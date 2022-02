MWC 2022 Sneak Preview: Messerundgang auf der Baustelle

Der MWC 2022 öffnet seine Pforten! Wie angekündigt wird die NextPit-Mannschaft Euch mit allen wissenswerten Infos versorgen. Schon einen Tag vor dem offiziellen Start gab es bereits erste Events wie das, auf dem Huawei sein Super-Device vorgestellt hat. Außerdem gab es auch einen mysteriösen NextPit-Journalisten, der sich schon heute in die Messehallen geschlichen hat.

Ben "Sherlucks" Holmes konnte also in geheimer NextPit-Mission und mit der Handykamera im Anschlag schon mal erste Eindrücke einfangen. Dabei entdeckte er in der teils noch im Aufbau befindlichen Location zum Beispiel am Stand von OnePlus das neue Flaggschiff des chinesischen Herstellers. Das OnePlus 10 Pro wurde bereits für China vorgestellt, beim MWC erwarten wir jetzt die globale Ausführung des Smartphones.

Könnt Ihr Euch unter einer VR-Karussell-Schleuder was vorstellen? Ist vermutlich auch schwierig, wenn man es nicht selbst gesehen hat. Werft daher unbedingt einen Blick auf unser Video, in dem Ben Euch mitnimmt auf seinem Weg durch die Hallen. Ab morgen wird es dann in Barcelona Schlag auf Schlag gehen, aber keine Sorge: Auf NextPit bekommt Ihr alle wichtigen Informationen zu den neuen Produkten.