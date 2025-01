Normalerweise kostet Euch die TicWatch Pro 5 von Hersteller Mobvoi über 200 Euro. Amazon streicht von der unverbindlichen Preisempfehlung jetzt allerdings 27 Prozent und legt zudem einen 25-Euro-Coupon obendrauf. Dadurch zahlt Ihr so wenig wie selten für die Android-Smartwatch. Ob sich das lohnt, verrät unser Deal-Check.

Möchtet Ihr Euch eine der besten Android-Smartwatches kaufen, müsst Ihr aktuell nicht tief in die Tasche greifen. Denn die TicWatch Pro 5 gibt es derzeit zum absoluten Sparpreis. Möglich wird dies zum einen durch einen Direktabzug von Amazon und andererseits durch einen zusätzlichen Gutschein auf der Produktseite. Dadurch zahlt Ihr aktuell nicht einmal 150 Euro für eine der besten Smartwatches.

Affiliate Angebot Mobvoi TicWatch Pro 5

Mobvoi TicWatch Pro 5 – Die beste Android-Smartwatch 2023

Bereits in unserem Test zur TicWatch Pro 5 überzeugte die Smartwatch auf ganzer Linie. Sie sicherte sich also auch nicht ohne Grund den Platz als beste Android-Smartwatch 2023 und 2024. Gerade in puncto Design weiß die Uhr zu gefallen. Dual-Display-Technologie, Stabilität und eine drehbare Krone kommen bei dieser Uhr zusammen. Die robuste Verarbeitung wird zudem durch ein Zertifikat nach MIL-STD 810H bestätigt.

Die Mobvoi TicWatch Pro 5 läuft mit Wear OS. / © nextpit

Als Betriebssystem greift die TicWatch Pro 5 auf Wear OS zurück. Bedeutet, dass Ihr im Android-Ökosystem keine Probleme habt, Apple-Nutzer jedoch in die Röhre schauen. Dadurch sind auch die wichtigsten Funktionen wie NFC oder Spotify mit an Bord. Dank etlicher Sensoren werden zudem Eure Körperfunktionen überwacht. Hierzu zählen unter anderem ein SpO2-, ein HD-PPG-Herzfrequenz- und ein Blutdrucksensor. Was lediglich fehlt, ist ein EKG-Sensor. Ebenfalls spannend ist der 628-mAh-Akku, der Euch problemlos mehrere Tage durchbringt.

Lohnt sich das Amazon-Angebot zur Smartwatch?

Kommen wir nun aber zum wohl wichtigsten Aspekt: Wie viel müsst Ihr für die Smartwatch denn nun zahlen? Sowohl die schwarze, als auch die Variante in Sandstein, kosten Euch laut UVP 232 Euro. Für kurze Zeit fällt der Preis jedoch auf gerade einmal 144,41 Euro für beide Modelle. Ein kurzer Blick auf idealo zeigt, dass es sich zwar nicht um den bisherigen Bestpreis handelt, das nächstbeste Angebot mit 185,90 Euro jedoch deutlich höher liegt.

Verpasst nicht: Huawei Watch GT 5 Pro im Test

Ihr bekommt also eine richtig starke Android-Smartwatch mit fettem Rabatt geboten. Zum Vergleich: Die Samsung Galaxy Watch 6 gibt es bei Proshop gerade für 179 Euro* am günstigsten. Habt Ihr also ohnehin vor, Euch eine neue Smartwatch anzuschaffen, solltet Ihr Euch den Amazon-Deal nicht entgehen lassen.

Affiliate Angebot Mobvoi TicWatch Pro 5

Was haltet Ihr von dem Angebot? Kennt Ihr die Mobvoi TicWatch Pro 5 bereits? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!