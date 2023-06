Mobvoi TicWatch 5 Pro vs TicWatch 3 Pro Ultra: Lohnt der Neukauf?

Der chinesische Wearable-Hersteller Mobvoi hat am 24. Mai 2023 die TicWatch Pro 5 offiziell vorgestellt . Die smarte Uhr besitzt als eine der wenigen Smartwatches Google Wear OS in der Version 3.5 und kann auch sonst mit einigen Raffinessen begeistern. Doch wie gut ist die knapp 360 Euro teure Smartwatch gegenüber ihrem Vorgänger, der TicWatch Pro 3 Ultra GPS , welche aktuell nicht mal 220 Euro kostet.

Lange mussten Fans der TicWatch-Pro-Serie warten, solang dass man bei Mobvoi augenscheinlich die TicWatch Pro 4 einfach übersprungen hat. Dementsprechend groß sind auch die Unterschiede der beiden aufeinanderfolgenden Modelle Pro 3 und Pro 5. Schauen wir uns daher doch erst einmal einen direkten Vergleich der technischen Daten an.

Vergleich der TicWatch Pro 3 Ultra und TicWatch Pro 5

Die aktuellen Flagship-Smartwatches von Mobvoi Produkt TicWatch Pro 3 Ultra TicWatch Pro 5 Abbildung UVP 299,99 Euro 359,99 Euro Display Dual-Layer-System

1,4 Zoll AMOLED-Display &

1,4 Zoll FSTN-LCD-Display

454 x 454 px (326 ppi)

Corning Gorilla Glass Dual-Layer-System

1,43 Zoll AMOLED-Display &

1,43 Zoll FSTN-LCD-Display

466 x 466 px (326 ppi)

Corning Gorilla Glass SoC Qualcomm Snapdragon Wear 4100

12-nm-Quad-Core-Prozessor Snapdragon W5+ Gen 1

4-nm-Quad-Core-Prozessor Speicher 1 GB RAM

8 GB ROM 2 GB RAM

32 GB ROM microSD ❌ Software Wear OS by Google (aktuell Version 2.42) Google Wear OS (aktuell Version 3.5) Konnektivität Bluetooth 5.0

WLAN 802.11 b/g/n

NFC Bluetooth 5.2

WLAN 2,4 GHz

NFC Satelliten GPS+Beidou+Glonass+Galileo+QZSS Akku 577 mAh 628 mAh Konnektivität 5G, LTE, WLAN 802.11 a/b/g,

Wi-Fi Direct (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.3, NFC IP-Zertifizierung IP68, MIL-STD-810G 5 ATM, MIL-STD-810H Farben Schattenschwarz Obsidian Material Edelstahl und hochfestes Nylon mit Glasfasern Edelstahl, 7000-er Aluminium und hochfestes Nylon mit Glasfasern Maße und Gewicht 47,0 x 48,0 x 12,3 mm

41,0 g

22 mm Armband 50,1 x 48,0 x 12,2 mm

44,3 g

24 mm Armband Sensoren Beschleunigungsmesser, Gyrosensor, HD PPG-Herzfrequenzsensor, SpO2-Sensor, Off-Body-Sensor mit geringer Latenz Beschleunigungsmesser, Gyrosensor, HD-PPG-Herzfrequenzsensor, SpO2-Sensor,

Hauttemperatursensor, Off-Body-Sensor mit niedriger Latenz,

Body-Sensor mit niedriger Latenz Sonstiges Lautsprecher, Mikrofon, Vibrationsmotor, PPG, Barometer Lautsprecher, Mikrofon, Vibrationsmotor, PPG, Barometer, Kompass Zum Testbericht Noch nicht bewertet Noch nicht bewertet

Schnell wird deutlich, zwischen den beiden Smartwatches liegen Welten. Doch so oberflächlich wollen wir gar nicht an unseren Vergleich gehen. Immerhin trennen die beiden Modelle je nach Angebot bei Amazon 160 Euro. Da darf man auch schon einmal ein wenig ins Detail gehen.

Inhalt des Vergleichs:

Display und Gehäuse

Beim Thema Display hat sich zwischen den beiden smarten Uhren kaum etwas getan. Die minimal größere Diagonale der TicWatch Pro 5 kann in unserem Vergleich allgemein vernachlässigt werden. Die Differenz beträgt gerade einmal 0,03 px. Mobvoi hält weiterhin an der Dual-Layer-Technologie fest, die über dem farbigen AMOLED-Panel noch ein darüberliegendes monochromes FSTN-LCD-Display besitzt. Der Ansatz war ein Energie sparsames Display zur Verfügung zu stellen, um die wichtigsten Informationen ohne viel kostbare Akku-Kapazität zu vergeuden. Die Menge der Anzeigen (22 Stück) im sogenannten Essential-Mode hat mit der neuen TicWatch zugenommen.

