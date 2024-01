MWC 2024: Honor Magic 6 Pro bietet 5.000-Nits-Display & 3D Frontkamera!

Honor Magic 6 und Honor Magic 6 Pro

Nach dem Event ist vor dem Event. Getreu dem Motto hat die ehemalige Huawei-Tochter Honor nach der Präsentation des Honor Magic V2 RSR Porsche Design nun über X (ehemals Twitter) zum MWC 2024 nach Barcelona eingeladen. Neben der erneuten Präsentation des neuesten Foldables in der 2.000 Euro teuren und noch teureren Magic-V2-Version im Porsche Design (vermutlich 3.500 Euro), will man uns die bereits in China präsentierten Honor Magic 6 und Honor Magic 6 Pro global präsentieren.

Honor Magic V2 RSR Porsche Design / © nextpit

Welches der beiden Smartphones am Ende auch hierzulande erscheint, ist bislang unklar. Ebenfalls hatte uns Honor auf dem Magic-V2-Event im Porsche Experience Center ein weiteres Smartphone im Porsche Design zum MWC angekündigt. Vielleicht ein Honor Magic 6 Pro RSR? Das Pro begeistert dabei mit einem verbauten Snapdragon 8 Gen 3, gemeinsam mit maximalen 16 GB RAM und 1 TB internen Programmspeicher.

5.000-Nits-Display

Das 6,8 Zoll große LTPO-AMOLED-Display (2.800 x 1.280 px/120 Hz) soll derweil laut Datenblatt bis zu 5.000 Nits hell werden. Apropos Display: In dem steckt oben mittig positioniert eine 50-MP-Frontkamera im Punch-Hole-Design, gepaart mit einem ToF-Sensor (Time of Flight), der in der Lage sein soll einen zuverlässigen 3D-Gesichtsscan durchzuführen.

Das Honor Magic 6 und 6 Pro wurden offiziell in China präsentiert. / © Honor | edit by nextpit

Auf der Rückseite geht auf demselben Level weiter. Von einer 50-MP-Hauptkamera ist die Rede, welche einen 1/1,3 Zoll großen Image-Sensor mit einer variablen Blende (f/1.4 bis f/2.0) bieten soll. Dazu gesellt sich eine weitere 50-MP-Kamera mit einer Ultra-Weitwinkel-Optik und einem 180-MP große Telezoom-Kamera, welche auf Basis eines 1/1,49 Zoll großem Bildsensor nur eine verlustfreie 2,5-fache Vergrößerung bietet. Da müsste doch eigentlich mehr drin sein.

Dafür gibt es WiFi 7 und einen 5.600 mAh starken Akku, der mit 80 W entsprechend schnell geladen werden kann. Wir werden sehen, Stefan wird als Spanisch sprechender nextpit-Vertreter in Barcelona vor Ort sein.

Habt Ihr irgendwelche Fragen oder Wünsche, die Euch Stefan vor Ort verwirklichen, beziehungsweise fragen soll? Dann jetzt runter in die Kommentare damit!