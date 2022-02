MWC 2022: Tag 0 im Video-Recap – Super-Device vs. BlackBerry-Klon

Auf dem MWC 2022 gab es einen Tag vor offiziellem Messestart schon so einiges zu entdecken. Ich bin als NextPits Außenreporter live vor Ort und fasse Euch im Video-Recap die Highlights des nullten Messetages zusammen. Dabei verrate ich Euch, welches Smartphone das Erbe des BlackBerrys antreten könnte und was genau ein "Super-Device" ist.

Ein Tag vor Messebeginn ist die Tech-Branche in Barcelona bereits in heller Aufruhr. Bei gleißendem Sonnenschein trafen sich etliche Journalisten, Hersteller, Marketing-Profis und ich auf einem Event namens Showstoppers und schauten, was Huawei im Live-Stream vorgestellt hat. Der Tag 0 des MWC 2022 war dabei außerhalb des Messegeländes "Fira de Barcelona" echt spannend!

In den Messehallen selbst war hingegen eher wenig los. Das habe ich Euch heute mittag schon in Form einer Sneak-Preview der Bauarbeiten rund um den MWC gezeigt. An dieser Stelle will ich Euch noch einmal verraten, warum Showstoppers eine Pflichtadresse für jeden Technikfan ist.

Fleischthermometer, Astroslide und Fritz!Box

Das Event Showstoppers ist im Grunde genommen eine Mini-Messe für kleinere Unternehmen, die es gerne privat mögen oder denen ein Stand auf in den Messehallen zu teuer ist. Dabei haben wir als Technikjournalisten manchmal die Chance, zukünftige Big-Player in den Kinderschuhen zu sehen. Beispielsweise habe ich 2018 mit dem E-Scooter-Verleiher Lime über die europäischen Bestimmungen für E-Scooter diskutiert – und knapp ein Jahr später waren die Scooter überall!

In diesem Jahr sind Camila und ich uns zwar einig, dass Showstoppers relativ langweilig war, einige spannende Dinge gab es aber trotzdem. Die Jungs von Meater haben wieder ihre kabellosen Fleischthermometer vorgestellt, die Euch die Temperatur im Fleisch verraten. Dazu ist das ehemalige Kickstarter-Projekt Astroslide in der finalen Version vorgestellt worden und AVM stellte die Fritz!Box Fiber aus – einen WLAN-Router, der für das Glasfaser-Zeitalter gerüstet ist. Finde ich persönlich so spannend, dass ich für Mittwoch gleich ein Interview gebucht habe.