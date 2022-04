Little Signals: So genial ist Googles Ambient-Computing-Konzept

Mit den Little Signals stellt Google ein paar außergewöhnliche Smart-Home-Devices vor. Bei den sechs eigenartigen Objekten handelt es sich um eine Familie von Konzeptmodellen mit jeweils einzigartigen Funktionen, die jedoch alle ein Ziel haben: In Eurem Haus subtile Signale anstelle von nervigen Benachrichtigungen erzeugen.

Im Rahmen der Experimente zum Digital Wellbeing ist Little Signals ein Google-Projekt, das in Zusammenarbeit mit dem Map Project Office entwickelt wurde. Jedes Little Signal passt sich an die Umgebung an und verfügt über ein eigenes Design und über praktische Funktionen, um die Aufmerksamkeit des Nutzers auf Informationen oder Benachrichtigungen zu lenken. Laut Google basiert das Projekt auf der "Calm Technology", die digitale Informationen einblendet und gleichzeitig für Ruhe in der Umgebung sorgt, vergleichbar mit einer Wanduhr.