Der sogenannte Essential Mode ist das Energie-Spar-Geheimnis! / © NextPit

Auch bei der Gehäusegröße gibt es nur Veränderungen im Minimalbereich, welche wir nicht weiter thematisieren brauchen. Interessant ist die Verwendung von 7000er-Aluminium, welches sich aber nicht positiv auf das Gewicht der TicWatch 5 auswirkt. Ein echtes Highlight ist die drehbare Krone, welche sich auch drücken lässt. Damit behält man im Grunde zwei Hardwaretasten bei, wo nun auch noch die Drehfunktion hinzukommt.

Nicht wichtig, aber auch nicht zu vernachlässigen, die Armbandbreite der TicWatch Pro 3 Ultra beträgt 22 mm, bei der Pro 5 sind es dann 24 mm. Alte Armbänder können also nicht weiterhin genutzt werden. Auch hat die smarte Uhr ihre IP68-Zertifizierung verloren und gegen 5 ATM getauscht, was bedeutet, dass die TicWatch Pro 5 inzwischen dem Druck einer Wassersäule von 50 Metern standhält. Mir gefiel die IP-Zertifizierung tatsächlich besser.

Die Armbänder sind nun 24 mm breit, lassen sich aber immer noch schnell wechseln. / © NextPit

Software und Updates

Aktuell gibt es hier wohl den größten Unterschied, mit ungewissem Ausgang. Denn während die nagelneue Pro 5 bereits Android Wear 3.5 installiert hat, fehlt bei der TicWatch Pro 3 Ultra nach wie vor das zugesagte Update auf Wear OS 3.0. Den größten Anteil an diesem Verzug darf man der von Google zugesagten Exklusivität für Samsung zusprechen. Doch auch Mobvoi scheint nicht ganz unschuldig zu sein, da es wohl Probleme mit der Umsetzung gibt.

Die TicWatch Pro 5 ist bereits mit Wear OS 3.5 ausgestattet. / © NextPit

So steht also tatsächlich noch außer Frage, ob die "alte" Smartwatch überhaupt noch das Update erhält. Die Unterschiede sind in der Anwendung deutlich spürbar. Im Detail möchte ich dazu in dem Test der TicWatch Pro 5 eingehen. Aber die neuen Funktionen – im Speziellen das Navigieren mit Google Maps – mit der Möglichkeit der neuen drehbaren Krone in die Karte rein- und herauszuzoomen, erfreut mein verspieltes Herz auch noch nach so langer Zeit mit der Materie im Allgemeinen.

Die drehbare Krone ist das absolute Killer-Feature! / © NextPit

Ein Detail möchte ich aber noch erwähnen, welches mich tatsächlich überrascht hat, da ich noch nicht zuordnen kann, ob es sich um ein Google-Wear-Feature oder der benötigten Mobvoi-Health-App handelt. Es gibt nämlich nun auch die Möglichkeit, das Quick-Setting-Menü, welches von oben nach unten gezogen wird, zu editieren. Einfach genial!

Mit der TicWatch 5 Pro sind individuelle Watchfaces und Quick Panels möglich! / © Mobvoi

Akku und Quick-Charging

Die TickWatch Pro 5 hat jetzt mit einer Kapazität von 628 mAh einen größeren Akku verbaut, als der Vorgänger mit 577 mAh. Der Hersteller wirbt bei der neuen Smartwatch von bis zu 80 Tagen Laufzeit. Gemeint ist damit natürlich die ausschließliche Anzeige über das monochrome LCD-Display. Die von mir getestete TicWatch Pro 3 Ultra schaffte je nach Einstellung sichere zwei Tage Laufzeit mit einer Akku-Ladung im Smart-Modus – die TicWatch Pro 5 sollte also lässig mehr schaffen.

Das Ladekabel hat sich zur TicWatch Pro 3 Ultra nicht verändert. / © NextPit

Leider habe ich die Smartwatch noch nicht so lang, um hier amtliche Erkenntnisse von mir zu geben. Nur soviel: Es ist ein Zusammenspiel aus den richtigen Einstellungen. Gemeint sind, geht das Display bei einer entsprechenden Geste an, wie lange bleibt es sichtbar, welche Farbe habt Ihr im Essential-Mode und dem Workout aktiviert (Daynamic HR Backlight), welche der vielen 24h-Tracking-Apps sind am Start, wie intensiv lasst Ihr Euren Schlaf tracken und so weiter.

Ich könnte diese Liste noch eine Weile fortführen, da es echt viele Einstellungen an der TicWatch gibt, welche alle einen eklatanten Einfluss auf die Akku-Laufzeit haben. Angesichts dessen gebt mir für den ausführlichen Test noch ein wenig Zeit. Was ich aber schon für Euch parat habe, sind die Lade-Geschwindigkeiten. Zwar gibt es auch bei der neuen TicWatch nur ein Ladekabel mit zwei magnetischen Pins auf der einen Seite und einem USB-Class-A-Stecker. Das ist eins zu eins das gleiche Kabel wie bei dem Vorgänger. Ein Netzgerät fehlt – die Uhr wird aber trotzdem mit einem "Fast Charge"-Standard beworben.

