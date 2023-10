Lenovo Tab M9 unter 90 Euro im Prime Deal von Amazon!

Zur CES 2023 hatte der Motorola-Mutterkonzern Lenovo ein recht preisgünstiges 9 Zoll großes Android-Tablet mit dem Lenovo Tab M9 präsentiert. Was seinerzeit zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 159 Euro an den Start ging, kann aktuell bei den Prime Days von Amazon für nur 89 Euro gekauft werden. Wir bei nextpit checken rasch für Euch, was die Couch-Connection bietet und ob das Angebot sich für Euch lohnen könnte.

