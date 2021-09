Neues WhatsApp-Feature: Eure Gruppen bekommen bald coole Wappen!

Es ist ein menschliches Bedürfnis, sich durch Symbole und Traditionen von anderen Menschengruppen abzugrenzen. Familien im Mittelalter hatten Familienwappen mit edlen Drachen und Schlagen – im Jahr 2021 bekommen WhatsApp-Gruppen Emoji-Wappen mit dem Poop-Emoji. Genau das macht der Messenger laut WaBetainfo aktuell möglich. Denn in der iOS-Beta von WhatsApp wurde ein Profilbild-Editor gefunden.

Der Profilbild-Editor lässt Euch Emojis als Gruppenbilder wählen. / © WaBetainfo

Stellt Ihr bei einer Gruppe ein neues Profilbild ein, könnt Ihr demnach eine neue Funktion namens "Emoji & Sticker" anwählen. Diese ermöglicht es Euch, ein Emoji oder einen Sticker auszuwählen und vor einen farbigen Hintergrund zu legen. Mit einem Fingertipp auf "Done" stellt sich dieses edle WhatsApp-Gruppen-Wappen dann als Profibild ein.

Feature soll auch zu Android kommen

Ausprobieren könnt Ihr den neuen Profilbild-Editor nur dann, wenn Ihr ein iPhone samt Beta-Version von WhatsApp nutzt. Diese könnt Ihr Euch über Apples Beta-Plattform Testflight installieren, allerdings sind in der Regel alle Plätze für die Beta des Messengers belegt. Weitere Infos zu den Beta-Zugängen beim Messenger findet Ihr in meiner Update-Anleitung zu WhatsApp. Nutzt Ihr stattdessen die Android-Beta, gibt es aber noch gute Neuigkeiten.

So soll die Funktion in den "kommenden Wochen" auch in der Android-Beta erscheinen. Wann und ob es der Profilbild-Editor auch in die offizielle Version des Messengers schafft, ist aktuell noch unklar. Hättet Ihr da Lust drauf? Stimmt in der nachfolgenden Umfrage darüber ab.

Habt Ihr Bock auf den Profilbild-Editor? Klaro!

