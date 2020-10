Nest Audio und Chromecast: Zwei Neuheiten für Entertainment-Fans

Auch wer nicht auf der Suche nach einem neuen Smartphone ist, wird nach der Präsentation von Google möglicherweise fündig. So stellte das Unternehmen aus Kalifornien neben dem Pixel 4a 5G und Pixel 5 mit dem Nest Audio ebenfalls einen neuen Smart-Speaker vor. Abgerundet wurde das Programm des Weiteren von einem neuen TV-Dongle, dem „Chromecast mit Google TV“.

Geblieben ist die von den Vorgängern bekannte Form des neuen Chromecast-Dongles. Der kleine Puck wird weiterhin direkt in den HDMI-Anschluss eines Fernsehers gesteckt. Es handelt sich also weiterhin um eine unauffällige Erweiterung, die in der Regel komplett hinter dem TV-Gerät verschwindet. Man benötigt also kleinen Platz für eine weitere Set-Top-Box unter oder neben dem Fernseher.