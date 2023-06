Neue Serien und Filme: Diese Woche bei Netflix, Disney+ & Amazon

Die drei Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ kündigen für diese Woche mehr als 25 Neustarts an. Zu den Film- und Serien-Highlights gehören The Witcher, The Rookie, Jack Ryan und Criminal Minds. Wir verschaffen euch einen Überblick.

Während Netflix seinen Konkurrenten vom 26. Juni bis 2. Juli zahlenmäßig überlegen ist, lassen sich vor allem eine Handvoll Highlights aus den Neustarts herausfiltern. Unter anderem startet die dritte Staffel von The Witcher und die US-amerikanische Polizeiserie The Rookie zeigt sich mit Staffel 4. Beachtenswert ist zudem die Nazi-Doku Eldorado über die (verlorenen) Freiheiten eines schillernden Nachtclubs im Berlin der 1920er-Jahre.

Bei Amazon Prime Video steht in dieser Woche alles im Fokus von Jack Ryan. Die Tom Clancy-Serie geht ab 30. Juni in seine finale Staffel. Außerdem seht ihr den neuen Thriller The Good Neighbor mit Vikings- und Die Tudors-Star Jonathan Rhys Meyers. Zu guter Letzt hält sich Disney+ in den kommenden Tagen leicht zurück und verdaut den Start von Secret Invasion. Als namhaftes Highlight steht hier nur die 16. Staffel von Criminal Minds (Evolution) auf dem Programm.

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 26

The Witcher: Staffel 3 - Ausgabe 1 ab 29. Juni

Eldorado - Alles, was die Nazis hassen, ab 28. Juni

Muscles & Mayhem: An Unauthorized Story of American Gladiators ab 28. Juni

Run Rabbit Run ab 28. Juni

Roger Federer. The Reunion. ab 28. Juni

Ōoku: The Inner Chambers ab 29. Juni

Nimona ab 30. Juni

Ist das Kuchen?: Ist das auch Kuchen? ab 30. Juni

Doom at Your Service ab 30. Juni

Das Haus Anubis: Staffel 2 ab 1. Juli

Riesending ab 1. Juli

The Rookie: Staffel 4 ab 1. Juli

Jim Knopf und die wilde 13 ab 2. Juli

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 26

Calle Y Poche: Sin Etiquetas Staffel 1 ab 26. Juni

The Good Neighbor ab 26. Juni

Da Kommt Noch Was ab 29. Juni

Blueback ab 29. Juni

Tom Clancy's Jack Ryan Staffel 4 ab 30. Juni

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 26

Wochenend-Familie - Staffel 2 ab 28. Juni

Freeks - Staffel 1 ab 28. Juni

Narco Wars: Der Kampf gegen Drogen - Staffel 1 & 2 ab 28. Juni

Die amerikanische Hymne ab 28. Juni

Single Drunk Female - Staffel 2 ab 28. Juni

Criminal Minds: Evolution - Staffel 16 ab 28. Juni

Kochen Undercover - Staffel 1 ab 29. Juni

Kaffee, Milch & Zucker ab 30. Juni

Bogus ab 30. Juni