe erkennen, um welche Art von Benachrichtigung es sich handelt.

Kostenlose Android-Spiele

Mini Crossword - Word Fun! ( 1,49 € ): Seid Ihr ein Wortschöpfer mit einem scharfen Verstand? Wie wäre es, wenn Ihr Euch in diesem Spiel selbst herausfordert?

): Seid Ihr ein Wortschöpfer mit einem scharfen Verstand? Wie wäre es, wenn Ihr Euch in diesem Spiel selbst herausfordert? Survival Island Dinosaurs Pro ( 0,49 € ): Ihr seid auf einer Insel ohne Ausweg gestrandet und von blutrünstigen Dinosauriern umgeben? Versucht zu überleben!

): Ihr seid auf einer Insel ohne Ausweg gestrandet und von blutrünstigen Dinosauriern umgeben? Versucht zu überleben! Das Licht ( 0,99 € ): Ein Survival-Horrorspiel, bei dem Ihr Euren ganzen Verstand einsetzen müsst, um am Leben zu bleiben.

): Ein Survival-Horrorspiel, bei dem Ihr Euren ganzen Verstand einsetzen müsst, um am Leben zu bleiben. Word Search Champion Pro ( 1,99 € ): Habt Ihr ein gutes Auge für Details? Wenn ja, wie wäre es, wenn Ihr dieses Spiel ausprobiert? Mal sehen, ob Ihr alle Wörter in einem bestimmten Level findet.

): Habt Ihr ein gutes Auge für Details? Wenn ja, wie wäre es, wenn Ihr dieses Spiel ausprobiert? Mal sehen, ob Ihr alle Wörter in einem bestimmten Level findet. Sudoku Ultimate Offline Puzzle ( 3,99 € ): Ihr liebt Sudoku? Wie wäre es mit diesem Spiel, bei dem Ihr nicht online sein müsst, um zu spielen.

iOS-Apps, die für kurze Zeit kostenlos sind

iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

Lesegewohnheit ( 0,99 € ): Seht Ihr die besten Online-Lektüren an, auf die Ihr mit nur einem Fingertipp zugreifen könnt.

): Seht Ihr die besten Online-Lektüren an, auf die Ihr mit nur einem Fingertipp zugreifen könnt. Search Ace - AI Browser ( 3,99 € ): Ein Browser, der sich auf KI verlässt, um Euch zu genaueren Ergebnissen zu verhelfen.

): Ein Browser, der sich auf KI verlässt, um Euch zu genaueren Ergebnissen zu verhelfen. Auswendig lernen: Englische Vokabeln lernen ( 6,99 € ): Wollt Ihr Englisch besser beherrschen? Diese App wird Euch dabei helfen.

): Wollt Ihr Englisch besser beherrschen? Diese App wird Euch dabei helfen. ThoughtJots ( 3,99 € ): Wenn Ihr denkt, dass Tagebuchschreiben eine Menge Arbeit ist, hilft Euch diese App vielleicht, Eure Meinung zu ändern.

): Wenn Ihr denkt, dass Tagebuchschreiben eine Menge Arbeit ist, hilft Euch diese App vielleicht, Eure Meinung zu ändern. Convert Me - Video Audio PDF ( 5,99 € ): Eine leistungsstarke App, die vielseitige Audio- und Videokonvertierungsfunktionen bietet. Wenn Ihr Eure Videos komprimieren wollt, geht das mit dieser App auch!

Kostenlose Spiele für das iPhone und iPad

Kreisförmiges Tic Tac Toe ( 2,99 € ): Eine verrückte Variante eines alten Klassikers. Habt Ihr das Zeug dazu, als Sieger hervorzugehen?

): Eine verrückte Variante eines alten Klassikers. Habt Ihr das Zeug dazu, als Sieger hervorzugehen? ISOLAND: Der Vergnügungspark ( 1,99 € ): Ein zum Nachdenken anregendes Puzzle-Adventure, das man gespielt haben muss, um zu verstehen, worum es geht.

): Ein zum Nachdenken anregendes Puzzle-Adventure, das man gespielt haben muss, um zu verstehen, worum es geht. Galaxy Mix - Planet Wassermelone ( 0,99 € ): Ein einzigartiges Puzzlespiel, das auf seine Schwierigkeit stolz ist. Dies ist ein Spiel für alle, die vor keiner Herausforderung zurückschrecken!

): Ein einzigartiges Puzzlespiel, das auf seine Schwierigkeit stolz ist. Dies ist ein Spiel für alle, die vor keiner Herausforderung zurückschrecken! My City: Popstar ( 3,99 € ): Das Leben als Popstar ist kein Zuckerschlecken, das sollte Euer Kleiner lieber früher als später herausfinden!

): Das Leben als Popstar ist kein Zuckerschlecken, das sollte Euer Kleiner lieber früher als später herausfinden! PicaSim ( 2,99 € ): Ein Flugsimulator, mit dem Ihr in verschiedenen Flugzeugtypen durch die Lüfte fliegt.

Bevor Ihr sie herunterladet, solltet Ihr die Details der App im Play Store oder App Store überprüfen, da einige kostenlose Apps einzigartige Funktionen oder Nachteile haben können.