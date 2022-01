OnePlus 10 Pro ist offiziell: Alle neuen Features und umgerechnete Preise

OnePlus hat für China soeben ein neues Flaggschiff angekündigt. Das OnePlus 10 Pro ist mit Qualcomms neuestem Spitzenprozessor ausgestattet und bietet Quick-Charging mit 80 Watt. Darüber hinaus geht die Kooperation mit Hasselblad in die zweite Runde. Klingt spannend? Wir fassen Euch alle technischen Daten zusammen und rechnen aus, wie die chinesischen Preise in Euro lauten würden.

OnePlus 10 Pro wurde in China angekündigt und läuft mit ColorOS 12.1

Flaggschiff bringt ein neues Design auf der Rückseite für das Dreifach-Kameramodul

Marke hob ein größeres Kühlsystem und schnelleres Aufladen hervor

Wie bei den meisten chinesischen Flaggschiff-Handys in diesem Jahr übernimmt der Snapdragon 8 Gen 1 die Rechenaufgaben. Dank des neuen 4nm-Fertigungsprozesses soll das Top-SoC zudem eine 30 Prozent schnellere Spieleleistung, eine 400 Prozent schnellere KI-Verarbeitung und einen geringeren Stromverbrauch ermöglichen. Das 5G-Model ist theoretisch zudem bis zu 10 Gbps schnell.

Um die Überhitzungsprobleme zu vermeiden, von denen viele Flaggschiffe des Jahres 2021 betroffen waren, kündigte OnePlus ein neues "räumliches Kühlsystem" an, das aus vielen verschiedenen Schichten leitfähiger Materialien besteht. Insgesamt nehmen sie eine Fläche von etwa 55 % eines A4-Blattes ein.

Das Kühlsystem des OnePlus 10 Pro kombiniert verschiedene wärmeableitende Schichten mit einer Vapor-Chamber. / © OnePlus/Weibo

LTPO 2.0 adaptives AMOLED-Display

OnePlus ist eifrig darin, sein neues "True LTPO 2.0"-Display hervorzuheben. Dabei handelt es sich um eine neuere Version des "Fluid AMOLED"-Panels – in den technischen Datenblättern von Samsung auch als "Dynamic AMOLED" bekannt –, welches schnellere Frequenzwechsel zwischen 1 und 120 Hz verspricht. In einer Animation erklärt OnePlus, dass der LTPO 2-Bildschirm in 75 ms von 120 Hz auf 1 Hz umschalten kann. Zum Vergleich: die vorige Generation brauchte dafür noch 700 Millisekunden.