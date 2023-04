LG-Fernseher bis zu 41 % reduziert: 4K-TVs von 43 bis 75 Zoll ab 379 Euro

Fünf TV-Geräte von LG nehmen aktuell an einer Rabattaktion von Amazon teil. Dadurch könnt Ihr die Fernseher bei dem Versandhändler derzeit günstiger als bei anderen Händlern abstauben. Allen Geräten gemein ist, dass sie eine UHD-Auflösung bieten, also 3.840 × 2.160 Pixel. Was Ihr sonst noch über die LG-Fernseher-Deals wissen solltet, erläutern wir im Folgenden.