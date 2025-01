Neuer Rekord für Solarzellen: 50 Prozent leistungsstärker als heutige Module

Jinko Solar ist ein weltweit bekannter, chinesischer Hersteller von Solarmodulen und Solarzellen, der bereits zum 27. Mal einen Rekord bei den Wirkungsgraden der eigenen Solarmodule aufstellen konnte. Der bisherige Effizienzrekord für Perowskit-Silizium-Tandemsolarzellen auf n-type Topcon-Solarzellen belief sich auf 33,24 Prozent. Die neuen Solarzellen erreichen hingegen 33,84 Prozent, wie das Solarunternehmen mitteilte. Der Wirkungsgrad wurde in einer unabhängigen Prüfung durch das Shanghai Institute of Microsystem and Information Technology der Chinese Academy of Sciences bestätigt. Damit markieren sie einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zur zukünftigen Serienreife der Module.