Lebara lockt mit neuen Tarifen: 10 GB für nur 4,99 €!

Bei Lebara gibt es wieder eine spannende Aktion. Hier bekommt Ihr gleich zwei verschiedene Postpaid-Tarife angeboten. Die "Hello! Plus Online"-Tarife in der XS und S-Variante sind ab sofort verfügbar und Ihr könnt Euch hier bis zu 25 GB Datenvolumen zum Preis von gerade einmal 9,99 Euro sichern. Wir haben den nextpit-Tarif-Check für Euch.

Während Lebara vor allem für das breite Prepaid-Angebot bekannt ist, möchte der Provider wohl nun auch bei Postpaid-Tarifen ordentlich mitmischen. Beide Tarife nutzen das 4G-Netz der Telefónica und bieten Euch eine maximale Download-Bandbreite von 25 MBit/s. Außerdem erhaltet Ihr hier die Möglichkeit, bis zu 120 Minuten in 50 Länder zu telefonieren, ohne einen Cent zu zahlen. Auch EU-Roaming ist hierbei inklusive.

Affiliate Angebot Lebara-Tarife Sichert Euch jetzt die "Hello! XS Plus Online" oder "Hello! S Plus Online"-Tarife mit mehr Datenvolumen

Der Unterschied der Tarife liegt neben dem verfügbaren Datenvolumen und den monatlichen Kosten auch in den Freiminuten. Während Ihr hier jeweils Allnet-Flatrates in das deutsche Netz bucht, erhaltet Ihr in der XS-Version zusätzlich 60 Minuten pro Monat in bis zu 50 Länder und die S-Variante bietet Euch ganze 120 Minuten an.

Lebara-Tarife im Check Eigenschaft Hello! Plus Online XS Hello! Plus Online S Netz Telefónica Datenvolumen 10 GB 25 GB Download-Bandbreite max. 25 MBit/s 4G/5G 4G Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 4,99 Euro 9,99 Euro Anschlussgebühr 15,00 Euro 15,00 Euro Effektive Kosten pro GB ~ 0,56 Euro ~ 0,42 Euro Besonderheiten 60 Minuten in 50 Länder 120 Minuten in 50 Länder Zum Tarif* Zum Tarif*

Wie Ihr seht, sind sich die Tarife in vielen Punkten recht ähnlich. Auch die effektiven Kosten pro verbrauchtem GB unterscheiden sich nur um wenige Cent, wobei Ihr bedenken solltet, dass Ihr zwar mehr für Euer Geld bekommt, wenn Ihr die größere Tarifvariante nutzt, allerdings hier auch deutlich mehr zahlt.

Für wen lohnen sich die Lebara-Postpaid-Tarife?

Habt Ihr kein Problem mit längeren Vertragsbindungen, möchtet allerdings über einen längeren Zeitraum viel Datenvolumen zum kleinen Preis seid Ihr hier an der richtigen Adresse. Leider fehlt Euch 5G und mit LTE 25 seid Ihr nach wie vor nicht immer gut beraten, denn im Jahr 2023 könnte man hier schon etwas mehr erwarten. Allerdings reicht diese Bandbreite vollkommen aus, wenn Ihr sie voll ausnutzen könnt.

Gerade die Freiminuten in das Nicht-EU-Ausland dürften für viele ein wahrer Kaufgrund sein, denn häufig sind solche Telefonate mit sehr hohen Kosten verbunden. Auch die wirklich günstige Tarifgrundgebühr von 4,99 Euro für den Hello! Plus Online XS findet sich eher selten bei Mobilfunktarifen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Kennt Ihr Lebara bereits? Teilt uns Eure Meinung gerne in den Kommentaren mit!