Die TicWatch Pro 5 lädt deutlich schneller als ihr Vorgänger, die TicWatch Pro 3 Ultra. / © NextPit

Okay, also habe ich bei restlichen 7 Prozent Akku das Kabel an ein 80-W-Netzgerät gesteckt und nach 5 Minuten waren bereits 20 Prozent geladen. Das hört sich doch zuversichtlich an. Denn die TicWatch Pro 3 Ultra braucht locker zwei Stunden, bevor sie komplett aufgeladen ist. Doch ganz so schnell ging es dann nicht weiter: nach 20 Minuten waren gerade 50 Prozent im Tank. Die volle Ladung erhielt die neueste Mobvoi-Smartwatch erst nach 65 Minuten. Okay, bei einer Werbung von 65 Prozent nach 30 Minuten mal leicht übertrieben, aber immer noch schneller als der Vorgänger, dem ich natürlich der Sicherheit halber mit dem "neuen" Kabel und dem 80-W-Netzteil eine Ladung verpasst habe. Es blieb bei den knapp zwei Stunden.

Prozessor

Auch hier hat der Zahn der Zeit für einen ordentlichen Vorteil für das neue TicWatch-Flaggschiff gesorgt. Anstelle eines "Snapdragon Wear 4100"-Quad-Core-Prozessors (4x Cortex A57) gibt es nun einen Quad-Core-SoC (4x Cortex A53) mit Co-Prozessor. Das macht sich nicht nur in der Performance (100 % mehr) und Energie-Effizienz (50 % höher) bemerkbar, sondern auch in der Platzersparnis.

Auf dem Datenblatt scheint der neue Wearable-Prozessor, ein Multitalent und ein echter Mehrwert zu sein. / © NextPit

Hatte der Prozessor im Pro 3 Ultra noch eine Strukturbreite von 12 nm, sind es beim Pro 5 nur noch 4 nm. Der Snapdragon W5+ Gen 1 lagert also nicht nur seine Rechenprozesse an einen 22 nm großen Co-Prozessor (Cortex M55) aus, sondern ist auch wirklich spürbar schneller. Das dürfte der Hauptprozessor auch der Adreno 702 verdanken. Die GPU (Graphics Processing Unit) werkelt mit einer maximalen Taktung von 1 GHz. Wenn ich noch an die Zeiten denke, wo ich regelmäßig eine Gedenkminute einlegen musste, wenn ich irgendetwas an meiner Smartwatch starten wollte, so hat sich das heute eklatant geändert.

Es lässt sich zwar nicht verifizieren, welchen Anteil hier Wear OS 3.5 und welchen der SoC (System on a Chip), doch der Unterschied zur TicWatch Pro 3 Ultra ist wie Tag und Nacht. Hier wäre es tatsächlich von Vorteil, wenn dann doch noch das Wear-OS-Update für den Vorgänger kommen würde.

Preise und Verfügbarkeit

Mit der Präsentation der TicWatch Pro 5 am 24. Mai 2023, hat Mobvoi auch gleichzeitig die Verfügbarkeit bei Onlinehändlern wie Amazon freigeschaltet. Die nagelneue TicWatch Pro 5 ist dieses Jahr mit 359,99 Euro noch einmal teurer geworden. Mobvoi stellt in beiden Fällen nur eine Farb-Option zur Verfügung: Schwarz.

Inwieweit lohnt die Neuanschaffung der TicWatch Pro 5 gegenüber der TicWatch Pro 3 Ultra? / © NextPit

Die TicWatch Pro 3 Ultra kostete seinerzeit bei der Markteinführung 299,99 Euro und ist bei Mobvoi selbst inzwischen für 219,99 Euro zu haben. Bei Amazon findet man die smarte Uhr aber auch für knapp 196 Euro.

Fazit

Selten war in meinen Augen eine Entscheidung zwischen zwei Geräten so einfach, wie bei unserm heutigen Versus zwischen der TicWatch Pro 3 Ultra und der TicWatch Pro 5 von Mobvoi. Die neue Smartwatch macht gerade auf dem dünnen "Wear OS"-Eis deutlich mehr Sinn. Das Betriebssystem bietet einen saftigen Vorteil gegenüber der alten 2.42 Version und wir wissen nach wie vor nicht zuverlässig, ob und wann die TicWatch Pro 3 Ultra das 3.0-Update erhält.

Ich favorisiere ganz klar die TicWatch Pro 5 / © NextPit

Zwar ist die Preisdifferenz mit knapp 160 Euro recht saftig, aber in meinen Augen auch mehr als gerechtfertigt. Schauen wir, was die Samsung Galaxy Watch 5 Pro (Test) mit Ihren 469 Euro zum Verkaufsstart gekostet hat, dann sind die 359,99 Euro durchaus zu verschmerzen.

Die drehbare Krone ist das Killer-Feature schlechthin! / © NextPit

Kommen die drehbare Krone, der aktuell schnellste Wearable-Prozessor, ein größerer Akku und die vielen zusätzlichen Funktionen wie Kompass, Hauttemperatur, Höhenmesser sowie der Funktion selbst Watchfaces (Zifferblätter) und das Quick-Setting-Menü gestalten zu können, bleibt nur eine Antwort auf die Frage, welche Smartwatch ich favorisieren würde.